felvásárlás
Vucsics
Szerbia
Oroszország
NIS
Mol

Vucic ezzel szorongatta a Molt: kiderült, miből nem volt engedmény – „Moszkva megkapja a pénzét!”

Nem engedett a stratégiai kérdésekben Aleksandar Vucic szerb elnök a Mollal folytatott tárgyalásokon. A szerb államfő világossá tette: a finomítónak működnie kell, és az orosz tulajdonos megkapja a pénzét. A Molnak ehhez jogilag is rögzített garanciákat kellett vállalnia.
VG
2026.01.27, 13:20
Frissítve: 2026.01.27, 13:36

Kemény feltételek mentén tárgyalt a magyar Mollal a szerb elnök az Egyesült Államok által bevezetett szankciók árnyékában – erről maga Aleksandar Vucsics beszélt egy televíziós interjúban. Vucic egyértelművé tette: Szerbia nem enged abból, hogy az ország stratégiai jelentőségű finomítója folyamatosan működjön, és abból sem, hogy az orosz tulajdonos megkapja a neki járó pénzt.

A szerb államfő szerint az amerikai szankciók nemcsak a szerb Naftna industrija Srbijet (NIS) érintik érzékenyen, hanem az egész régióra kihatnak. Ennek ellenére – hangsúlyozta – a Pancevo melletti finomító az operatív engedély megszerzése után újraindult, és jelenleg is termel, elsősorban dízelüzemanyagot, amely a szerb fogyasztás közel 80 százalékát adja.

Vucic elmondása szerint a Mollal folytatott tárgyalások során kifejezetten ragaszkodott a jogilag is kikényszeríthető garanciákhoz. A szerb elnök hangsúlyozta: nem akartak olyan helyzetbe kerülni, mint korábban a horvátországi Sisak finomítója, ezért a szerződésben rögzítették, hogy az üzemnek legalább 70 százalékos kapacitáson működnie kell. 

Szerbia nem tud létezni finomító nélkül

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt a feltételt sikerült is beépíteni a megállapodásba, még ha ez nem is ment könnyen.

A nyilatkozatból az is kiderült: Belgrád célja, hogy további 5 százalékkal növelje állami tulajdonrészét a NIS-ben. Vucic szerint ha az állam részesedése 34 százalék fölé emelkedik, akkor lényegesen erősebb ellenőrzési és felügyeleti eszközökhöz jut. Ez szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy a stratégiai energetikai döntések ne kerüljenek kizárólag külső szereplők kezébe.

A szerbek sosem akarták felrúgni az oroszokkal kötött megállapodást

A legélesebb mondatok azonban az orosz tulajdonrésszel kapcsolatban hangzottak el. Vucic világossá tette: Moszkva nem marad pénz nélkül. „Az oroszok látni fogják azt a pénzt. Készen álltunk akár a 900 millió dollár kétszeresének kifizetésére is, de tiszteletben tartjuk az ő döntésüket, és nem akarjuk rontani a kapcsolatainkat” – jelentette ki. A kijelentés egyértelmű üzenet volt mind Washington, mind Brüsszel felé: 

Belgrád nem hajlandó felrúgni az oroszokkal kötött megállapodásokat.

A szerb elnök az energetikát a jövő egyik kulcskérdésének nevezte, és nyíltan beszélt az amerikai LNG-nyomásról is. Elmondása szerint az Egyesült Államok egyértelműen saját cseppfolyósított földgázát szeretné értékesíteni a térségben, csakhogy ez jóval drágább megoldás. Vucic példaként említette: Szerbia jelenleg 280-290 dollárért (körülbelül 100-105 ezer forintért) jut hozzá ezer köbméter gázhoz az orosz szerződés alapján, miközben a piaci ár 483 dollár (nagyjából 175 ezer forint) körül alakul.

A szerb államfő szerint ezért elengedhetetlen az energiaforrások diverzifikálása és a regionális összekapcsolódás, legyen szó gáz- vagy villamosenergia-hálózatokról. Úgy véli, a következő években az energetika jóval fontosabb politikai és gazdasági téma lesz, mint az infrastruktúra-fejlesztések vagy a közlekedési beruházások.

Kiderült, mennyiért veszi meg a Mol a NIS-t

Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért megvásárolta a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét, képtelenségnek minősülnek. Vucic elárulta, hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol. Ez az összeg jóval alacsonyabb, mint ami a hírekben szerepelt. A szerb sajtóban megszólaló szakértő, Branislav Jorgic azt állította, dőreség lenne az egymilliárd euró körüli tőzsdei árból kiindulni, a bróker szerint ennél helyesebb lehet a NIS mérlegében szereplő könyv szerinti értéket figyelembe venni, ami 2024. december 31-én 3,2 milliárd eurót tett ki.

