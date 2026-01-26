Óriási meglepetés: kiderült, mennyiért veszi meg a Mol a NIS-t az oroszoktól, hihetetlen az ár – ezt az elemzők nagyon elnézték

Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért megvásárolta a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét, képtelenségnek minősülnek – ezt nyilatkozta Blic TV-nek Aleksandr Vucic szerb államfő, írja a Nezavisne.

Fotó: Bobica10 / Shutterstock

A politikus elárulta, hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért

900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.

Ugyanakkor Vucic szerint Szerbia ennek a dupláját is kifizett volna, ám az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek. "Hajlandóak voltunk 2 milliárd eurót fizetni, sőt még többet is” – mondta, majd hozzátette, hogy tudja, miért nem ajánlották fel Szerbiának az orosz részvételt a NIS-ben, de nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy elkerülje az állam érdekeinek veszélyeztetését. „Könnyen megmagyarázhatom magamnak, de önöknek nem szabad megmagyaráznom, mert az veszélyeztetné Szerbia érdekeit. Számomra ezek az okok világosak, egyértelműek, érthetőek. Hogy elfogadhatóak-e vagy sem, az már más kérdés. De valahogy nem nevezhetjük őket túl barátságosnak” – ismerte el a szerb államfő.

Szakértők magasabb vételárral kalkuláltak

Ez az összeg jóval alacsonyabb, mint ami a hírekben szerepelt. A szerb sajtóban megszólaló szakértő, Branislav Jorgic azt állította, dőreség lenne az egymilliárd euró körüli tőzsdei árból kiindulni, a bróker szerint ennél

helyesebb lehet a NIS mérlegében szereplő könyv szerinti értéket figyelembe venni, ami 2024. december 31-én 3,2 milliárd eurót tett ki.

Bár azt Jorgic elismerte, hogy ez némileg csökkenhetett a szankciók miatt elkönyvelt veszteségek eredményeképp tavaly, ez szerinte feltehetően nem jelentős összeg. Azonban a helyzet megítélését nehezíti, hogy a régióban gyakorlatilag nem volt az utóbbi időben olyan tranzakció, amihez az esetleges Mol–NIS-üzletet hasonlítani lehetne, hiszen a Mol több mint 10 éve vette meg a horvát INA olajtársaságot.

Ezért a szerb bróker szerint egyedül a könyv szerinti érték nyújthat némi támpontot, aminek ha vesszük az 56 százalékát (a Gazprom és a Gazpromnyeft tulajdonrészét), akkor mintegy 1,5 milliárd eurós ár körül köthetünk ki. Azt is felidézte, hogy az idei szerb költségvetésben ennél némileg kisebb összeget, 1,4 milliárd eurót különítettek el az esetleges orosz részesedés kivásárlására. A szerb állam egyébként már ma is 29,9 százalékos tulajdonrésszel bírt korábban a NIS-ben.