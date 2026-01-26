Óriási meglepetés: kiderült, mennyiért veszi meg a Mol a NIS-t az oroszoktól, hihetetlen az ár – ezt az elemzők nagyon elnézték
Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért megvásárolta a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét, képtelenségnek minősülnek – ezt nyilatkozta Blic TV-nek Aleksandr Vucic szerb államfő, írja a Nezavisne.
A politikus elárulta, hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért
900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.
Ugyanakkor Vucic szerint Szerbia ennek a dupláját is kifizett volna, ám az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek. "Hajlandóak voltunk 2 milliárd eurót fizetni, sőt még többet is” – mondta, majd hozzátette, hogy tudja, miért nem ajánlották fel Szerbiának az orosz részvételt a NIS-ben, de nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy elkerülje az állam érdekeinek veszélyeztetését. „Könnyen megmagyarázhatom magamnak, de önöknek nem szabad megmagyaráznom, mert az veszélyeztetné Szerbia érdekeit. Számomra ezek az okok világosak, egyértelműek, érthetőek. Hogy elfogadhatóak-e vagy sem, az már más kérdés. De valahogy nem nevezhetjük őket túl barátságosnak” – ismerte el a szerb államfő.
Szakértők magasabb vételárral kalkuláltak
Ez az összeg jóval alacsonyabb, mint ami a hírekben szerepelt. A szerb sajtóban megszólaló szakértő, Branislav Jorgic azt állította, dőreség lenne az egymilliárd euró körüli tőzsdei árból kiindulni, a bróker szerint ennél
helyesebb lehet a NIS mérlegében szereplő könyv szerinti értéket figyelembe venni, ami 2024. december 31-én 3,2 milliárd eurót tett ki.
Bár azt Jorgic elismerte, hogy ez némileg csökkenhetett a szankciók miatt elkönyvelt veszteségek eredményeképp tavaly, ez szerinte feltehetően nem jelentős összeg. Azonban a helyzet megítélését nehezíti, hogy a régióban gyakorlatilag nem volt az utóbbi időben olyan tranzakció, amihez az esetleges Mol–NIS-üzletet hasonlítani lehetne, hiszen a Mol több mint 10 éve vette meg a horvát INA olajtársaságot.
Ezért a szerb bróker szerint egyedül a könyv szerinti érték nyújthat némi támpontot, aminek ha vesszük az 56 százalékát (a Gazprom és a Gazpromnyeft tulajdonrészét), akkor mintegy 1,5 milliárd eurós ár körül köthetünk ki. Azt is felidézte, hogy az idei szerb költségvetésben ennél némileg kisebb összeget, 1,4 milliárd eurót különítettek el az esetleges orosz részesedés kivásárlására. A szerb állam egyébként már ma is 29,9 százalékos tulajdonrésszel bírt korábban a NIS-ben.
Az arabok is részt vesznek a tranzakcióban
Pontosan egy hete, január 19-én jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter, hogy az oroszok eladták a NIS-ben lévő 56,15 százalékos tulajdonrészüket a Molnak, a tulajdon egy része az Egyesült Arab Emírségekbe kerül, de Szerbia is növelte a részesedését. A NIS eladása azok után merült fel, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.
„Arra számítottunk, hogy az Egyesült Államoktól kapunk engedélyt a pancsovai finomítónk olajellátásának folytatására. Nem kaptunk pozitív visszajelzést” – ezt mondta Aleksandar Vucic szerb elnök december 2-án, egyúttal bejelentette, hogy a pancsovai finomító leáll. Ugyanakkor a magyar fél többször is határozottan jelezte, hogy kisegíti a szerbeket, ha üzemanyag-ellátási problémák lépnének fel az országban. Orbán Viktor magyar kormányfő novemberben Szabadkán járt, és kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak Magyarország segítségére, Budapest a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is.
Időközben annyiban változott a helyzet, az amerikaiatól engedélyt kaptak a finomító újraindítására, illetve az arabok is képbe kerültek. Január 14-én Vucic Abu-Dzabiban járt, ahol sokat sejtetően azt mondta, hogy ő már tudja a döntést, de nem mondhatja el, hogy ki veszi meg a NIS-t.
Tudom a választ, de nem beszélhetek róla, amíg hivatalosan el nem küldik az OFAC-nak
– jelententette ki az elnök, utalva arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélye nélkül a NIS orosz tulajdonrészének átruházása nem zárható le. Hozzátette: minden úgy fog történni, ahogyan azt már korábban is jelezte.
Fontos látni, hogy a Mol számára sokkal többről szól a NIS ellenőrzésének célzott megszerzése finomítói portfóliójának és a piacának bővülésénél. A magyar társaság ugyanis hatalmas régiós stratégiai előnyre tesz szert az olajpiacon, a tárgyalási pozíciója pedig megugrik, főleg a NIS-t ellátó horvát Janaf vezetéki társasággal szemben.