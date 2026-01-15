„Azt látjuk, hogy az éttermek esetében lépnünk kell, úgyhogy gondolkodunk azon, hogy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére” – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután ülésezett a gazdasági kabinet csütörtökön. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak.

Nagy Márton gondolkodóba esett: a gazdaság újabb szereplőit mentheti meg a kormány – „Lépnünk kell” / Fotó: Nagy Márton / Facebook

Erős számokat produkál turizmus-vendéglátás szektor

A turizmus- vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarorzságon, és a turizmuson keresztül jelentős mértékben hozzájárul hazánk gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén kb. 43 600 volt, ez évről évre csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években.

Ha csak a „klasszikus” éttermek (étterem, büfé) számát nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években kb. 20-22 ezer körülire csökkent ez a szám (a korábbi 25-26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt).

A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó adatai szerint novemberberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el.

a vendégek száma 7,9,

a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Felgyorsultak az agrártámogatások

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az agrártámogatások kifizetésével is foglalkoztak. Azt látják a kormányban, hogy a tavalyi év második felében felgyorsultak az agrártámogatások, és ez idén folytatódhat. Továbbá áttekintik az uniós pénzek kifizetésének állását, a kifizetett pénzek aránya a miniszter szerint 50 százalék. Mivel a leszerződött állomány 100 százalék, ezért állítása szerint az uniós pénzek ki fognak menni a következő időszakban