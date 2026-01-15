Deviza
EUR/HUF385,51 -0,15% USD/HUF332,34 +0,23% GBP/HUF444,84 -0,18% CHF/HUF413,56 -0,25% PLN/HUF91,53 -0,18% RON/HUF75,75 -0,18% CZK/HUF15,88 -0,29% EUR/HUF385,51 -0,15% USD/HUF332,34 +0,23% GBP/HUF444,84 -0,18% CHF/HUF413,56 -0,25% PLN/HUF91,53 -0,18% RON/HUF75,75 -0,18% CZK/HUF15,88 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 992,02 +0,28% MTELEKOM1 906 -0,52% MOL3 496 +2,75% OTP37 900 -0,66% RICHTER10 370 +0,68% OPUS550 0% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155 +1,94% WABERERS5 340 +0,37% BUMIX10 429,81 -0,38% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 607,37 +0,55% BUX120 992,02 +0,28% MTELEKOM1 906 -0,52% MOL3 496 +2,75% OTP37 900 -0,66% RICHTER10 370 +0,68% OPUS550 0% ANY8 100 +1,23% AUTOWALLIS155 +1,94% WABERERS5 340 +0,37% BUMIX10 429,81 -0,38% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 607,37 +0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdasági kabinet
vendéglátás
nagy márton

Nagy Márton gondolkodóba esett: a gazdaság újabb szereplőit mentheti meg a kormány – "Lépnünk kell"

Ülésezett a gazdasági kabinet, amely után Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tett bejelentést egy új progam kidolgozásáról.
Járdi Roland
2026.01.15, 15:55
Frissítve: 2026.01.15, 16:29

„Azt látjuk, hogy az éttermek esetében lépnünk kell, úgyhogy gondolkodunk azon, hogy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére” – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, miután ülésezett a gazdasági kabinet csütörtökön. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak.

Nagy Márton
Nagy Márton gondolkodóba esett: a gazdaság újabb szereplőit mentheti meg a kormány – „Lépnünk kell”  / Fotó: Nagy Márton / Facebook

Erős számokat produkál turizmus-vendéglátás szektor

A turizmus- vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarorzságon, és a turizmuson keresztül jelentős mértékben hozzájárul hazánk gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől. A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén kb. 43 600 volt, ez évről évre csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években.

Ha csak a „klasszikus” éttermek (étterem, büfé) számát nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években kb. 20-22 ezer körülire csökkent ez a szám (a korábbi 25-26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt).

A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó adatai szerint novemberberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el. 

  • a vendégek száma 7,9, 
  • a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 

2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Felgyorsultak az agrártámogatások

A tárcavezető arról is beszélt, hogy az agrártámogatások kifizetésével is foglalkoztak. Azt látják a kormányban, hogy a tavalyi év második felében felgyorsultak az agrártámogatások, és ez idén folytatódhat. Továbbá áttekintik az uniós pénzek kifizetésének állását, a kifizetett pénzek aránya a miniszter szerint 50 százalék. Mivel a leszerződött állomány 100 százalék, ezért állítása szerint az uniós pénzek ki fognak menni a következő időszakban 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu