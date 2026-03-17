Százmilliós vigaszdíjjal búcsúzik a magyar elitklubtól a hazai biztosító

Nagy értékű állami szerződéssel vigasztalódhatnak a BUX indexből távozó hazai biztosító részvényesei. A CIG Pannónia Életbiztosító gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításra szerződött a Nemzetgazdasági Minisztériummal.
K. T.
2026.03.17, 11:14
Frissítve: 2026.03.17, 11:25

Egyik szemük sírhat, a másik nevethet a CIG Pannónia Életbiztosító részvényeseinek, miután a társaság számára egy kedvező és egy kedvezőtlen hír is érkezett kedden.

A CIG Pannónia Életbiztosító lett a befutó a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán / Fotó: Móricz Sabján Simon

A biztosító társaság részvényei április 1-jétől kikerülnek a BUX indexből , mivel egymást követő második alkalommal sem sikerült teljesíteniük a pesti tőzsde „elitklubjába” tartozás követelményeit.

A Nemzetgazdasági Minisztériummal szerződik a CIG Pannónia Életbiztosító

A befektetők egy nagy értékű állami szerződéssel vigasztalódhatnak, a társaság ugyanis szerda délelőtt  – a szerződéskötési moratórium lejártát követően haladéktalanul – bejelentette, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium „Gyermek-, és ifjúsági baleset-biztosítás 2026” tárgykörben kiírt uniós nyílt eljárásában a legkedvezőbb, nyertes ajánlatot tette a Groupama Biztosító Zrt.-vel közösen. 

A szerződés teljes éves biztosítási díja 125 040 084 forint évenként.

Felemás tavalyi eredményről számolt be a biztosító

A CIG Pannónia ellentmondásos tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé február végén. Első ránézésre jól hangzik a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés.

Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja, amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak.

Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.

A társaság részvényei 0,9 százalékkal ereszkdtek a kedd délelőtti kereskedésben, az év eleje óta pedig közel öt százalékkal került lejjebb a kurzus.

