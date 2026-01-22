Ez nem nyugdíjriogatás, hanem matek: így néz ki az időskor pénzügyileg

A nyugdíj sokáig távoli, elvont fogalomnak tűnik. Harmincas-negyvenes korban könnyű legyinteni: majd egyszer, valamikor. A probléma csak az, hogy a nyugdíjra való felkészülés az egyik legnagyobb pénzügyi döntés az életünkben, és minél később kezdünk el vele foglalkozni, annál fájdalmasabb számokkal szembesülünk.

A nyugdíj nem vár meg: ha nincs tervezés, később kell fizetni érte / Fotó: chayanuphol / Shutterstock

Ráadásul nem néhány százezer forintról beszélünk. Egy tudatos nyugdíjterv végén jellemzően több tízmillió forintos vagyon áll, amelynek felépítése hosszú évek, akár évtizedek munkája. Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodunk róla.

Mit jelent majd egyénileg a nyugdíj?

Az első és legfontosabb kérdés nem az, hogy mibe fektessünk, hanem az, hogy mire készülünk. A nyugdíj lehet a jól megérdemelt szabadság, egy aktív, utazásokkal, hobbikkal teli életszakasz, vagy egy kényszerhelyzet, ahol a pénzszűke határozza meg a mindennapokat.

Sokan ott követik el az első hibát, hogy azt gondolják: nyugdíjasként majd „úgyis kevesebből élnek”. Valóban kieshetnek bizonyos kiadások – nem kell munkába járni, elfogy a lakáshitel, kevesebb ruhát vásárolunk –,

de ezek helyét más költségek veszik át:

egészségmegőrzés,

gyógyszerek,

magánellátás,

utazás,

szabadidős programok,

miközben az időnk felszabadul, a társas kapcsolatainkat sem a munkahely pótolja majd. Kevesen vágynak arra, hogy kényszerből „otthonülő nyugdíjasok” legyenek. Éppen ezért életszerűbb a mostani életszínvonalunkból kiindulni, és nem radikálisan alá lőni. Inkább legyen egy kis mozgástér, mint később hiányérzet.

Mennyit fedez majd az állami nyugdíj?

Tegyük fel, hogy ma havi 300 ezer forint nettó jövedelemből élünk. Ha ebből levonjuk azokat a tételeket, amelyekre nyugdíjasként már nem lesz szükség – például lakáshitel vagy aktív megtakarítás –, akkor mondjuk 250 ezer forint az a havi összeg, amit szeretnénk megélhetésre fordítani. A nagy kérdés, hogy ebből mennyit fizet majd az állam?

Pontosan ezt senki nem tudja előre megmondani, de létezik egy bevett ökölszabály. Teljesen bejelentett alkalmazottként nagyjából az utolsó fizetés 60–65 százalékával érdemes számolni.

A helyzet azonban sokaknál ennél jóval kedvezőtlenebb. Azok, akik hosszú időn át alacsony bérre voltak bejelentve cégvezetőként, vagy katás vállalkozóként dolgoztak, jóval kisebb állami nyugdíjra számíthatnak.

A kata esetében például nem a tényleges bevétel, hanem egy alacsony, jogszabályban rögzített „nyugdíjalap” után történik a számítás, ami a gyakorlatban néhány tízezer forintos nyugdíjat eredményezhet.

Ha például az állami nyugdíj havi 125 ezer forintot fedez a kívánt 250 ezerből, akkor havonta ugyanennyit saját forrásból kell pótolnunk.