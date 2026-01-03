Drágább, nem pedig olcsóbb az önkiszolgáló kassza, ha erről a néhány dologról elfeledkezünk

Az önkiszolgáló kassza már a legtöbb nagyobb üzletláncban megjelent, sok vásárló számára gyors és kényelmes megoldás. A rohanó hétköznapokban, különösen csúcsidőszakban vagy kisgyermekkel történő bevásárláskor sokan inkább ezt a fizetési módot választják, hogy elkerüljék a hosszú sorban állást. Bár az önkiszolgáló kasszák valóban időt takaríthatnak meg, nem árt az óvatosság.

Az önkiszolgáló kassza népszerűsége töretlen / Fotó: Laurel

Gyakran előfordul, hogy egy terméket duplán húznak le a vásárlók. Ha egy árut kétszer csipogtatunk le, az természetesen kétszer jelenik meg a blokkon, bár ez többnyire csak ott fordulhat elő, ahol nincs beépített súlyellenőrzés.

A figyelmetlenség sokba kerülhet az önkiszolgáló kassza használata során

Egy szekszárdi vásárló saját tapasztalatát is megosztotta a TEOL egyik munkatársával. Elmondása szerint gyakran választja az önkiszolgáló kasszát, főként akkor, ha gyerekkel vásárol. Előfordult azonban, hogy figyelmetlenségből a sima burgonya helyett édesburgonyát ütött be, vagy észrevétlenül kétszer olvasott le egy terméket. Azóta tudatosabban figyeli a kijelzőt minden egyes áru után, hogy biztosan a megfelelő tétel és ár szerepeljen rajta.

Mindezek alapján jól látható, hogy bár az önkiszolgáló kasszák valóban gyorsabbá és kényelmesebbé tehetik a vásárlást, használatuk során a figyelmünk nem lankadhat. Egy apró figyelmetlenség ugyanis – legyen szó egy duplán lehúzott termékről vagy egy rosszul kiválasztott árucikkről – könnyen pluszköltséget eredményezhet. Ahhoz, hogy az önkiszolgáló kassza valóban előnyt jelentsen, elengedhetetlen a tudatos, odafigyelő használat, hiszen csak így kerülhető el, hogy többet fizessünk a kelleténél. A gyümölcsöknél és a zöldségeknél nagyobb a hibalehetőség, hiszen ebben az esetben előfordulhat, hogy be kell írnunk a termék nevét, nem csak vonalkódot kell leolvasnunk. Ha nem vagyunk biztosak a pontos megnevezésben, célszerű megjegyezni az árat már a mérlegeléskor, vagy segítséget kérni az üzlet dolgozóitól, hogy elkerüljük a téves beütést – a Tolna Vármegyei Hírportál írt erről részletesebben.