Új szereplő tör előre a fegyverpiacon: sorban állnak az országok a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt vadászgépeiért

Egyre népszerűbbek és keresettebbek a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt és hatásosnak bizonyult gyártmányai. Az Indiával tavaly kirobbant konfliktusban jól szerepelek a vadászgépek, a drónok és a rakéták is, így mind több vevő érdeklődik irántuk, virágzik az üzlet.

Nagy a nemzetközi érdeklődés a pakisztáni hadiipar csúcsterméke, a JF–17 Thunder vadászgép iránt / Fotó: AFP

A pakisztáni légierő kínai gyártmányú J–10C vadászgépekkel és kínai rakétákkal lőtt le a tavalyi konfliktusban három indiai Rafale-t, egy orosz MiG–29-est és egy szintén orosz Szu–30-ast, de eleinte senki nem vette komolyan az erről szóló iszlámábádi jelentést.

Később azonban nyugati szakértők is elismerték, hogy a kínai gépek harci teljesítménye felülmúlta a várakozásokat. Kiválóan szerepeltek a konfliktusban

a Kínával közösen Pakisztánban gyártott, alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek

is, amelyért azóta sorban állnak az országok: afrikai és közép-ázsiai országok mellett többek között

Szaúd-Arábia,

Banglades,

Irak,

Indonézia

és Líbia

is jelezte a vételi szándékát.

A Reuters több forrásból megerősített értesülése szerint Iszlámábád 13 országgal folytatott tárgyalásokat, hat-nyolccal már előrehaladott szakaszban vannak, így hamarosan megkötik a megállapodásokat vadászgépek, kiképzőgépek, drónok és védelmi rendszerek eladásáról.

Megbízható és olcsó alternatívát kínál a pakisztáni hadiipar

A sikeres harci tesztnek köszönhetően a pakisztáni fegyverzetek alternatívát nyújtanak azoknak az országoknak, amelyek új beszállítókat keresnek, mivel az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktusok megnehezítik a beszerzéseket a megszokott forrásokból.

A pakisztáni fegyverek bizonyítottak az India elleni tavalyi konfliktusban / Fotó: Middle East Images via AFP

Ár-érték arányban is szinte verhetetlen a pakisztáni haditechnika. Az amerikai és európai riválisok egy része ugyan technológiailag fejlettebb, de több mint háromszorosába kerülnek, mint a 30-40 millió dolláros JF–17.

Az AviationA2Z portál összeállítása szerint változatlanul a Lockhed Martin által gyártott F–22 Raptor a legdrágább vadászgép a világon, 143 millió dollárba kerül, a francia Dassault Rafale-jának ára 125, a harmadik helyen álló Eurofighter Typhooné 117 millió millió dollár.