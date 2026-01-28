Deviza
EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07% EUR/HUF380,95 +0,23% USD/HUF318,27 +0,7% GBP/HUF438,4 +0,31% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,6 +0,11% RON/HUF74,76 +0,29% CZK/HUF15,67 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 507,25 +0,79% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 906 -0,1% OTP40 480 +1,43% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 693,1 +0,53% BUX128 507,25 +0,79% MTELEKOM2 010 +1,49% MOL3 906 -0,1% OTP40 480 +1,43% RICHTER10 630 -0,09% OPUS559 +1,61% ANY7 500 -1,6% AUTOWALLIS167 +4,19% WABERERS5 240 -0,38% BUMIX10 248 -0,11% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 693,1 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
export
Pakisztán
vadászgépek
fegyverpiac

Új szereplő tör előre a fegyverpiacon: sorban állnak az országok a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt vadászgépeiért

Az indiai konfliktus után a JF–17 Thunder vadászgép lett a pilóták álma. A pakisztáni hadiipar megbízható és olcsó alternatívát kínál, virágzik az üzlet.
M. Cs.
2026.01.28, 10:48
Frissítve: 2026.01.28, 12:08

Egyre népszerűbbek és keresettebbek a pakisztáni hadiipar harcokban tesztelt és hatásosnak bizonyult gyártmányai. Az Indiával tavaly kirobbant konfliktusban jól szerepelek a vadászgépek, a drónok és a rakéták is, így mind több vevő érdeklődik irántuk, virágzik az üzlet.

pakisztáni hadiipar
Nagy a nemzetközi érdeklődés a pakisztáni hadiipar csúcsterméke, a JF–17 Thunder vadászgép iránt / Fotó: AFP

A pakisztáni légierő kínai gyártmányú J–10C vadászgépekkel és kínai rakétákkal lőtt le a tavalyi konfliktusban három indiai Rafale-t, egy orosz MiG–29-est és egy szintén orosz Szu–30-ast, de eleinte senki nem vette komolyan az erről szóló iszlámábádi jelentést.

Később azonban nyugati szakértők is elismerték, hogy a kínai gépek harci teljesítménye felülmúlta a várakozásokat. Kiválóan szerepeltek a konfliktusban 

a Kínával közösen Pakisztánban gyártott, alacsony költségű, de nagy teljesítményű JF–17 Thunder vadászgépek

is, amelyért azóta sorban állnak az országok: afrikai és közép-ázsiai országok mellett többek között 

  • Szaúd-Arábia, 
  • Banglades, 
  • Irak, 
  • Indonézia 
  • és Líbia 

is jelezte a vételi szándékát.

A Reuters több forrásból megerősített értesülése szerint Iszlámábád 13 országgal folytatott tárgyalásokat, hat-nyolccal már előrehaladott szakaszban vannak, így hamarosan megkötik a megállapodásokat vadászgépek, kiképzőgépek, drónok és védelmi rendszerek eladásáról.

Megbízható és olcsó alternatívát kínál a pakisztáni hadiipar

A sikeres harci tesztnek köszönhetően a pakisztáni fegyverzetek alternatívát nyújtanak azoknak az országoknak, amelyek új beszállítókat keresnek, mivel az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktusok megnehezítik a beszerzéseket a megszokott forrásokból.

India-Pakistan Conflicts May 7
A pakisztáni fegyverek bizonyítottak az India elleni tavalyi konfliktusban / Fotó: Middle East Images via AFP

Ár-érték arányban is szinte verhetetlen a pakisztáni haditechnika. Az amerikai és európai riválisok egy része ugyan technológiailag fejlettebb, de több mint háromszorosába kerülnek, mint a 30-40 millió dolláros JF–17.

Az AviationA2Z portál összeállítása szerint változatlanul a Lockhed Martin által gyártott F–22 Raptor a legdrágább vadászgép a világon, 143 millió dollárba kerül, a francia Dassault Rafale-jának ára 125, a harmadik helyen álló Eurofighter Typhooné 117 millió millió dollár.

Komplett csomagot kínálnak

A brit hírügynökség által megkérdezett szakértők szerint a legfőbb akadályt az jelentheti, 

képes-e Pakisztán felfuttatni annyira a gyártást, hogy kielégítse a JF–17-esek, a kiképzőgépek és drónok iránti növekvő keresletet.

Jelenleg évente mintegy húsz gépet építenek, ez a tervek szerint 2027 végére akár meg is duplázódhat. Elemzők úgy vélik, hogy Kína segítségével Pakisztán valószínűleg sikeresen megoldja a nehézségeket.

Pakisztán „egyre fontosabbá válik mint rugalmas, középszintű védelmikapacitás-szolgáltató” – állítja Andreas Krieg, a King’s College London biztonságtudományi tanszékének előadója.

„Képes erőket kiképezni, tanácsadókat biztosítani, közös gyakorlatokat lebonyolítani, támogatni a tengeri műveleteket, és költséghatékony platformok széles skáláját kínálni. Ez a kombináció különösen az afrikai partnerek számára lehet vonzó, mert gyorsabb, mint a nyugati kapacitásépítés, politikailag kevésbé terhelt, és gyakran olcsóbb” – emlékeztetett.

A nagy kérdés: Kína

Siemon Wezeman, a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) vezető fegyverszállítási kutatója szerint azonban nem világos, hogy a JF–17-esek eladásáról szóló tárgyalások közül hány zárul majd megállapodással, Peking ugyanis kifogást emelhet bizonyos ügyfelek ellen.

PAC Kamra JF-17 Thunder Fighter Jet At Paris Air Show 2019
Ár-érték arányban verhetetlen a pakisztáni vadászgép / Fotó: NurPhoto via AFP

Míg Pakisztán természetes partner Peking számára a repülőgépek Közel-Keleten és Afrikában történő értékesítésében, „a Szudánba és Líbiába irányuló eladások problémát jelenthetnek” – vélekedett, emlékeztetve, hogy az utóbbira, valamint az előbbinek a darfúri régiójára ENSZ-fegyverembargó érvényes.

Fegyverrel diverzifikálják az exportot

A pakisztáni fegyverexport gyors növekedése azonban egyelőre megállíthatatlannak tűnik: az Associated Press Pakistan és az indiai The Print tudósítása szerint az értéke 2024-ben mindössze 22,38 millió dollár volt, tavaly pedig megközelítette a rekordot jelentő tízmilliárd dollárt – elég szép ugrás egyetlen év alatt.

Az idei évre 13 milliárd dolláros bevételre számítanak, 

és a további fejlődést megkönnyíti, hogy a tervek szerint a védelmi ipar is átalakul, az állam mellé beszállnak majd a magánvállalatok és az egyetemek is, amelyek a fejlesztésben játszanak majd szerepet.

A biztonsági szakértők szerint a védelmi kivitel felfuttatása diverzifikálná Pakisztán 37 milliárd dolláros exportbázisát a textiliparon és a mezőgazdaságon túl, csökkentve az ezektől az ágazatoktól való függőséget.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu