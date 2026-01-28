Maximális nyomás Venezuelára – kérdéses, hogy Delcy Rodríguez teljesíti-e Donald Trump elvárásait

Az amerikai hírszerzés szerint kétséges, hogy Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök megszakítja-e a kapcsolatokat az Egyesült Államok riválisaival. Washington elvárása egyértelmű: Rodríguez fordítson hátat Iránnak, Kínának és Oroszországnak, ami azt jelenti, hogy ki kell utasítania ezeknek az országoknak a diplomatáit és tanácsadóit Venezuelából.

Az amerikai hírszerzés kételkedik Delcy Rodríguezben / Fotó: AFP

Rodríguez azonban mindeddig nem tett ilyen irányú nyilvános bejelentést. Sőt, a politikus eskütételi ünnepségén jelen voltak ezeknek az államoknak a képviselői is. Hírszerzési értékelések szerint nem egyértelmű, hogy Rodríguez teljes mértékben támogatja-e az amerikai stratégiát az országban – árulták el névtelenséget kérő források a Reutersnek.

Washington célja, hogy csökkentse ellenfelei befolyását a nyugati féltekén, és kiaknázza a dél-amerikai ország jelentős olajtartalékait. Ha Rodríguez szakítana az említett országokkal, az kedvezőbb feltételeket teremthetne az amerikai befektetéseknek az energiaiparban. Ugyanakkor, ha nem sikerül őt teljesen bevonni az együttműködésbe, az alááshatja Washington azon törekvéseit, hogy

távolról irányítsa az országot, és elkerülje a költséges és népszerűtlen katonai megszállást.

Maduro eltávolítása óta Rodríguez több lépést tett Washington jóindulatának megőrzése érdekében: politikai foglyokat engedett szabadon, és engedélyezte 30-50 millió hordó olaj eladását az Egyesült Államoknak. Néhány napja viszont arról beszélt, hogy elege van az amerikai beavatkozásból. Ennek ellenére az elmúlt napokban pozitív hangvételű telefonbeszélgetések zajlottak a venezuelai és az amerikai tisztségviselők között.

Ezt támasztja alá, hogy az Egyesült Államok megkezdte a szankciók miatt eddig befagyasztott venezuelai pénzeszközök feloldását, bár azt nem tudni, hogy pontosan mekkora összegről van szó. Egy névtelenségét kérő, magas rangú amerikai tisztségviselő azt mondta a hírügynökségnek, hogy Donald Trump továbbra is maximális nyomást gyakorol Venezuela vezetőire, és elvárja az együttműködés folytatását.

Washington tartalék terveket sző – Rodríguez helyzete ingatag marad

Washington jelenleg nem lát alternatívát a Delcy Rodríguez ideiglenes elnökkel való együttműködésre, ugyanakkor már most aktívan építik ki kapcsolataikat a magas rangú katonai és biztonsági vezetőkkel, hogy legyenek tartalék lehetőségeik, ha a későbbiekben mégis változtatnának a jelenlegi megközelítésen.