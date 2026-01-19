Románia bajban van, nagyon fázik: Magyarországtól kér segítséget – ömlik a gáz minden lehetséges vezetéken

Attól hangos Románia, hogy masszívan emelkedik a földgáz azonnali (spot) ára az alacsony hőmérséklet miatt. Emiatt a román állam most minden lehetséges vezetéken keresztül importra állt át.

Románia bajban van, nagyon fázik: Magyarországtól kér gázt / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A január 19-i szállítású földgáz átlagára elérte a 232 lejt – átszámítva mintegy 17 400 forint – megawattóránként. Ilyen magas szintet a tavaly téli, februári fagyhullám óta nem tapasztaltak.

Románia bajban van, nagyon fázik: Magyarországtól kér gázt

A Román Árutőzsde gázpiacán forgalmazott mennyiség csaknem 80 ezer megawattóra volt, ami 7,6 millió köbméternek felel meg. Ez jelentős hányadát teszi ki az ország napi fogyasztásának, amely a jelenlegi alacsony hőmérsékletű időszakban körülbelül 57-58 millió köbméter.

Egy nappal korábban ráadásul közel 100 ezer megawattórát értékesítettek, azaz 9,4 millió köbmétert. Ekkora volumenre az említett tavaly téli, februárban bekövetkezett (egyébként egyetlen) fagyhullám óta nem volt példa.

A Bukarestben kereskedett földgáz azonnali árai masszívan emelkedtek az elmúlt héten – ahogy gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan – a hőmérséklet lehűlése miatt. Az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy az eddigi egyhétnyi fagy után a hideg idő még legalább két hétig kitarthat.

Mindez értelemszerűen a gázfogyasztás masszív növekedéséhez vezetett. A hideghullám kezdete óta Románia importőrré vált a Magyarországgal fenntartott vezetékhálózatán is, ami azért is figyelemre méltó, mert rendes körülmények között a románok gázt exportálnak a magyar gázrendszerbe.

A Transgaz friss adatai azt mutatják, hogy minden elérhető ponton keresztül zajlik az import, beleértve a ritkán használt Rusze–Gyurgyevó (Giurgiu) gázvezetéket is. Emelkedik a gázbehozatal Magyarország felől is az

Arad–Csanádpalota ponton keresztül, ahonnan 0,8 millió köbméter gáz lép be a román hálózatba.

A belföldi földgáztermelés most 23,8 millió köbméter, míg a tárolókból kitárolt mennyiség ennél valamivel magasabb, 25,1 millió köbméter a Transgaz kimutatása szerint.

Dél felől, Bulgária irányából a Transzbalkáni gázvezeték 1-es ágán, valamint a már említett Rusze–Gyurgyevó (Giurgiu) vezetéken keresztül is érkezik gáz az országba. A két összeköttetésen keresztül beérkező mennyiség 14,6 millió köbméter.

Az exportoldalon 5,4 millió köbméter gáz távozik a Moldovai Köztársaság irányába Ungheninél, amihez további 1,8 millió köbméter adódik Ukrajna felé az Isaccea 1–Orlovka 1 ponton keresztül.

Összességében Románia nettó gázimportőr marad továbbra is: a nettó behozatal 8,2 millió köbméter, miközben az országos fogyasztás az elmúlt napokhoz képest kismértékben csökkent, most éppen 57,1 millió köbméterre.