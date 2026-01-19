Deviza
árupiac
TTF
gázár

Európa kiürül, de Magyarországon ott a rejtett tartalék – ezen jár mindennap Orbán Viktor esze, interjúban szólta el magát a miniszterelnök

A bőséges LNG-kínálat is ellensúlyozza a fagyok hatását, de lehet, hogy korai az öröm. Hétfőn a holland TTF-gáztőzsdén közel 10 százalékot esett a gázár, de a tárolók feltöltése tavasszal és nyáron drágább lehet a korábban vártnál. A magyar gáztartalék messze nagyobb, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott.
K. B. G.
2026.01.19., 11:02

Alighogy némi enyhülést jeleztek az időjárási előrejelzések, az európai gázárak megindultak lefelé hétfőn a holland TTF-gáztőzsdén. A megawattóránként több mint 37 eurós szintről a délelőtti órákban 34 euró alá csökkent a nyersanyag ára, amit az is segíthetett, hogy a legfrisebb adatok szerint lassult némiképp a gáztárolók ürülésének üteme is.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
Fotó: NurPhoto via AFP

Apadnak a készletek az európai tárolókban, Magyarország jól áll

Azonban az év elejét jellemző hideg és az emiatt gyorsan apadó készletek hatása továbbra is érezhető a piacon, hiszen a fagyok előtt az árfolyam még bőven 30 euró alatti szinten mozgott. Az európai tárolók ráadásul alacsonyabb szintig teltek meg a mostani fűtési szezon kezdetén, mint egy évvel korábban, így jelenleg csak kapacitásuk mintegy feléig vannak feltöltve, szemben a tavaly ilyenkor jellemző, 60 százalékot meghaladó értékkel. 

Középtávon a mostani áresés a jelentős LNG-kínálat megjelenése ellenére az árak a korábban vártnál magasabbak lehetnek, a Goldman Sachs idén a korábbi 29 euró per megawattóra helyett már 36 eurós átlagárral, jövőre pedig a korábbi 20 helyett 23 eurós átlagárral számol a holland gáztőzsdén. 

Az amerikai bank a fűtési szezon végére az európai tárolók 16 százalékos töltöttségével számol, szemben a korábbi, 28 százalékról szóló jóslattal. 

Minden reggel foglalkozik a gáztartalékok kérdésével, ezért napi tudása van erről – jelentette ki a Kossuth rádiónak adott interjújában Orbán Viktor a múlt héten. A kormányfő ismertette, hogy messze az éves fogyasztás 40 százaléka fölötti tartalékkal kezdte meg Magyarország a telet, és bőségesen van még belőle. Nem is kell felhasználni belőle, vagy ha igen, csak kis százalékban, mivel folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Mindez azt mutatja, hogy nem akadt el az ország gázellátása. Ez kulcskérdés Orvbán Viktor szerint, mert ha nem jönne gáz, és tartalék sem lenne, akkor bajban lennénk.

Messze nagyobb a magyar gáztartalék, mint ami a nyugat-európai országokban megszokott. A miniszterelnök szerint ennek az az oka, hogy Magyarországnak csak egy csövön keresztül van komoly ellátási lehetősége, ezért nagyobb tartalékkal kell dolgoznia.

A gázár ismét magasabb lehet Európában a tavaszi, nyári hónapokban

Ez pedig azt is jelentheti, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is emelkedettek lehetnek a tavaszi és nyári gázárak, a megemelkedett tárolási igények miatt. A következő napokban pedig az LNG-ellátásban az jelenthet kockázatot, hogy Ázsia egyes részein szintén hideghullám várható, ami növeli a versenyt a szállítmányokért, ráadásul Észak-Amerikában is hidegbetörés várható, ami az export felől a helyi felhasználás felé terelheti az ottani készleteket.

A bőséges LNG-kínálat ugyanakkor tompítja az időjárási hatásokat, így a TTF-gázárak hiába emelkedtek az év eleje óta több mint 20 százalékkal még a hétfői esés után is, a tavalyi évhez képest több mint negyedével olcsóbb lett a földgáz Európában.



