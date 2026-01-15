Több mint 3 millió magyar zsebében ott van: rekordot dönt a SZÉP-kártya

A SZÉP-kártya novemberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege mintegy 33,2 milliárd forintot tett ki, ami közel 12 százalékos növekedés 2024 novemberéhez képest – közölte a nemzetgazdasági minisztérium.

Több mint hárommillió magyar zsebében ott van: rekordot dönt a SZÉP-kártya / Fotó: Miljan Zivkovic / Shutterstock (Képünk illusztráció)

2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni . Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja. November végén közel 96,6 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, amely így a magyar családok kikapcsolódása mellett ünnepi bevásárlásaikat is támogathatta.

A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is. A mostani változás sem újdonság, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.

2025 novemberében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke 32 milliárd forintot tett ki, ami 8 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok mintegy 33,2 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami az előző év azonos időszakát közel 12 százalékkal múlta felül.

A kártyabirtokosok száma megközelítette a hárommilliót, míg az elfogadóhelyek száma közel 165 ezerre nőtt.

Tavaly novemberben a szálláshelyek országszerte 9,2 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, amihez a SZÉP-kártya is jócskán hozzájárult.

A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 10 százalékát tette ki. A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 14 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki.

2025 első 11 hónapjában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke meghaladta a 407 milliárd forintot, ami 2024 azonos időszakának eredményét csaknem 8 százalékkal múlta felül. Ugyanezen időszakban a SZÉP-kártya-felhasználás meghaladta a 430 milliárd forintot, ami közel 11 százalékos növekedés 2024 január–novemberéhez képest.