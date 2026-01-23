Ez már Szijjártó Péter szerint is különös: 1500 fős magyar településen épített új gyárat a német világcég – több mint ezren fognak dolgozni benne

A település méretét tekintve különleges dolognak számít, hogy a Sick Kft. beruházása háromszáz új munkahelyet hozott létre Kunszigeten, részben a kormány támogatásának köszönhetően, ami megerősíti, hogy a magyar emberek pénzéből a magyar gazdaság fejlesztésére kell költeni, s nem egy másik ország működtetésére – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a településen.

A Sick Kft. beruházása nyomán háromszáz új munkahely jött létre Kunszigeten / Fotó: Filep István / MTI

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sick Kft. projektzáró ünnepségén elmondott beszédében kiemelte, hogy az intelligens optikai szenzorokat gyártó, német tulajdonosi hátterű vállalat tízmilliárd forintos beruházást hajtott végre, amelynek nyomán egyebek mellett új üzem és raktár épült, így 50 százalékkal nőtt a kapacitás.

Elmondta, hogy a projektet a kormány 1,6 milliárd forinttal támogatta, így hozzájárulva háromszáz munkahely létrehozásához a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen.

„Ebben a vármegyében vannak különleges dolgok. Például az az, ami itt van. Itt van a Kunsziget nevű település, ahol laknak nagyjából másfél ezren. Itt van egy gyár, amely a világpiacra termel abszolút versenyképes módon, és ahol ennek a beruházásnak meg a jövőbeni fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan több mint ezren dolgoznak, és amiket itt előállítanak, azok az egész világon megállják a helyüket” – mondta.

Az intelligens optikai szenzorok, amelyeket itt előállítanak, a világ minden pontján megtalálhatók az óceánjáró hajóktól kezdve a villamosokon, az önvezető traktorokon, az ipari kéményeken keresztül egészen a repülőtéri csomagszenzorokig

– fogalmazott. Majd kifejtette, hogy mára több mint 43 ezren dolgoznak Magyarországon az elektronikai iparban, s a kormány az elmúlt tíz évben 185 nagyberuházáshoz nyújtott támogatást a szektorban.

Szijjártó Péter érintette az utóbbi másfél évtized egymást követő súlyos válságait, és üdvözölte, hogy az utóbbi négy év ennek ellenére is a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.

Továbbá rámutatott, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye a tíz év ezelőtti 3200 milliárd forintról 5700 milliárd forintra növelte az évi ipari teljesítményét, miközben a munkanélküliség 2 százalékra csökkent. Szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt 124 beruházás jött létre állami támogatással a térségben, összesen 810 milliárd forint értékben.