Kevesen ismerik: van egy német multi Magyarországon, ahol 10 százalékkal magasabbak a bérek, mint az egész vármegyében – a kormány is észrevette

A kormány megkötötte a 102. stratégiai együttműködési megállapodását a Rosenberger német vállalattal, ami tovább erősíti a hazai gazdaság stabil, biztonságos alapját az európai hadigazdasági környezetben is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Jászárokszálláson.

Fotó: Bruzák Noémi

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Rosenberger újabb beruházásának átadásán arról számolt be, hogy az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó, német tulajdonosi hátterű cég 9,5 milliárd forint értékben bővíti kapacitását nyírbátori, jászárokszállási és jászberényi telephelyén, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást ad.

Aláhúzta, hogy a hazánkban már mintegy ötezer főt foglalkoztató, csúcstechnológiát képviselő és a világpiacon is vezető pozícióban lévő vállalat igen szoros együttműködést alakított ki a magyar felsőoktatási és szakképzési intézményekkel, ami elősegíti azt, hogy a tanulók nemzetközi szinten is versenyképest tudást szerezzenek.

Elmondta, hogy a magyar gazdaság rendkívül sokat profitál abból, hogy a cég által naponta előállított nagyjából négymillió alkatrész szinte mind a külpiacokon kerül értékesítésre, mert az exportbevétel kiemelt jelentőséggel bír. Illetve beszédében kiemelte, hogy stratégiai együttműködési megállapodást is aláírt a vállalattal, amely

ezáltal immár a kormány 102. hasonló státuszú partnere.

Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy a cégcsoport a több mint két évtizedes magyarországi működése során számos beruházást végrehajtott, immár hatodik alkalommal a kormányzat támogatásával, és egyre magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket tartanak itt fenn.

Arra is kitért, hogy a Rosenberger dolgozóinak bére mintegy tíz százalékkal meghaladja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei átlagot, a vállalat pedig egyre több hazai kis- és közepes vállalkozás előtt nyitja meg a fejlődés útját. A miniszter kifejtette, hogy napjainkban teljesen új világgazdasági és világpolitikai korszak van kialakulóban, s ebben az új világrendben Európa sajnos nem találja a helyét, nem találja a helyes válaszokat a kihívásokra.