Bezár két magyarországi ruházati üzlet – ugyanott és ugyanakkor

Bezárt, pontosabban január 26-án bezár Magyarország, ezen belül Budapest egyik Bershka, valamint egyik Pull&Bear, ruházati termékeket kínáló üzlete, de a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt mód ezekben a boltokban. A Köki Bevásárlóközpontban működő két üzlet bezárásának nem volt előjele, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a Stradivarius ottani boltja is bezárt tavaly. Közös vonás ugyanakkor a három ruházati márkában, hogy azok az egyik igen jelentős, globális ruházati kiskereskedőhöz, az Inditex csoporhoz tartoznak.

Ugyanazon a napon zár be egy magyarországi Bershka és egy Pull & Bear, ugyanabban a budapesti bevásárlóközpontban / Fotó: Unsplash

Üzletzárás: a Stradivarius már sorra került a Kökiben

A Köki Bevásárlóközpontban működő Bershka, valamint Pull&Bear véglegesen bezárt, erre az Origo egyik olvasója hívta fel a lap figyelmét. Mindkét üzlet kirakatán azonos jellegű, sőt, azonos tartalmú szöveges tájékoztató üzenet volt olvasható. A két tájékoztatásban közös elem, hogy az üzletek végleges bezárásának napja azonos: 2026. január 26. Ám ezen a napon már alighanem csak a végső kiürítési feladatokat végzik el a dolgozók, mielőtt visszaadnák a bérleményt a Köki Terminál üzemeltetőjének. A tájékoztatásokból az derül ki, hogy a vásárlásra utoljára január 25-én nyílt lehetőség.

Az üzletekbe érkező vásárlókat a QR-kód használatával irányítják át a cégek a lánchoz tartozó közeli boltjaikba.

A két ruházati üzlet bezárása nem sokkal követi a Köki Terminálban egykor működő Stradivarius üzlet bezárását: miként megírtuk, a márkanév alatt működő bolt tavaly júliusban zárt be.

A három márkanév a spanyol Inditex csoporthoz köthető, mely a világ egyik legnagyobb ruházati kiskereskedője. A magyarországi üzletek bezárásából pedig nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, alighanem egyszerű, racionális üzleti megfontolások állnak mögötte. Mind a Bershka, mind a Pull & Bear márkanév alatt kb. 10-12 üzlet működik Magyarországon, így az itteni piacra nézve a bezárásnak hírértéke van, de a globális hálózatot nézve ez csepp a tengerben. Például a Bershka 68 piacon van jelen, több mint 850 üzlettel, és több mint 13 000 alkalmazottal.

