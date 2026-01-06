Deviza
ingatlanpiac
Vidéki Otthonfelújítási Program
Nemzetgazdasági Minisztérium

Jelentős érdeklődés mellett fut a Vidéki Otthonfelújítási Program – Több tízezren igényelték

A Nemzetgazdasági Minisztérium pozitív mérleget vont a vidéki otthonfelújítási program eddigi tapasztalatairól. Több mint 40 ezer kérelem érkezett be, közöttük kiemelkedő a nyugdíjasok részvétele.
VG
2026.01.06, 10:57

Már több mint 40 ezer igénylő nyújtotta be kérelmét a vidéki otthonfelújítási programra, összesen 76,4 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője egy Facebookra feltöltött videóban. Közöttük kiemelkedő a nyugdíjasok részvétele: több mint 18 ezer nyugdíjas igénylő szerepel a benyújtott kérelmek között.

Vidéki Otthonfelújítási Program
Már több mint 40 ezer igénylő nyújtotta be kérelmét a vidéki otthonfelújítási programra, összesen 76,4 milliárd forint értékben / Fotó: Molnár István Péter

Az átlagos igényelt támogatási összeg 1,9 millió forint körül alakul. A szóvivő közlése szerint eddig több mint 31 500 esetben érkezett meg a támogatási okirat, és 56 milliárd forintot fizettek ki a jogosultaknak, ebből 24,3 milliárd forintot nyugdíjas igénylők kaptak. 

A Vidéki Otthonfelújítási Program 2025 januárjában indult az ötezer lélekszám alatti településeken élő gyermekes családoknak, majd márciusban kiterjesztették a nyugdíjasokra is. A támogatás vissza nem térítendő állami hozzájárulás formájában érhető el, legfeljebb 3 millió forint összegben, és 2026. június 30-ig igényelhető, vagy amíg a keret ki nem merül. 

A támogatás mértéke a felújítási költségek 50 százaléka.  Fontos szabály, hogy az elszámolható összegben az anyagköltség és a munkadíj (vállalkozói díj) aránya szintén 50-50 százalékos kell hogy legyen – azaz a támogatás fele anyagköltségre, fele munkadíjra fordítható.  Ez utófinanszírozású konstrukció, vagyis a felújítási munkálatokat és a számlák kifizetését követően, 

legkésőbb 60 napon belül kell benyújtani a kérelmet a Magyar Államkincstárhoz. 

A program széles körű felújítási munkálatokra használható fel, például nyílászárócserére, tetőfelújításra, homlokzati hőszigetelésre, fűtésrendszer-korszerűsítésre, napelem- vagy napkollektor telepítésre, fürdőszoba-bővítésre, klíma beszerelésére vagy akár belső tér átalakítására. Nem vonatkozik azonban energetikai kötelező megtakarítási előírásokra, ellentétben egyes más pályázatokkal.

A kérelmet elektronikusan (Ügyfélkapun keresztül), postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnál, csatolva a számlákat, szerződéseket és egyéb igazolásokat. A támogatás folyósítása a támogatói okirat kiállítása után történik.

