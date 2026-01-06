Hiába a hatalmas olajtartalék, romokban Venezuela gazdasága, nyomorban él az ország fele

A venezuelai olaj megszerzésén kívül nem sok értelme lenne az Egyesült Államok számára átvenni a latin-amerikai ország irányítását, a gazdaság ugyanis gyakorlatilag romokban hever. Venezuela olyasmit ért el, amit eddig még egyetlen ország sem, amikor nem volt éppen háborúban: egy évtized alatt felemésztette a GDP mintegy 80 százalékát a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint.

A venezuelai gazdaság döntő része a hét végén amerikai fogságba esett Nicolás Maduro elnökség alatt, 2013 és 2025 között enyészett el – ilyen mértékű zsugorodásra még az Egyesült Államokban sem volt példa a nagy gazdasági válság és az utódállamokban a Szovjetunió összeomlása után: az előbbi 29, az utóbbiak 30–50 százalékkal estek vissza akkor.

Az Asia Times elemzése szerint ez a katasztrofális következmény nem csupán az olajárak esésének vagy külső szankcióknak volt a következménye, hozzájárultak rossz döntések is: pénznyomtatás a hiány fedezésére, az ellátási láncok kisajátítása és az állami olajvállalat (PDVSA) tőkevesztése.

Maduro hatalomra kerülésekor

az ország 96 százalékban az olajbevételektől függött, azok pedig csökkentek.

Hiába az országé a világ legnagyobb ismert készlete, mintegy 303 milliárd hordó, az összesnek a 17 százaléka, a korrupció, a hozzá nem értés, az alulfinanszírozás, a tüzek és a lopások miatt pocsék állapotban van a venezuelai olajipari infrastruktúra, így az ország a globális olajexport csupán 1 százalékát adja.

Az IMF a Reuters tudósítása szerint 82,8 milliárd dollárra becsüli a tavalyi nominális venezuelai GDP-t, az államadósság ahhoz viszonyított arányát pedig 180-200 százalékra. Ezzel azonban nincsenek a világ „élvonalában”:

Libanoné 280 százalék,

Japáné 230-237 százalék,

Szudáné 220-250 százalék.

Az elemzők becslései szerint Venezuelának körülbelül 60 milliárd dollárnyi nem teljesített kötvénye van. Azonban a PDVSA kötelezettségeit, a kétoldalú hiteleket és a választott bíróságok által például az amerikai olajipari cégeknek megítélt kártérítést is beleértve a teljes külső adósság körülbelül 150-170 milliárd dollárra rúg. A venezuelai kötvények azonban egyes várakozások szerint akár profitálhatnak is a Maduro elleni amerikai akcióból.