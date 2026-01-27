Páratlan, amit a forint művel: sallert adott a vámháborúnak, ellenszélből lett csúcsdöntő – mégis mi áll a magyar deviza erősödésének hátterében?

Nagyítóval kell keresni azokat a devizákat, amelyekkel szemben a forint nem tudott erősödni az elmúlt egy év során. A magyar fizetőeszköz kedden kétéves csúcsra ért fel az euróval szemben, míg a dollárral szemben az orosz–ukrán háború kezdete óta nem volt ilyen erős.

A forint az egyik legjobban teljesítő deviza a dollárral szemben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Tavaly ilyenkor kevesen fogadtak volna a forint erősödésére

Pedig kevesen gondolták egy évvel ezelőtt, hogy a forint lesz az utóbbi időszak egyik sztárdevizája, tavaly az év elején egy euróért még volt, hogy több mint 410 forintot is kellett adni, de akkoriban még egy dollár is csaknem 400 forintba került. A forint ereje mögött meghúzódnak nemzetközi trendek is, ám önmagában ilyen mértékű erősödéshez ez kevés lenne.

A dollárral szemben ugyanis az európai pénzek közül csak az orosz rubel és a svéd korona tudott kicsivel nagyobb mértékben erősödni a magyar fizetőeszköznél.

Bár Donald Trump beiktatása és az ukrajnai béke elérhető közelségbe kerülése vagy épp a feltörekvő piacok devizáit általában segítő dollárgyengülés is szerepet játszott a magyar pénz szárnyalásában, ezek a tényezők magukban nem lettek volna elegendők a hazai deviza szárnyalásához. Ehhez szükség volt a szigorú monetáris politikára és a Magyar Nemzeti Bank élére március elején megérkező Varga Mihály határozottságára, valamint a tartósan pozitív külkereskedelmi és folyó fizetési mérlegre egyaránt.

A külkereskedelmi és folyó fizetési mérleg többletét segítette az is, hogy az elmúlt évben szinte folyamatosan estek az energiaárak világszerte, ráadásul megdőlt az a 2025 elejét jellemző konszenzus is, hogy a Trump által belengetett vámok hatását az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei devizájuk leértékelésével igyekeznek majd tompítani, így a dollár erősödni fog.

A vámháború csak egy pillanatra törte meg a forint lendületét

A vámok bevezetésének közeledtével, majd az április 2-i felszabadítás napja eljöttével ennek pont az ellenkezője történt meg, és a dollár gyengülni kezdett, ami hagyományosan kedvező a magyarhoz hasonló feltörekvő piaci devizáknak, bár az április eleji vámbejelentések azért megrengették kicsit a forintot is.

Április közepe óta a forint menetelése szinte töretlen az euróval szemben, az árfolyam csak néha gyengült, akkor is csak rövid időre és kis mértékben.

Ennek legfőbb oka, hogy amikor Varga Mihály átvette a kormányrudat az MNB-ben, az alapkamat 6,5 százalék volt, és most is annyi, noha a novemberi és decemberi infláció már elérte a jegybanki toleranciasávot, lehetőséget teremtve a kamatvágásra. Az MNB inflációs célja 3 százalék, ám a hazai monetáris politika alakítója ettől pozitív és negatív irányba is 1 százalékpont eltérést tolerál. A keddi kamatdöntő ülés után azonban Varga Mihály nem lengetett be nagyon közeli kamatvágást, így a közeljövőben továbbra is 6,5 százalékon maradhat az alapkamat.