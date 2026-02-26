Deviza
kiskereskedelem
Lidl
Miskolc

A Lidl megnyitotta a második legnagyobb boltját Magyarországon, egyből lerohanták a vásárlók: elképesztő jelenetek alakultak ki, valóságos harc folyt az akciós termékekért – videó

Csütörtökön reggel nyitotta meg új miskolci üzletét a Lidl, ahová már a nyitás előtt és a reggeli órákban is folyamatosan érkeztek a vásárlók. A parkolóhelyek korlátozott volta miatt a területen forgalmi nehézségek alakultak ki a reggeli órákban.
VG
2026.02.26, 19:12
Frissítve: 2026.02.26, 19:58

Február 26-án reggel 6:30-kor nyitotta meg kapuit a Lidl új áruháza Miskolcon, a József Attila utca 74. szám alatt. A nyitás napján már a korai órákban számos vásárló várakozott az üzlet előtt, és a reggeli órákban is folyamatos volt az érkezésük – írja a Boon.

A Lidl megnyitotta a második legnagyobb boltját Miskolcon, egyből lerohanták a vásárlók – videó
Megnyitott az ország második legnagyobb Lidl áruháza Miskolcon / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó, Boon.hu

Az új üzlet a Lidl negyedik miskolci egysége, egyben az ország második legnagyobb eladóterű áruháza a bolthálózaton belül. A nyitáshoz kapcsolódó akciók valamennyi miskolci Lidl-üzletben érvényesek voltak. 

A vásárlók jelentős része a műszaki és barkácsolási termékek iránt mutatott kiemelt érdeklődést, különösen a Parkside márkájú szerszámok és gépek, valamint az airfryerek iránt. Több vásárló kifejezetten ezek beszerzése miatt érkezett korán reggel, jelezve, hogy az akciós árak miatt tartottak attól, hogy a készlet gyorsan elfogy.

Bár az akciók között szerepelt például 20 százalékos kedvezmény a frissen sütött pékárura és árengedmény a saját márkás csokoládékra, ezek nem vonzották hasonló mértékben a vásárlókat az első órákban. A helyszínen megjelentek helyi lakosok mellett olyanok is, akik más városrészekből vagy környező településekről érkeztek.

A parkolóhelyek korlátozott volta miatt a területen forgalmi nehézségek alakultak ki a reggeli órákban. Az üzlet egy korábbi épület átalakításával jött létre, és mintegy 30 új munkahelyet teremt a térségben.

Mórahalmon is nyílhat egy Lidl

Mórahalom önkormányzata egyedi felmentést kér a plázastop-szabályozás alól, amely a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű kereskedelmi egységek létesítését miniszteri engedélyhez köti. A városvezetés, Nógrádi Zoltán polgármester irányításával stratégiai célként jelölte meg egy országos kiskereskedelmi lánc – például a Lidl – megjelenését, mivel a térség lakossága növekszik, és ez kulcsfontosságú a helyi fejlődéshez.

A folyamat még az előkészületi szakaszban tart, miniszterelnöki ígéret alapján zajlanak a tárgyalások.A plázastop célja a vidéki kereskedelmi egyenlőtlenségek mérséklése, azonban Mórahalom esetében a szabályozás korlátozza az országos láncok (SPAR, Tesco, Aldi, Lidl) letelepedését. 

A felmentés lehetővé tenné egy modern diszkont vagy szupermarket építését, potenciálisan az egykori Mórakert helyszínén, ahol megfelelő a telek mérete és a megközelíthetőség. A döntéshez miniszteri jóváhagyás szükséges, a beruházás előkészítése pedig több lépést foglal magában, köztük a lánccal való megállapodást és a hivatalos kérelmezést.

 

