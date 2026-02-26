Mégis mennyi részvényt érdemes tartani egy portfólióban és mekkora kockázatot vállaljunk? – 3 fontos szabály, ami megalapozza a sikert

A legtöbb befektető előbb-utóbb felteszi a kérdést: hány részvényt érdemes tartani egy portfólióban? A válasz azonban nem elsősorban darabszám kérdése. A modern portfólióelmélet (MPT) – amelyet az 1950-es években dolgozott ki Harry Markowitz – ennél mélyebbre ás: nem az a lényeg, hány papírt tartunk, hanem az, hogyan viszonyul egymáshoz a hozam és a kockázat.

Hány részvény kell a jó hozamhoz és kezelhető kockázathoz?/ Fotó: AFP

A legfontosabb felismerés: a hozam önmagában kevés

A klasszikus megközelítés szerint a befektető a lehető legnagyobb hozamot keresi. Markowitz azonban rámutatott: ha valóban csak ez számítana, akkor minden pénzt egyetlen, legígéretesebb részvénybe kellene tenni. A valóságban azonban a befektetők diverzifikálnak – vagyis többféle eszközt tartanak.

Ennek oka egyszerű:

a hozam mellett a kockázat is számít. Nemcsak az a kérdés, mennyit lehet keresni, hanem az is, mekkora kilengésekkel jár mindez.

A modern portfólióelmélet legnagyobb érdeme, hogy rendszert vitt ebbe a gondolkodásba: nem külön-külön kell nézni a befektetéseket, hanem együtt, egy portfólió részeként.

A részvényportfólió ereje az eltérésekben rejlik

Sokan úgy gondolják, hogy a diverzifikáció annyit jelent: minél több részvényt kell venni. A kutatások azonban azt mutatják, hogy nem a mennyiség a döntő, hanem az, hogy a befektetések mennyire mozognak együtt.

Ha például valaki kizárólag egyetlen iparág részvényeit vásárolja, akkor hiába van húsz különböző cége, egy gazdasági sokk egyszerre érintheti mindet. Ezzel szemben eltérő iparágak, különböző országok vagy akár más eszköztípusok – például kötvények vagy arany – kombinálása valódi kockázatcsökkentést eredményezhet.

Empirikus vizsgálatok szerint nagyjából 20–30 különböző részvény mellett a vállalatspecifikus kockázat jelentős része már eltűnik.

E fölött a további darabszámnövelés egyre kisebb pluszt jelent. Ezért terjedtek el a széles piacot lefedő befektetési alapok és ETF-ek, amelyek egyetlen tranzakcióval több száz vállalatba biztosítanak kitettséget.

A modell nem tökéletes – és nem is annak készült

Fontos azonban látni: a modern portfólióelmélet modell, nem a valóság maga. Több olyan feltételezésre épül, amelyek a gyakorlatban nem mindig teljesülnek.

Az egyik ilyen, hogy a befektetők racionálisak, vagyis a modell szerint mindenki képes pontosan felmérni a kockázatot, és tudatosan egyensúlyoz a hozam és a bizonytalanság között, ezzel szemben a valóságban sokan inkább a legmagasabb hozamot keresik, vagy épp pánikszerűen eladnak egy piaci esés során.

A másik feltételezés a piacok hatékonysága. A klasszikus elmélet szerint azonos kockázat mellett nem lehet tartósan magasabb hozamot elérni. Ugyanakkor több évtizednyi kutatás számos olyan jelenséget azonosított – például az érték- vagy méretprémiumot –, amelyek arra utalnak, hogy a piacok nem mindig tökéletesen hatékonyak.