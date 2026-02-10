Gödi Samsung-gyár: megszólalt Szijjártó Péter, most lett elege, büntetőfeljelentést tesz – „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért”

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán bejelentette: büntetőfeljelentést tesz a Tisza Párt elnöke ellen, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt.

Gödi Samsung-gyár: megszólalt Szijjártó Péter / Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Samsung SDI sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2019. október 10-én / Fotó: Mónus Márton / MTI

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

A Tisza Párt vezetője hétfőn azt írta, hogy a Telex cikke nyomán, hogy Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról, mert a miniszter tudott a gödi Samsung SDI-gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről.

„Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére” – írta Magyar Péter. „Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét ” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”. Hozzátette, hogy a pártelnöknek felelnie kell, ezért kedd délelőtt büntető feljelentést tesz vele szemben, nagy nyilvánosság előtt,

aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik? Az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem” – írta Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter az Igazság Órájában azt mondta, hogy felháborította Magyar Péter Facebookon tett kijelentése.

Szijjártó szerint ezek „brutális rágalmak”, ezért feljelentést tesz az ellenzéki politikus ellen, és a Telex ellen is megteszi a szükséges jogi lépéséket. Azt is mondta, hogy a Kúria nemrég hozta meg a döntését, hogy a gyár környezeti engedélye érvényes.

Arról is beszélt, hogy a légvonalban 5 kilométerre lakik a Samsung-gyárától, és úgy utalt az egészségi állapotáról, hogy „az a megfigyelésem, hogy még itt vagyok”.