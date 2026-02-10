Deviza
EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1% EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 428,01 +0,44% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 740 +0,81% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,47 +0,03% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,55 -0,22% BUX130 428,01 +0,44% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 740 +0,81% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,47 +0,03% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,55 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Samsung
Szijjártó Péter
Magyar Péter

Gödi Samsung-gyár: megszólalt Szijjártó Péter, most lett elege, büntetőfeljelentést tesz – „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért”

A külügyminiszter büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen a gödi Samsung-gyár ügyében tett állításai miatt. A miniszter szerint a vádak „szemenszedett hazugságok”, amelyek miatt a Tisza Párt elnökének felelnie kell.
VG
2026.02.10., 08:17
Fotó: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán bejelentette: büntetőfeljelentést tesz a Tisza Párt elnöke ellen, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás miatt.

Samsung
Gödi Samsung-gyár: megszólalt Szijjártó Péter / Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Samsung SDI sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2019. október 10-én /  Fotó: Mónus Márton / MTI

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

A Tisza Párt vezetője hétfőn azt írta, hogy a Telex cikke nyomán, hogy Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról, mert a miniszter tudott a gödi Samsung SDI-gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. 

„Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére” – írta Magyar Péter. „Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét ” – fogalmazott.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”. Hozzátette, hogy a pártelnöknek felelnie kell, ezért kedd délelőtt büntető feljelentést tesz vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, 

aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik? Az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem” – írta Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter  az Igazság Órájában azt mondta, hogy felháborította Magyar Péter Facebookon tett kijelentése. 

Szijjártó szerint ezek „brutális rágalmak”, ezért feljelentést tesz az ellenzéki politikus ellen, és a Telex ellen is megteszi a szükséges jogi lépéséket. Azt is mondta, hogy a Kúria nemrég hozta meg a döntését, hogy a gyár  környezeti engedélye érvényes. 

Arról is beszélt, hogy a légvonalban 5 kilométerre lakik a Samsung-gyárától, és úgy utalt az egészségi állapotáról, hogy „az a megfigyelésem, hogy még itt vagyok”.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
logisztika

Óriási hátrányban Ukrajna az utánpótlási vonalakban, egy lengyel repülőtérig nyúlnak a szálak

Az ukrán utánpótlási vonal a lengyel Rzeszów repülőtérnél kezdődik.
3 perc
lopakodó vadászgép

Már arról beszél Amerika, hogyan kéne a levegőből támadni: kiszámolták, hány bombázó kell Kína legyőzéséhez

Amerika jelenleg még nem tudna Kínával harcolni.
4 perc
Szijjártó Péter

Gödi Samsung-gyár: megszólalt Szijjártó Péter, most lett elege, büntetőfeljelentést tesz – „Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért”

A külügyminiszter büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen a gödi Samsung-gyár ügyében tett állításai miatt.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu