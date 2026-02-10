Nem gondoltuk, hogy eljön: a magyar kisvárosban már súlykorlátozás van a tömegközlekedésen, megszabták a dohányzást is
A napokban a Kecskeméti Közlekedési Központ (KeKo) a közösségi médiában részletesen közzétette utazási feltételeit. A KeKo felhívta rá a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb utazási feltétel a biztonságos közlekedést szolgálja. Utazás közben – akár várakozásról, fel- vagy leszállásról van szó – minden utastól elvárható, hogy szem előtt tartsa a közlekedés biztonságát, a járművek és megállók épségét, valamint utastársai kényelmét és nyugalmát – írja a BAON.
Nagy csomag nem szállítható a kecskeméti buszokon
Kevéssé ismert, de annál fontosabb utazási feltétel vonatkozik a kézipoggyászra. A közösségi közlekedési eszközre csak olyan csomag vihető fel, amely
- egy személy által könnyen hordozható,
- kézben vagy ölben szállítható
- és legfeljebb 10 kilogramm súlyú.
Ez alapján le kellene szállítani azokat a kollégiumba tartó diákokat vagy nyaralásra indulókat, akik 15 kilogrammos bőrönddel utaznak. Ezt mégsem teszik. A szabály lényege ugyanis az, hogy a poggyász nem akadályozhatja az utasok mozgását, nem okozhat kényelmetlenséget, nem veszélyeztetheti a testi épséget, valamint nem okozhat kárt vagy szennyeződést.
A közlekedési vállalat bejegyzése szerint fontos utazási szabály a tisztaság megőrzése is és a füstmentesség. Tilos a dohányzás az autóbuszokon, a megállóhelyeken és az autóbusz-állomásokon, legyen szó fedett vagy nyitott területről. Emellett az állomások külső határától számított 5 méteren belül sem megengedett a dohányzás, kivéve a kijelölt dohányzóhelyeken.
