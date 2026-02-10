Deviza
EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1% EUR/HUF377,64 +0,23% USD/HUF317,06 +0,19% GBP/HUF433,09 0% CHF/HUF413,91 +0,33% PLN/HUF89,57 +0,04% RON/HUF74,17 +0,18% CZK/HUF15,57 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 428,01 +0,44% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 740 +0,81% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,47 +0,03% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,32 -0,22% BUX130 428,01 +0,44% MTELEKOM1 990 +0,2% MOL3 876 0% OTP40 740 +0,81% RICHTER11 700 +0,26% OPUS547 +0,37% ANY7 860 +0,25% AUTOWALLIS170 -0,59% WABERERS5 520 -0,36% BUMIX10 237,47 +0,03% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 702,32 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX index
OTP
Richter

Megint a Richter viszi a prímet

Enyhe gyengüléssel nyitott kedden a BUX. A blue chipek közül a Richter kezdte a napot a legnagyobb lendülettel.
Murányi Ernő
2026.02.10, 09:11
Frissítve: 2026.02.10, 09:51

Vegyes tőzsdenyitásra készültek kedden a meghatározó európai tőzsdéken, miután több vállalat, köztük a holland Philips egészségtechnológiai vállalat és a francia Kering luxuscikkeket gyártó cég is közzétette már kora reggel a negyedik negyedéves gyorsjelentését. A Barclays, az AstraZeneca, a BP, a Spotify és a Ferrari is ma publikált(j)a pénzügyi eredményeit. 

20251105_bet_002_VZ tőzsde Richter
A Richter állt az élre / Fotó: Vémi Zoltán

Közben megjelent a francia munkanélküliségi rátáról szóló jelentés is, amely szerint az előző negyedévhez mérten a mutató 0,2 százalékponttal, 7,9 százalékra emelkedett a negyedik negyedévben. Éves bázison pedig  a munkanélküliek létszáma 0,6 százalékponttal, 2,5 millió főre nőtt.

A Wall Streeten hétfő este és Ázsiában kedden kora reggel a pozitív tartományban zártak az indexek. Japánban még mindig tart az eufória, amit a Takaicsi Szanae kormányfő koalíciója által kivívott fölényes győzelem váltott ki. A Nikkei  2,37 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett. 

A BUX enyhe gyengüléssel startolt el. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 129 560 pontra csökkent.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,02 százalékkal, 40 420 forintra kapaszkodott fel.

 OTP részvény
OTP részvény11:15:00
Árfolyam: 40 730 HUF +320 / +0,79 %
Forgalom: 1 853 782 720 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 0,3 százalékkal, 11 700 forintra drágult.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:14:04
Árfolyam: 11 700 HUF +30 / +0,26 %
Forgalom: 562 134 020 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3848 forintra esett.

 MOL részvény
MOL részvény11:14:41
Árfolyam: 3 876 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 495 795 354 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei pedig 0,2 százalékkal, 1982 forintra gyengültek. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:12:39
Árfolyam: 1 990 HUF +4 / +0,2 %
Forgalom: 131 232 936 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint némi gyengüléssel kezdte a napot, ám az euró árfolyama még mindig 377 forint alatt, 376,8 forinton áll.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

