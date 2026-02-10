Megint a Richter viszi a prímet

Vegyes tőzsdenyitásra készültek kedden a meghatározó európai tőzsdéken, miután több vállalat, köztük a holland Philips egészségtechnológiai vállalat és a francia Kering luxuscikkeket gyártó cég is közzétette már kora reggel a negyedik negyedéves gyorsjelentését. A Barclays, az AstraZeneca, a BP, a Spotify és a Ferrari is ma publikált(j)a pénzügyi eredményeit.

A Richter állt az élre / Fotó: Vémi Zoltán

Közben megjelent a francia munkanélküliségi rátáról szóló jelentés is, amely szerint az előző negyedévhez mérten a mutató 0,2 százalékponttal, 7,9 százalékra emelkedett a negyedik negyedévben. Éves bázison pedig a munkanélküliek létszáma 0,6 százalékponttal, 2,5 millió főre nőtt.

A Wall Streeten hétfő este és Ázsiában kedden kora reggel a pozitív tartományban zártak az indexek. Japánban még mindig tart az eufória, amit a Takaicsi Szanae kormányfő koalíciója által kivívott fölényes győzelem váltott ki. A Nikkei 2,37 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett.

A BUX enyhe gyengüléssel startolt el. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 129 560 pontra csökkent.