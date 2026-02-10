Megint a Richter viszi a prímet
Vegyes tőzsdenyitásra készültek kedden a meghatározó európai tőzsdéken, miután több vállalat, köztük a holland Philips egészségtechnológiai vállalat és a francia Kering luxuscikkeket gyártó cég is közzétette már kora reggel a negyedik negyedéves gyorsjelentését. A Barclays, az AstraZeneca, a BP, a Spotify és a Ferrari is ma publikált(j)a pénzügyi eredményeit.
Közben megjelent a francia munkanélküliségi rátáról szóló jelentés is, amely szerint az előző negyedévhez mérten a mutató 0,2 százalékponttal, 7,9 százalékra emelkedett a negyedik negyedévben. Éves bázison pedig a munkanélküliek létszáma 0,6 százalékponttal, 2,5 millió főre nőtt.
A Wall Streeten hétfő este és Ázsiában kedden kora reggel a pozitív tartományban zártak az indexek. Japánban még mindig tart az eufória, amit a Takaicsi Szanae kormányfő koalíciója által kivívott fölényes győzelem váltott ki. A Nikkei 2,37 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett.
A BUX enyhe gyengüléssel startolt el. A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékkal, 129 560 pontra csökkent.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,02 százalékkal, 40 420 forintra kapaszkodott fel.
A Richter 0,3 százalékkal, 11 700 forintra drágult.
A Mol kurzusa 0,7 százalékkal, 3848 forintra esett.
A Magyar Telekom részvényei pedig 0,2 százalékkal, 1982 forintra gyengültek.
A forint némi gyengüléssel kezdte a napot, ám az euró árfolyama még mindig 377 forint alatt, 376,8 forinton áll.