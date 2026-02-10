Deviza
Kegyetlenül lerobbant az ország legforgalmasabb vasúti pályaszakasza, Budapesten van a legnagyobb gond – azonnal be kell avatkozni, lassan gyalog is gyorsabb a közlekedés

Fél évszázados adósságot törleszt a MÁV a fővárosi vasúti gerincvonalon azzal, hogy teljes körű felújítást tervez a 100-as vonal Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Teher közötti, kiemelten forgalmas szakaszán. A napi több mint 200 vonatot kiszolgáló pályarész korszerűsítésére a MÁV 120 napos kivitelezési határidővel írt ki tendert, amely nemcsak a pálya, hanem a biztosítóberendezések, a távközlési és az erősáramú rendszerek megújítását is magában foglalja.
VG
2026.02.10, 09:24
Frissítve: 2026.02.10, 10:00

A MÁV ötven év után teljes körűen felújíttatja a 100-as vonal Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Teher vasútállomás közötti szakaszát. A MÁV Pályaműködtetési Zrt. március 10-ig várja a jelentkezőket a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony-vasútvonal 2,5 kilométeres villamosított, kétvágányú fővárosi szakaszának felújítására. A Városliget elágazás és Kőbánya-Teher vasútállomás közötti pálya teljes korszerűsítésére 120 nap állhat majd a nyertes rendelkezésére – írja a Magyar Építők. 

Fél évszázados adósságot törleszt a MÁV a fővárosi vasúti gerincvonalon.
Fél évszázados adósságot törleszt a MÁV a fővárosi vasúti gerincvonalon / Fotó: Róka László / MTI

A 100-as vonal Budapest–Cegléd–Szolnok szakasza az ország legforgalmasabb vasútvonala, naponta több mint 200 személy- és tehervonat jár rajta. Ennek ellenére az infrastruktúrát az 1970-es években újították fel utoljára, ami mára meglehetősen elavult. 

Ezért is van jelenleg érvényben 40-60 kilométer/órás sebességkorlátozás az eredetileg engedélyezett 80 kilométer/óra helyett.

A megengedett maximális tengelyterhelés itt 210 kilonewton, a pálya vonalvezetése pedig nagyrészt a 1940-es években épült 4-5 méter magas töltésen vezet, míg az állomások környezetében (Kőbánya-Teher, Kőbánya-Kispest) terepszinten fut.

A töltésen vezetett szakaszon jelentős számú, nagyméretű műtárgy található (Thököly út, Egressy út, Mogyoródi út, Kerepesi út). A vízszintes vonalvezetésre jellemző a szigetperonos megállóhely (Zugló) környezetében a vágányszéthúzás, a jellemző vonali vágánytengely-távolság négy méter – magyarázta a cikk.

A feltételes közbeszerzés szerint

szükség lesz a biztosítóberendezések, a távközlési elemek és az erősáramú szerkezetek cseréjére is amellett, hogy több kilométer vasúti pályát és számos műtárgyat kell felújítani.

Történelmi bejelentés: régóta panaszkodnak a 71-es vasútvonalra, Lázár János pontot tett a végére

Lázár János a váci Lázárinfón óriási bejelentést tett egy hete: elindult a 71-es vasútvonal felújításának előkészítése, amelyre 3-4 milliárd forintos beruházás készül. A cél egyértelmű: modernizálni az útvonalat, csökkenteni a késéseket és 120 kilométer/órás sebességet biztosítani az elővárosi közlekedésben – számolt be a Világgazdaság korábban.

A 71-es vasútvonal évek óta az elővárosi közlekedés egyik legnagyobb problémagóca, ezt most a kormány is nyíltan elismerte.

A miniszter szerint már folyamatban van a 71-es vonal felújításának tervezése, ahol megígérte, hogy gyorsvasutat fognak kiépíteni.

A beruházás költsége Vácig 3-4 milliárd forint lehet, a szükséges forrásokat pedig az Európai Fejlesztési Banktól felvett hitelből biztosítanák. A projekt nemcsak a pálya állapotának helyreállítását, hanem annak korszerűsítését is biztosítaná.

A 71-es vasútvonal felújítása nem szerepelt a tavaly év végén nyilvánosságra hozott eredeti vasúti fejlesztési listán. A mostani bejelentés azt jelzi, hogy a kormány bővíti a korábban tervezett projekteket, és reagál az elővárosi közlekedésben tapasztalható valós problémákra. Ha a tervek megvalósulnak, a 71-es vonal hosszú idő után végre felzárkózhat a térség másik fő vasúti tengelyéhez, és valódi alternatívát kínálhat az autózással szemben.

Országszerte
1119 cikk
