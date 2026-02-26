Javultak a lakosság gazdasági kilátásai, a cégek még kivárásra játszanak

Tovább javult a magyar lakosság konjunktúraérzete. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. februári felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása 1,4 indexponttal javult, míg a vállalatok gazdasági közérzete 0,1 indexponttal enyhe pozitív irányú elmozdulást mutatott az előző hónaphoz képest. Ezzel −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −5,4-re, a vállalati mutató értéke pedig −9,8 indexpontra erősödött. Ennél kedvezőbb lakossági konjunktúraindex-értéket legutóbb 47 hónapja mért a Századvég.

További erősödés és rekordjavítás a lakosság gazdasági konjunktúraérzetében / Fotó: Shutterstock

Az eredmények kapcsán kiemelték, hogy a februári felmérésben a háztartásoknál a legnagyobb pozitív elmozdulást a forint euróárfolyamának jövőbeli alakulására vonatkozó várakozásokat illetően mértük, míg a vállalatoknál a jövőbeni exportnövekedéssel kapcsolatos várakozás jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.

Javult a lakosság konjunktúraérzete

A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz-ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza. A gazdasági várakozások nagyfokú javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban, az előző havi értékhez képest:

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi 3,3-ről 3,7-re nőtt.

A gazdasági környezet érzékelése februárban az előző havi −13,6-ről −9,1-re,

az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex −46,3-ről −42,8-re javult,

míg az anyagi helyzet megítélése enyhén kedvezőtlenebbé vált, −3,3-ről −3,6-re csökkent.

A lakossági konjunktúrakutatásban idén februárjában jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk a forint euróárfolyamának jövőbeni alakulását illetően.

Fotó: Századvég

Arra a kérdésre, hogy „Ön szerint hogyan alakul a forint euróhoz viszonyított árfolyama a következő 1 évben?” februárban jócskán kedvezőbb (+9,5 indexpont) választ adtak a megkérdezettek a januárihoz képest. Az előző havi 3,5 százalékos arány után, februárban az interjúalanyok 4,9 százaléka szerint jelentősen erősödik, 26,0 százalékuk (+4,5 százalékpont) szerint kismértékben erősödik, továbbá 30,3 százalék (+0,3 százalékpont) véli úgy, hogy nem változik a forint árfolyama. A válaszadók 18,9 százaléka (−7,8 százalékpont) kismértékben gyengülő, míg 10,3 százalék (−1,4 százalékpont) jelentősen gyengülő árfolyammal kalkulál.