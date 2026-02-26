Teljesen megújul a legbudapestibb fürdő, mutatjuk a terveket
A Gellért Gyógyfürdő és Uszodába belépve a budapesti belle époque világa fogad: mintha a boudoirok nehéz, parfümös illata csapná meg az orrot – írja az Origo. Ez talán a legbudapestibb fürdő: Nyugat és Kelet keveredik benne, nemcsak megjelenésében, hanem a fürdőkultúrában is.
Ebbe a történetbe kapcsolódtak be a 3h építésziroda tervezői is, amikor a fürdő felújítását tervezték. A komplexum az 1918-as megnyitás óta lépésről lépésre bővült: a női és férfi termál közötti télikertből pezsgőfürdő lett, a nyitott ivócsarnokból fedett öltöző, végül megépült a hullámfürdő.
A felújítás legfőbb indoka a százéves technológia és az épületszerkezetek kora volt.
Először újulhat meg teljes egészében a Gellért gyógyfürdő
Bár a ’70-es évek beavatkozásai többnyire jó színvonalúak voltak, és 2009-ben több restaurátori javítás is elkészült a férfi termálszárnyban, azonban az átfogó állagmegóvás elmaradt. Most először nyílik lehetőség az egész komplexum egységes, műemléki szempontból is hiteles megújítására – emeli ki az Építészfórum cikke.
A tervezés három fő pillérre épült:
- a funkcionális kapcsolatok helyreállítása,
- a belső terek kutatáson alapuló rekonstrukciója,
- valamint a strand használati, illetve esztétikai megújítása.
A funkcionális problémák feloldására elegáns megoldást dolgoztak ki: az aula alatti öltöző átalakításával egy összefüggő öltözőrendszert hoznak létre, ami a nyári többletigényt is kielégíti egy szezonális résszel.
A földszinten, a férfi és női termálszárnyakban meglévő galériás öltözőket a koedukált térhasználatnak megfelelő, belátásgátló módon alakították át.
A termálszárnyak előfürdőiben új megnyitást alakítottak ki, hogy a termálszárnyaktól közvetlenül is bejuthassunk a pezsgőfürdőbe, ezzel erősítve a háromhajós struktúra belső kapcsolatait. Az egykori ivócsarnok helyén az öltözők áthelyezésével ismét pihenőterek jönnek létre, amelyek egy új szaunavilág részeként működnek tovább.
