M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a Budapest-Tatabánya szakaszt Győr felé – így lehet csak közlekedni ősztől

Az M1-esen mindkét oldalon fel fogják szedni a teljes forgalmi sávot, a 23 centiméteres aszfaltréteget 32 centiméteresre cserélik. Az autópálya a beruházás végeztével 2x3 sávos lesz és egy negyedik okos-sáv, amely leállósávként is használható, illetve szüksége esetén forgalmi sávként is – közölte Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő szerdán egy győri sajtótájékoztatón, miután Fekete Dávid miniszteri biztossal részt vettek az Építési és Közlekedési Minisztériumban egy megbeszélésen az M1-es autópálya bővítése kapcsán.

M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a teljes Budapest-Tatabánya szakaszt - így lehet csak közlekedni / Fotó: AFP (illusztráció)

A felújítás nem is igazán jó szó, hiszen gyakorlatilag új autópálya fog épülni a következő években. Bár néha úgy tűnhet a közlekedőknek, hogy nem mennek a folyamatok, a háttérben rendkívül bonyolult előkészítés zajlik, és megfelelő ütemben haladnak terv szerint a szakemberek.

Egyes felvetések szerint egyetlen nagy szakasz helyett jobb lenne több rövidebb szakasz lezárása, de Szeles Szabolcs elmondta, hogy ebben az esetben évekre eltolódna az beruházás befejezése.

A terv szerint a nyár végére az építkezés abba a szakaszába léphet, amikor a Budapesttől Tatabányáig tartó pályaszakaszt teljes egészében lezárják, és felszedik az aszfaltréteget, a forgalom pedig 2x2 sávon a Győrtől a fővárosba vezető oldalon haladhat majd.

Szeles Szabolcs a sofőrök fokozott figyelmét kérte, mert sok minden zavarhatja az építkezést. A minisztériumban erre példát is hoztak: olyan is megesett, hogy egy kamionos a pihenőidejét a forgalmi sávban vette ki, alaposan feltartva a forgalmat. Az autópálya-felügyelet, a fejlesztők, az rendőrség fokozottan ellenőrzi a forgalmat, drónokat is bevetnek azért, hogy többek között ilyen ne fordulhasson még egyszer elő. Elmondta még, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium weboldalán sok információ található a fejlesztésről.

Fekete Dávid szerint

Európa egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb útfejlesztése folyik jelenleg Győr és Budapest között az mM1-es autópályán.

Felhívta a figyelmet, hogy az autósok ne megszokásból vegyenek pályamatricát, mert a felújítás miatt egy új, kedvezőbb árú matricatípust vezettek be. A regionális matrica 15 ezer forintért kapható kedvezményesen és négy vármegyét érint, Győr-Moson-Sopront, Komárom-Esztergomot, Fejért, Pest vármegyét.