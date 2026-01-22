Deviza
M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a Budapest-Tatabánya szakaszt Győr felé – így lehet csak közlekedni ősztől

Gyakorlatilag felújítják az egész M1-es autópályát az elkövetkező években. Mindkét irányban felszedik a teljes forgalmi sávot, a jelenlegi aszfaltréteget vastagabb burkolatra cserélik, és a pálya 2×3 sávosra bővül egy rugalmasan használható, úgynevezett okos sávval. A terv szerint a nyár végére az építkezés abba a szakaszába léphet, amikor a Budapesttől Tatabányáig tartó M1-es autópálya szakaszt teljes egészében lezárják.
VG
2026.01.22, 06:20
Frissítve: 2026.01.22, 08:25

Az M1-esen mindkét oldalon fel fogják szedni a teljes forgalmi sávot, a 23 centiméteres aszfaltréteget 32 centiméteresre cserélik. Az autópálya a beruházás végeztével 2x3 sávos lesz és egy negyedik okos-sáv, amely leállósávként is használható, illetve szüksége esetén forgalmi sávként is –  közölte Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő szerdán egy győri sajtótájékoztatón, miután Fekete Dávid miniszteri biztossal részt vettek az Építési és Közlekedési Minisztériumban egy megbeszélésen az M1-es autópálya bővítése kapcsán.

Horvátország autópálya M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a teljes Budapest-Tatabánya szakaszt - így lehet csak közlekedni
M1-es autópálya felújítása: jön az igazi feketeleves, lezárják a teljes Budapest-Tatabánya szakaszt - így lehet csak közlekedni / Fotó: AFP (illusztráció)

A felújítás nem is igazán jó szó, hiszen gyakorlatilag új autópálya fog épülni a következő években. Bár néha úgy tűnhet a közlekedőknek, hogy nem mennek a folyamatok, a háttérben rendkívül bonyolult előkészítés zajlik, és megfelelő ütemben haladnak terv szerint a szakemberek.

Egyes felvetések szerint egyetlen nagy szakasz helyett jobb lenne több rövidebb szakasz lezárása, de Szeles Szabolcs elmondta, hogy ebben az esetben évekre eltolódna az beruházás befejezése. 

A terv szerint a nyár végére az építkezés abba a szakaszába léphet, amikor a Budapesttől Tatabányáig tartó pályaszakaszt teljes egészében lezárják, és felszedik az aszfaltréteget, a forgalom pedig 2x2 sávon a Győrtől a fővárosba vezető oldalon haladhat majd.

Szeles Szabolcs a sofőrök fokozott figyelmét kérte, mert sok minden zavarhatja az építkezést. A minisztériumban erre példát is hoztak: olyan is megesett, hogy egy kamionos a pihenőidejét a forgalmi sávban vette ki, alaposan feltartva a forgalmat. Az autópálya-felügyelet, a fejlesztők, az rendőrség fokozottan ellenőrzi a forgalmat, drónokat is bevetnek azért, hogy többek között ilyen ne fordulhasson még egyszer elő. Elmondta még, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium weboldalán sok információ található a fejlesztésről.

Fekete Dávid szerint 

Európa egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb útfejlesztése folyik jelenleg Győr és Budapest között az mM1-es autópályán. 

Felhívta a figyelmet, hogy az autósok ne megszokásból vegyenek pályamatricát, mert a felújítás miatt egy új, kedvezőbb árú matricatípust vezettek be. A regionális matrica 15 ezer forintért kapható kedvezményesen és négy vármegyét érint, Győr-Moson-Sopront, Komárom-Esztergomot, Fejért, Pest vármegyét. 

A biztos a minisztériumban kérte, hogy a térség több útjához hasonlóan a 81-es főúton Pér és Mezőörs közelébe sem térhessenek le az autópályáról a tranzitforgalmú kamionok – zárta tudósítását a sajtótájékoztatóról a Kisalföld.

Az újonnan bevezetett M1-matrica mind a négy érintett vármegye fizetős útjaira érvényes

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát – írta meg korábban a Világgazdaság.

Azonban az Autópálya Matrica adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

