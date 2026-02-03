Tiszta vizet öntött a pohárba a NAV: a razziák senkit sem lephetnek meg – országos modell alapján dolgoznak, az Adótraffipaxból lehet tájékozódni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint alaptalanok azok az állítások, amelyek megfélemlítő, rögtönzött razziáról szóltak Heves vármegyében. A hatóság hangsúlyozza: az ellenőrzések előre jelzettek, adatvezéreltek és országos kiválasztási modell alapján zajlanak.

A NAV szerint minden ellenőrzés jogszerűen, előre meghirdetve zajlik, az Adótraffipax pedig pontos tájékoztatást ad a várható vizsgálatokról / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archív

A NAV határozottan visszautasította azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a hatóság hétfőn Heves vármegyében megfélemlítő, rögtönzött razziát tartott volna. Az adóhatóság közleménye szerint az ellenőrzések minden esetben az érvényes és hatályos jogszabályok alapján zajlanak, és nem érhetik váratlanul a vállalkozásokat, mivel azokat előre jelzik a hivatal honlapján működő Adótraffipax rovatban.

Az adóhatóság hangsúlyozta:

Az ellenőrzések kiválasztása nem önkényes döntés, hanem adattudományi módszerekkel fejlesztett statisztikai modell eredménye.

Az algoritmus számos forrásból származó adatot elemez, köztük az online pénztárgépek adatait, az Online Számla rendszer információit, az eKÁER-ben szereplő adatokat, a bevallásokat, valamint a nemzetközi és uniós információcserék során beérkező adatokat. Ezek alapján azonosítják az adókockázatokat, a kiválasztási modell pedig országos hatókörű.

A hétfői ellenőrzés során 18 vállalkozást vizsgáltak, amelyek közül többnek nem is Heves vármegyében található a székhelye. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadási kötelezettségek teljesítését, valamint a foglalkoztatotti bejelentések szabályszerűségét ellenőrizték. Az esetek több mint egyharmadában súlyos mulasztásokat tártak fel, ami a NAV szerint egyértelműen indokolja az ellenőrzések szükségességét.

NAV: ez a megszokott gyakorlat része

A hivatal kiemelte: az ilyen jellegű vizsgálatok nem számítanak rendkívülinek. A revizorok évtizedek óta kiemelten ellenőrzik az adókötelezettségek teljesítését, különösen a számla- és nyugtaadást, az áruk eredetének igazolását, valamint a foglalkoztatás jogszerűségét. Tavaly mintegy 80 ezer hasonló ellenőrzést végeztek, és a NAV szerint idén is legalább ennyi vizsgálat várható.

A közlemény végén a NAV hangsúlyozta: a hatóság pártpolitikától mentesen végzi munkáját, kizárólag szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az Adótraffipax rovat célja pedig éppen az, hogy átláthatóvá tegye az ellenőrzéseket, és előre jelezze, hol és milyen típusú vizsgálatokra számíthatnak a vállalkozások.