Deviza
EUR/HUF385,06 -0,27% USD/HUF331,56 0% GBP/HUF443,85 -0,4% CHF/HUF412,88 -0,41% PLN/HUF91,38 -0,35% RON/HUF75,67 -0,3% CZK/HUF15,86 -0,43% EUR/HUF385,06 -0,27% USD/HUF331,56 0% GBP/HUF443,85 -0,4% CHF/HUF412,88 -0,41% PLN/HUF91,38 -0,35% RON/HUF75,67 -0,3% CZK/HUF15,86 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56% BUX120 679,89 +0,02% MTELEKOM1 900 -0,84% MOL3 494 +2,76% OTP37 750 -1,05% RICHTER10 350 +0,49% OPUS548 -0,36% ANY8 060 +0,75% AUTOWALLIS154 +1,32% WABERERS5 340 +0,38% BUMIX10 438,88 -0,3% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,59 +0,56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
luxusautó-gyártó
Audi
Porsche
Kína
Mercedes
BMW

Befürödtek a német luxusautó-gyártók, félvállról vették az átállást: a két számjegyű visszaesés csak a kezdet, fillérekért szórják ki a prémiummodelleket

A tavalyi évet is két számjegyű visszaeséssel zárták a német luxusautó-gyártók a kínai piacon, s az idei év még keményebbnek ígérkezik. Az elektromos átállást félvállról vevő németek már a legjobb modelljeiket is árkedvezményekkel értékesítik a világ legnagyobb autópiacán.
Kriván Bence
2026.01.15., 19:30

Tovább tart, sőt még súlyosbodhat is a német luxusautó-gyártók kínai vesszőfutása – ez derül ki azokból a sajtóértesülésekből, amelyek a beszállítók felé leadott megrendelések volumenéből következtetnek a helyben gyártott és értékesített BMW-k és Mercedesek várható idei mennyiségére. A németek ezúttal a piaci kereslethez igazították tervszámaikat.

németek Kínában, Mercedes Vision
A németek mindent bevetnek: a Mercedes-Benz kínai modellpalettájára idén érkezik meg a Vision minivan / Fotó: NurPhoto via AFP

A just in time rendszerben működő kínai alkatrész-beszállítókhoz mindkét prémiummárka esetében 500-500 ezer járműre való igény érkezett be, ami jócskán alatta marad a várakozásoknak. Mind a müncheni, mind a stuttgarti autógyártó-óriás rendkívüli erőfeszítéseket tesz arra, hogy visszafordítsa a világ legnagyobb autópiacán mutatkozó lejtmenetet, ami százalékban kifejezve két számjegyű lehetett tavaly is, bár egyelőre csak részadatokkal rendelkezünk erről, mert nem minden német társaság közölte az éves statisztikáját. 

A németek ismét gyenge eladási számokat produkáltak

Ami viszont már tény, hogy a BMW 625 527 darab járművet adott el 2025-ben Kínában, ez 12,5 százalékos visszaesés a bázisidőszakhoz képest, ami azért némileg kedvezőbb, mint a 2024-ben regisztrált 13,4 százalékos mínusz. A Mercedes a 2024-es teljes évben már 7 százalékkal kevesebb, 683,6 ezer autót adott el, a kereslet pedig azóta csak csökkent, amit a tavalyi 551 900 darabos volumen és 19 százalékos csökkenés is ékesen igazol. 

A többiek sem büszkélkedhetnek, a Volkswagen csoporthoz tartozó Audi 2024-es mérlege 649,9 ezer autó és mínusz 11 százalék, de a leginkább a Porschénél aggódhatnak, a sportautógyártó 56 887 járműves tavalyelőtti értékesítése 28 százalékos csökkenést takart, s az első három negyedév összesített, 32 195 darabos teljesítménye nagyjából ugyanakkora visszaesést jelez előre az év egészére nézve.

A német cégek friss előrejelzése szerint az eladások tízéves mélypontra süllyedhetnek az idén, 

s bár ebben megvan a maguk nem kis felelőssége, a luxusautó-piac átrendeződésének igazi mozgatórugója a kínai versenytársak megjelenése és viharos gyorsaságú térnyerése volt. A kínai ízlést mindenben kiszolgáló helyi autógyártók előretörése egyre markánsabb, az idei előrejelzéseik láttán össze is szorulhat a német topmenedzserek gyomra, hiszen

  • a Luxeed,
  • a Nio,
  • a BYD luxusmárkái,
  • a Zeekr,
  • a Maexrto,
  • a Shangjie,
  • és a Xiaomi

egyaránt agresszív terjeszkedést tervez a luxusautó-piacon. A magyar piacra a Firefly márkájával betörő Nio 40-50 százalékos értékesítési növekedést céloz meg 2026-ban, ami durván 460 ezer darabot jelent; a Xiaomi 550 ezer autójára vár vevőt, ami 34 százalékos éves növekedés. 

A kínaiak letarolják a luxusautó-piacot (is)

Náluk is nagyobbat álmodik a Huawei, amely saját márkanéven nem gyárt ugyan autót, de a HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) révén számos felső kategóriás gyártóval közösködik, és intelligens megodásokat szállít számukra. A csoport tagjai együtt 1-1,3 millió autót adhatnak el az idén, ami 120 körüli bővülést jelentene. 

Huawei JAC GROUP MAEXTRO S800 Luxury Car
A kínai Maextro S800 luxusszedán már a Maybachnak is konkurenciát jelent / Fotó: CFoto via AFP

És a németek konkurensei már edzésben is vannak, a Nio ES8 elektromos SUV például a modellfrissítést követően decemberben havi 22 ezer darabos eladást produkált. A HIMA Aito M8 és M9 modelljei egyaránt meghaladták a 100 ezer darabos éves eladást, míg a Maextro S800 – amelynek az ára 101 530 dollárról indul – decemberben több mint négyezer kocsit adott át megrendelőinek.

A Mercedes-Benz az idén 15 felfrissített és új modellt fog piacra dobni Kínában, köztük a hosszú tengelytávú, tisztán elektromos GLC-t és az első hazai gyártású GLE-t. A BMW az új generációs iX3 mellett húsznál is több új modellt is bemutat a kínai piacon, kínálatból tehát nem lesz hiány.

Félvállról vették az elektromos átállást

A nyilatkozatok alapján a német luxusautó-gyártók is tisztában vannak vele, hogy a 2026-os év még hevesebb versenyt fog hozni, ahol ők a kiváló modelljeik ellenére is hendikeppel indulnak. Most bánhatják igazán, hogy elkényelmesedtek, s nem vették elég komolyan a kínai elektromos átállás feszített tempóját, amit helyi versenytársaik diktáltak. 

Bmw,Vision,Neue,Klasse,X.,An,Innovative,Vehicle,Design,On
A BMW eladásainak csak az egytizedét adják Kínában az elektromos autók / Fotó: ad-foto / Shutterstock

Az átállás már arra a szintre ért, hogy az elektromos autókat és a tölthető hibrideket magában foglaló, új generációs (NEV) járművek eladásai a teljes forgalom felét teszik ki. Persze a németek is felsorakoztak a NEV-futam rajtrácsán, de távol vannak a pole pozíciótól. A Mercedes 2025 novemberében mutatta be teljesen elektromos CLA modelljét, amely akár 866 kilométeres hatótávolságot kínál, és fejlett vezetéstámogató rendszerrel rendelkezik, amelyet a kínai Momenta céggel együttműködve fejlesztettek ki. 

A 36Kr szerint azonban a novemberi és decemberi összesített eladások mindössze 1369 darabot tettek ki, ami elkeserítően kevésnek számít arrafelé. A BMW sincs még az élmezőnyben, tőlük 53 ezer villanyautót vettek tavaly a kínaiak, ez azonban a teljes volumen kevesebb mint egytizedét jelenti. Ráadásul az áraikból is engedniük kellett, nem is keveset. A BMW i3 elektromos autójára kitűzni javasolt árcéduláról 40 százaléknyit kellett kiradírozni, hogy a most átszámítva 9,2 millió forintért kínált autóra megfelelő kereslet legyen.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
munkavállaló

Alig akarnak pályakezdőket felvenni: mutatjuk, kiknek lesz pokol 2026 a munkaerőpiacon

Egyes vármegyékben vadásszák a szakmunkásokat, máshol már a stagnálás az úr. Kiderült, mely szektorokban várható robbanás, és kik azok a munkavállalók, akik előtt 2026-ban bezárulhatnak a kapuk.
7 perc
luxusautó-gyártó

Befürödtek a német luxusautó-gyártók, félvállról vették az átállást: a két számjegyű visszaesés csak a kezdet, fillérekért szórják ki a prémiummodelleket

A just in time rendszerben működő kínai alkatrész-beszállítókhoz mindkét prémiummárka esetében 500-500 ezer járműre való igény érkezett be, ami jócskán alatta marad a várakozásoknak.
2 perc
OMV Petrom

Ejtik a vádakat, megegyezett az olajról a románokkal hazánk szomszédja – súlyos árat fizet, de brutális pénzeket szed ki az OMV Petrom

Magasabb lett a jogdíj, és több adót kell befizetni.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu