Befürödtek a német luxusautó-gyártók, félvállról vették az átállást: a két számjegyű visszaesés csak a kezdet, fillérekért szórják ki a prémiummodelleket
Tovább tart, sőt még súlyosbodhat is a német luxusautó-gyártók kínai vesszőfutása – ez derül ki azokból a sajtóértesülésekből, amelyek a beszállítók felé leadott megrendelések volumenéből következtetnek a helyben gyártott és értékesített BMW-k és Mercedesek várható idei mennyiségére. A németek ezúttal a piaci kereslethez igazították tervszámaikat.
A just in time rendszerben működő kínai alkatrész-beszállítókhoz mindkét prémiummárka esetében 500-500 ezer járműre való igény érkezett be, ami jócskán alatta marad a várakozásoknak. Mind a müncheni, mind a stuttgarti autógyártó-óriás rendkívüli erőfeszítéseket tesz arra, hogy visszafordítsa a világ legnagyobb autópiacán mutatkozó lejtmenetet, ami százalékban kifejezve két számjegyű lehetett tavaly is, bár egyelőre csak részadatokkal rendelkezünk erről, mert nem minden német társaság közölte az éves statisztikáját.
A németek ismét gyenge eladási számokat produkáltak
Ami viszont már tény, hogy a BMW 625 527 darab járművet adott el 2025-ben Kínában, ez 12,5 százalékos visszaesés a bázisidőszakhoz képest, ami azért némileg kedvezőbb, mint a 2024-ben regisztrált 13,4 százalékos mínusz. A Mercedes a 2024-es teljes évben már 7 százalékkal kevesebb, 683,6 ezer autót adott el, a kereslet pedig azóta csak csökkent, amit a tavalyi 551 900 darabos volumen és 19 százalékos csökkenés is ékesen igazol.
A többiek sem büszkélkedhetnek, a Volkswagen csoporthoz tartozó Audi 2024-es mérlege 649,9 ezer autó és mínusz 11 százalék, de a leginkább a Porschénél aggódhatnak, a sportautógyártó 56 887 járműves tavalyelőtti értékesítése 28 százalékos csökkenést takart, s az első három negyedév összesített, 32 195 darabos teljesítménye nagyjából ugyanakkora visszaesést jelez előre az év egészére nézve.
A német cégek friss előrejelzése szerint az eladások tízéves mélypontra süllyedhetnek az idén,
s bár ebben megvan a maguk nem kis felelőssége, a luxusautó-piac átrendeződésének igazi mozgatórugója a kínai versenytársak megjelenése és viharos gyorsaságú térnyerése volt. A kínai ízlést mindenben kiszolgáló helyi autógyártók előretörése egyre markánsabb, az idei előrejelzéseik láttán össze is szorulhat a német topmenedzserek gyomra, hiszen
- a Luxeed,
- a Nio,
- a BYD luxusmárkái,
- a Zeekr,
- a Maexrto,
- a Shangjie,
- és a Xiaomi
egyaránt agresszív terjeszkedést tervez a luxusautó-piacon. A magyar piacra a Firefly márkájával betörő Nio 40-50 százalékos értékesítési növekedést céloz meg 2026-ban, ami durván 460 ezer darabot jelent; a Xiaomi 550 ezer autójára vár vevőt, ami 34 százalékos éves növekedés.
A kínaiak letarolják a luxusautó-piacot (is)
Náluk is nagyobbat álmodik a Huawei, amely saját márkanéven nem gyárt ugyan autót, de a HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) révén számos felső kategóriás gyártóval közösködik, és intelligens megodásokat szállít számukra. A csoport tagjai együtt 1-1,3 millió autót adhatnak el az idén, ami 120 körüli bővülést jelentene.
És a németek konkurensei már edzésben is vannak, a Nio ES8 elektromos SUV például a modellfrissítést követően decemberben havi 22 ezer darabos eladást produkált. A HIMA Aito M8 és M9 modelljei egyaránt meghaladták a 100 ezer darabos éves eladást, míg a Maextro S800 – amelynek az ára 101 530 dollárról indul – decemberben több mint négyezer kocsit adott át megrendelőinek.
A Mercedes-Benz az idén 15 felfrissített és új modellt fog piacra dobni Kínában, köztük a hosszú tengelytávú, tisztán elektromos GLC-t és az első hazai gyártású GLE-t. A BMW az új generációs iX3 mellett húsznál is több új modellt is bemutat a kínai piacon, kínálatból tehát nem lesz hiány.
Félvállról vették az elektromos átállást
A nyilatkozatok alapján a német luxusautó-gyártók is tisztában vannak vele, hogy a 2026-os év még hevesebb versenyt fog hozni, ahol ők a kiváló modelljeik ellenére is hendikeppel indulnak. Most bánhatják igazán, hogy elkényelmesedtek, s nem vették elég komolyan a kínai elektromos átállás feszített tempóját, amit helyi versenytársaik diktáltak.
Az átállás már arra a szintre ért, hogy az elektromos autókat és a tölthető hibrideket magában foglaló, új generációs (NEV) járművek eladásai a teljes forgalom felét teszik ki. Persze a németek is felsorakoztak a NEV-futam rajtrácsán, de távol vannak a pole pozíciótól. A Mercedes 2025 novemberében mutatta be teljesen elektromos CLA modelljét, amely akár 866 kilométeres hatótávolságot kínál, és fejlett vezetéstámogató rendszerrel rendelkezik, amelyet a kínai Momenta céggel együttműködve fejlesztettek ki.
A 36Kr szerint azonban a novemberi és decemberi összesített eladások mindössze 1369 darabot tettek ki, ami elkeserítően kevésnek számít arrafelé. A BMW sincs még az élmezőnyben, tőlük 53 ezer villanyautót vettek tavaly a kínaiak, ez azonban a teljes volumen kevesebb mint egytizedét jelenti. Ráadásul az áraikból is engedniük kellett, nem is keveset. A BMW i3 elektromos autójára kitűzni javasolt árcéduláról 40 százaléknyit kellett kiradírozni, hogy a most átszámítva 9,2 millió forintért kínált autóra megfelelő kereslet legyen.