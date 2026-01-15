Befürödtek a német luxusautó-gyártók, félvállról vették az átállást: a két számjegyű visszaesés csak a kezdet, fillérekért szórják ki a prémiummodelleket

Tovább tart, sőt még súlyosbodhat is a német luxusautó-gyártók kínai vesszőfutása – ez derül ki azokból a sajtóértesülésekből, amelyek a beszállítók felé leadott megrendelések volumenéből következtetnek a helyben gyártott és értékesített BMW-k és Mercedesek várható idei mennyiségére. A németek ezúttal a piaci kereslethez igazították tervszámaikat.

A németek mindent bevetnek: a Mercedes-Benz kínai modellpalettájára idén érkezik meg a Vision minivan / Fotó: NurPhoto via AFP

A just in time rendszerben működő kínai alkatrész-beszállítókhoz mindkét prémiummárka esetében 500-500 ezer járműre való igény érkezett be, ami jócskán alatta marad a várakozásoknak. Mind a müncheni, mind a stuttgarti autógyártó-óriás rendkívüli erőfeszítéseket tesz arra, hogy visszafordítsa a világ legnagyobb autópiacán mutatkozó lejtmenetet, ami százalékban kifejezve két számjegyű lehetett tavaly is, bár egyelőre csak részadatokkal rendelkezünk erről, mert nem minden német társaság közölte az éves statisztikáját.

A németek ismét gyenge eladási számokat produkáltak

Ami viszont már tény, hogy a BMW 625 527 darab járművet adott el 2025-ben Kínában, ez 12,5 százalékos visszaesés a bázisidőszakhoz képest, ami azért némileg kedvezőbb, mint a 2024-ben regisztrált 13,4 százalékos mínusz. A Mercedes a 2024-es teljes évben már 7 százalékkal kevesebb, 683,6 ezer autót adott el, a kereslet pedig azóta csak csökkent, amit a tavalyi 551 900 darabos volumen és 19 százalékos csökkenés is ékesen igazol.

A többiek sem büszkélkedhetnek, a Volkswagen csoporthoz tartozó Audi 2024-es mérlege 649,9 ezer autó és mínusz 11 százalék, de a leginkább a Porschénél aggódhatnak, a sportautógyártó 56 887 járműves tavalyelőtti értékesítése 28 százalékos csökkenést takart, s az első három negyedév összesített, 32 195 darabos teljesítménye nagyjából ugyanakkora visszaesést jelez előre az év egészére nézve.

A német cégek friss előrejelzése szerint az eladások tízéves mélypontra süllyedhetnek az idén,

s bár ebben megvan a maguk nem kis felelőssége, a luxusautó-piac átrendeződésének igazi mozgatórugója a kínai versenytársak megjelenése és viharos gyorsaságú térnyerése volt. A kínai ízlést mindenben kiszolgáló helyi autógyártók előretörése egyre markánsabb, az idei előrejelzéseik láttán össze is szorulhat a német topmenedzserek gyomra, hiszen

a Luxeed,

a Nio,

a BYD luxusmárkái,

a Zeekr,

a Maexrto,

a Shangjie,

és a Xiaomi

egyaránt agresszív terjeszkedést tervez a luxusautó-piacon. A magyar piacra a Firefly márkájával betörő Nio 40-50 százalékos értékesítési növekedést céloz meg 2026-ban, ami durván 460 ezer darabot jelent; a Xiaomi 550 ezer autójára vár vevőt, ami 34 százalékos éves növekedés.