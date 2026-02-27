Itt a horvátok végleges válasza a magyaroknak és a szlovákoknak az orosz olaj átengedéséről: „Sokkal olcsóbb, mint amit mi veszünk, mondjanak le róla”

A Janaf versenyképes árakkal működik, és megbízható partnerként szolgálja ki a régió olajszállítmányozási igényeit az Adria vezetéken keresztül – mondta Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter washingtoni hivatalos útja során újságíróknak.

Fotó: NurPhoto via AFP

Sisnjar közölte: az Adria vezeték keresztül történő szállítás útvonala jelentősen rövidebb a magyar és szlovák finomítóknak, mint más alternatív vezetékeken, és az árak szerinte sokszor alacsonyabbak, mint a Barátságon keresztül történő szállítás esetén. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az orosz eredetű nyersolaj jelentősen olcsóbb a világpiacon. Egyúttal felszólította Magyarországot és Szlovákiát, hogy

az ukrajnai szolidaritás jegyében hagyjanak fel az orosz fosszilis energiahordozók importjával.

A Mol azon kérésére reflektálva, hogy orosz olajat szállíthassanak az Adria vezeték keresztül, a politikus azt mondta: Horvátország szuverén állam, amely következetesen betartja az Európai Unió és az Egyesült Államok által bevezetett szankciókat. Hozzátette, hogy a nemzetközi jog nem ír elő kötelezettséget az orosz olaj tranzitjára.

A Janaf kapacitásáról és megbízhatóságáról szólva a miniszter hangsúlyozta, hogy a vállalat jelenleg is sikeresen szállít nem orosz eredetű nyersolajat Magyarország felé.

A Mol felszólította a Janafot, adjon biztosítékot a nem szankcionált orosz olaj szállítására

A Mol-csoport felszólította a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatot, hogy péntekig adjon biztosítékot a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányok átengedésére, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnak és kártérítési eljárást indíthatnak.

A közlemény szerint az uniós szabályozás lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri behozatalát, ha a vezetékes szállítás az érintett tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad. Jelezték: a szükséges hivatalos dokumentumokat már megküldték a horvát félnek, és a magyar szankciós hatóság állásfoglalása is megerősítette az értelmezést.

Kiemelték: a tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós előírásoknak is, és a Mol által szerződtetett szállító és értékesítő vállalatok nem szerepelnek amerikai tiltólistán. Így a horvát vállalatnak nincs más lehetőség, mint hogy

átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat.

A Mol sürgősen kéri a horvát társaságot, hogy erősítse meg, hogy átveszi a az európai uniós és amerikai szankciós szabályok alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.