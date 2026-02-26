Egy napot adott a Janafnak a Mol: vagy átengedi a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat, vagy az Európai Bizottsághoz fordul az olajvállalat – az összes kárt a horvátokkal fizettetnék meg

„A Janafnak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A Mol az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak" – mlékeztetnek a Molnál. – Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba.

Fotó: AFP

Ezt az álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette – hívta fel a figyelmet a magyar olajvállalat.

Mint részletezik, a szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.

A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek is. Az OFAC szankciós szabályrendszere nyilvánosan elérhető, ahogy az is, hogy melyik vállalat szállíthat árut. A Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem

– hangsúlyozzák.

A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetősége, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat. Ennek megfelelően a MOL sürgősen kéri a Janafot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

A Mol aláhúzza, hogy a Janaf jelenleg domináns pozícióval rendelkezik a Mol finomítóiba vezető kőolaj-szállítási útvonalak tekintetében. A szükséges szállítási szolgáltatások megtagadása ezért az EU versenyjogának értelmében a domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet.

Amennyiben a Janaf továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a MOL-nak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni.

Egyúttal a MOL azt is jelzi, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a JANAF-ot terheli a jog és anyagi felelősség. A MOL fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a JANAF-fal szemben érvényesítse.