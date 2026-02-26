Deviza
Egy napot adott a Janafnak a Mol: vagy átengedi a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat, vagy az Európai Bizottsághoz fordul az olajvállalat – az összes kárt a horvátokkal fizettetnék meg

Húzzák az időt a horvátok, ezért a Mol-csoport felszólította a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezeték-üzemeltetőnek ezt meg kell tennie a vállalat szerint. A Mol legkésőbb 2026. február 27-ig várja a horvát vállalat egyenes válaszát, elutasítás esetén a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat.
Németh Tamás
2026.02.26, 16:10
Frissítve: 2026.02.26, 16:55

„A Janafnak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság-vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A Mol az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak" – mlékeztetnek a Molnál. – Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. 

janaf
Fotó: AFP

Ezt az álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette – hívta fel a figyelmet a magyar olajvállalat. 

Mint részletezik, a szabályozás nem tartalmaz semmilyen olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről.

A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek is. Az OFAC szankciós szabályrendszere nyilvánosan elérhető, ahogy az is, hogy melyik vállalat szállíthat árut. A Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem

– hangsúlyozzák.

A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetősége, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat. Ennek megfelelően a MOL sürgősen kéri a Janafot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

A Mol aláhúzza, hogy a Janaf jelenleg domináns pozícióval rendelkezik a Mol finomítóiba vezető kőolaj-szállítási útvonalak tekintetében. A szükséges szállítási szolgáltatások megtagadása ezért az EU versenyjogának értelmében a domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet.

Amennyiben a Janaf továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a MOL-nak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságához fordulni.

 Egyúttal a MOL azt is jelzi, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a JANAF-ot terheli a jog és anyagi felelősség. A MOL fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a JANAF-fal szemben érvényesítse.

Mi történt eddig?

A társaság múlt heti megkeresésére a Janaf nem adott egyértelmű választ , hanem időt kért az Európai Unió által – Horvátországgal együtt megszavazott – szankciós szabályozás értelmezésére. A horvát vállalat emellett EU-s és amerikai engedélyeket kért a Moltól az egyes szállítmányokra vonatkozóan. A magyar cég ezt életszerűtlennek tartja, mivel minden egyes rakományra külön engedélyt kérni indokolatlan bürokratikus akadályt jelentene, és ellehetetlenítené a folyamatos szállítást. Ráadásul az Európai Bizottság vészhelyzeti kivételt ad a magyar energiaellátás biztosítására a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt. Brüsszel kiemelte, hogy a tagállamok energiaellátása minden körülmények között prioritás, és ezért engedélyezi az orosz olaj Horvátországon keresztül történő importját.

Hiába a bicskanyitogató stílus a horvátok részéről az olajválság közepette, európai uniós rendelet mondja ki világosan, hogy ha megszűnik az ellátás a Barátság kőolajvezetéken, akkor délről, a Janaf vezetéken az orosz kőolajat át kell engedni. A jogszabály miatt – elméletileg – nem tudja csak úgy lesöpörni az asztalról az üzemanyagválsággal kapcsolatos aggályokat az olajóriás, erről már az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában pár napja. „A 2022/879-es EU rendelet, amelybe magyar nyomásra bekerült az a passzus, hogy ha megszűnik az ellátás a Barátság kőolajvezetéken, akkor délről a Janaf- (használt formula még az Adria-kőolajvezeték is – a szerk.) vezetéken az orosz kőolajat át kell engedni" – emlékeztetett Czepek Gábor.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Horvátország már egyszer határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.

Kicsit át kellene ezt gondolni a horvátoknak...

A fentiek tükrében szomszédunknak érdemes lenne átgondolni, mit cselekszik:

  • Ez (átengedi az orosz olajat- a szerk.) Horvátország részéről nem segítség, hanem uniós kötelesség.
  • Valójában olyan üzleti lépésről lesz szó, amelyen Horvátország sokat kereshet. Sokat keresett már az ukrajnai háború kitörésekor is, amikor első lépésként megemelte a Janaf társaság által üzemeltetett Adria-kőolajvezeték tranzitdíját.
  • Horvátország erősen rászorul arra, hogy a Mol használja az Adriát, mert fő megrendelőjétől, a szerbiai NIS-től egyelőre nem kap sok megbízást.
  • Szerencsés lenne politikai szinten is zökkenőmentesebbé tenni a horvát–magyar együttműködést az ügyben annak alapján, hogy a „horvát segítség” bejelentését Ante Susnjar gazdasági miniszer nem túl elegánsan Magyarország (illetve a Mol) alapos kioktatására is kihasználta.

Két szálon fut a történet

Az orosz olaj átengedése csak az egyik gócpont, de arról is vita van évek óta, hogy valójában mennyi kőolajat képes szállítani a horvátországi infrastruktúra. Horvátország szerint az Adria vezetéken az éves kapacitás 11 és 15 millió tonna között van, miközben a vezetékszakaszon 2 millió tonnánál több kőolajat még soha nem szállítottak. A Mol és a Janaf objektív adatok alapján állapítanák meg, hogy valójában mire képes a rendszer. Ezen a fronton azért nyugodtabbak a kedélyek. 

Mint ismert, az orosz támadás következtében megrongálódott, Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal. 

A rendszernek két fő ága van: 

  • egy északi 
  • és egy déli.

Rövid távon a magyar gazdaságot még megvédik a stratégiai és vállalati készletek az ellátási zavarok hatásaitól, tartós fennakadás esetén azonban már érdemi ár- és növekedési kockázatok jelenhetnek meg. A Barátság kőolajvezeték elhúzódó kiesése esetén az Adria jelenti a legreálisabb alternatívát, amely azonban drágább és kevésbé stabil ellátást biztosíthat.

Friss kijózanító adat érkezett: 1000 forintos lesz a benzin? Kiderült, hogy mi lenne velünk orosz olaj nélkül

A nemzetgazdasági miniszter Facebookon hívta fel a figyelmet arra, hogy a vezetékes import tartós kiesése esetén az üzemanyagárak akár 1000 forint fölé is emelkedhetnének Magyarországon. Az orosz Urál típusú nyersolaj és a Brent olaj közötti jelentős árkülönbség, valamint a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítás költségelőnye áll a nemzetgazdasági miniszter által közzétett üzemanyag-fókuszú grafikon középpontjában.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
111 cikk
Kapcsolódó
