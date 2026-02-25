Szijjártó lerántotta a leplet: a Barátság-botrány nem az első, az ukránoktól már láttunk ilyet – áprilisban „minden eddiginél durvább beavatkozásokra kell számítani”
Akik ma blokkolják a Barátság kőolajvezetéken a szállítást, ugyanazok, mint akik felrobbantották az Északi Áramlatot – jelentette ki Szijjártó Péter Kiskunlacházán. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországnak fel kell készülnie akár fizikai támadásokra is az energiaellátást biztosító vezetékek ellen.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskunlacházán tartott lakossági fórumot, és élesen fogalmazott a magyar energiaellátást érintő fejleményekről:
Akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezeték rendszerén, ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens földgázellátásában kulcsszerepet játszó Északi Áramlat vezetéket.
A miniszter szerint az Északi Áramlat elleni támadás Ukrajnához köthető, és azt állami terrorizmusnak nevezte. A vezeték felrobbantása az európai gazdaság versenyképességét is súlyosan érintette, mivel azon keresztül érkezett az olcsó orosz földgáz – emlékeztetett, és leszögezte: szégyen, hogy Európa a mai napig szemet huny az ügy felett, miközben egyes országok és vezetők hősként ünneplik az elkövetőket.
Szijjártó hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben Magyarországnak fel kell készülnie arra, hogy a kőolaj- és földgázellátást biztosító vezetékek fizikai támadás célpontjai lehetnek. Azt mondta, ma már nem lehet kizárni a Magyarországra irányuló infrastruktúra elleni akciókat sem, ezért az elhárításra is fel kell készülni. Hozzátette: a szükséges intézkedéseket már megtették, hogy megelőzzék az olaj- és gázvezetékek felrobbantására irányuló kísérleteket.
Nem csak a Barátság kőolajvezetéket éri támadás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a fórumon a közelgő parlamenti választás is szóba került. A miniszter rámutatott: az áprilisi voksolás Ukrajna számára is sorsdöntő jelentőségű, hiszen ha a jelenlegi kormány marad hivatalban, akkor a következő négy évben Ukrajna nem kerül közelebb az Európai Unióhoz, a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, és nem születnek olyan brüsszeli döntések, amelyek Magyarországot vagy Európát háborúba sodornák.
Szijjártó azt is kijelentette, hogy a választáson „minden eddiginél durvább és súlyosabb beavatkozásokra” kell számítani. Beszédében a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyről beszélt, amely szerinte eltérő, de egymással összefüggő elvárásokat fogalmaz meg Magyarországgal szemben. Állítása szerint
Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország ne akadályozza a háborús, migrációs és genderpolitikát; Berlin azt várja, hogy a kisebb országok ne vitatkozzanak az uniós döntésekkel; Kijev pedig egy Ukrajna-párti magyar kormányban érdekelt.
A Barátság kőolajvezeték Magyarország energiaellátásának egyik meghatározó eleme, amelyen keresztül orosz nyersolaj érkezik a térségbe. Az Északi Áramlat elleni 2022-es robbantás pedig alapjaiban rendezte át az európai gázpiacot, komoly ellátásbiztonsági és árrobbanási hatásokkal.
Itt a súlyos leleplezés: ukránok csaptak le a Barátságot ellátó állomásra
Ukrán drónok rongálták meg a Barátság vezeték kulcsfontosságú orosz szivattyúállomását. A károk felmérése még tart, egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra a szállítás.