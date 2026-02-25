Szijjártó lerántotta a leplet: a Barátság-botrány nem az első, az ukránoktól már láttunk ilyet – áprilisban „minden eddiginél durvább beavatkozásokra kell számítani”

Akik ma blokkolják a Barátság kőolajvezetéken a szállítást, ugyanazok, mint akik felrobbantották az Északi Áramlatot – jelentette ki Szijjártó Péter Kiskunlacházán. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországnak fel kell készülnie akár fizikai támadásokra is az energiaellátást biztosító vezetékek ellen.

A külügyminiszer szerint a Barátság kőolajvezeték blokkolása és az Északi Áramlat felrobbantása mögött ugyanazok a szereplők állnak / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kiskunlacházán tartott lakossági fórumot, és élesen fogalmazott a magyar energiaellátást érintő fejleményekről:

Akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezeték rendszerén, ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens földgázellátásában kulcsszerepet játszó Északi Áramlat vezetéket.

A miniszter szerint az Északi Áramlat elleni támadás Ukrajnához köthető, és azt állami terrorizmusnak nevezte. A vezeték felrobbantása az európai gazdaság versenyképességét is súlyosan érintette, mivel azon keresztül érkezett az olcsó orosz földgáz – emlékeztetett, és leszögezte: szégyen, hogy Európa a mai napig szemet huny az ügy felett, miközben egyes országok és vezetők hősként ünneplik az elkövetőket.

Szijjártó hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben Magyarországnak fel kell készülnie arra, hogy a kőolaj- és földgázellátást biztosító vezetékek fizikai támadás célpontjai lehetnek. Azt mondta, ma már nem lehet kizárni a Magyarországra irányuló infrastruktúra elleni akciókat sem, ezért az elhárításra is fel kell készülni. Hozzátette: a szükséges intézkedéseket már megtették, hogy megelőzzék az olaj- és gázvezetékek felrobbantására irányuló kísérleteket.

Nem csak a Barátság kőolajvezetéket éri támadás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a fórumon a közelgő parlamenti választás is szóba került. A miniszter rámutatott: az áprilisi voksolás Ukrajna számára is sorsdöntő jelentőségű, hiszen ha a jelenlegi kormány marad hivatalban, akkor a következő négy évben Ukrajna nem kerül közelebb az Európai Unióhoz, a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, és nem születnek olyan brüsszeli döntések, amelyek Magyarországot vagy Európát háborúba sodornák.