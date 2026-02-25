Nagy bejelentést tett az IKEA és a Decathlon, új vizekre eveznek a svédek a franciákkal

Az IKEA-t működtető Ingka Group új stratégiát tesztel: más kiskereskedőknek ad bérbe területet, ezzel igyekezve növelni a látogatottságot és jobban kihasználni nagy alapterületű áruházait – írta meg az Origo.

Decathlon nyílik az IKEA egyik brit áruházában / Fotó: DPA Picture-Alliance / AFP

A Reuters úgy tudja, hogy a sportszer-kiskereskedelmi lánc saját bejárattal rendelkező 1188 négyzetméternyi területet kap a 25 ezer négyzetméteres áruházban.

Ez lesz az első alkalom, hogy egy nagy nemzetközi márka beköltözik egy klasszikus blue‑box IKEA‑ba,

bár a Trade Magazin cikke hozzáteszi, hogy tavaly ősszel két svédországi áruházban már megjelent a skandináv Kjell & Company, egy, a Decathlonnál kisebb elektronikai cikkeket árusító vállalkozás.

Az IKEA több formátumváltást is végrehajtott

Az Ingka Ausztriában is hasonló átalakítást végez: a klagenfurti áruházban a Thomas Philipps lakberendezési és kertészeti szakkereskedés nyit majd üzletet, és a vállalat további európai és észak‑amerikai helyszíneken is vizsgálja a modell bevezetésének lehetőségét.

A világ 32 országában jelen lévő cég az elmúlt években több formátumváltást is végrehajtott.

