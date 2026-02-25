Olajpánik a Perzsa-öbölben: lázasan töltik a tankereket, az összevont hatalmas amerikai erő bármikor lecsaphat

Irán rohamtempóban igyekszik fellendíteni a tengeri olajexportját, miközben az Egyesült Államok a 2003-as iraki háború óta nem látott erőt csoportosít a térségbe. A műholdképek és a hajózási adatok egyértelmű mintát mutatnak: Teherán igyekszik minél több hordót kimenteni, mielőtt bármi történne.

Soha nem látott tempóban hagyják el a tankerek Irán fő exportkikötőjét / Fotó: NurPhoto /AFP

Irán az elmúlt napokban látványosan felgyorsította az olaj tankerekre rakodását a Perzsa-öbölben található, stratégiai jelentőségű Harg-szigeti terminálján. A Kpler adatai szerint február 15. és 20. között csaknem 20,1 millió hordó nyersolajat töltöttek hajókra.

Ez majdnem háromszorosa az egy hónappal korábbi, azonos időszakban mért mennyiségnek, és napi szinten meghaladja a 3 millió hordót – jóval Irán megszokott exportátlaga felett.

A lépés időzítése különösen figyelemreméltó. Az Egyesült Államok a 2003-as második öbölháború óta nem látott katonai erőt csoportosít a Közel-Keletre, s bár hivatalos támadásról nincs szó, a térségben tapasztalható feszültség egyre nő.

Ráadásul nem ez az első alkalom, hogy Teherán hasonló mintát követ. Tavaly, közvetlenül amerikai légicsapásokat megelőzően, Irán szintén nagy mennyiségű olajat mozgatott ki kikötőiből, és amennyit csak tudott, a Harg-szigetre szállított. Hasonló jelenséget figyeltek meg 2024-ben is, amikor a geopolitikai helyzet kiéleződött.

Irán már az amerikai csapásra készül

Az olajexport kulcsfontosságú pillére az iráni gazdaságnak. A gyorsított rakodás lehetőséget ad arra, hogy Teherán maximalizálja a kivitelből származó bevételeit egy esetleges katonai eszkaláció előtt. A Harg-szigetről induló szállítmányoknak át kell haladniuk a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson, ahol a globális olajkereskedelem jelentős része bonyolódik. A tankerek gyakran igyekeznek minimalizálni a nyomon követhetőséget.

Samir Madani, a TankerTrackers társalapítója a Bloombergnek elmondta, hogy szerinte Irán menteni akarja a menthetőt, és annyi olajat próbál kimenteni egy lehetséges amerikai csapás előtt, amennyit csak lehet, a tankerek pedig egy támadás esetén szétszóródnának a térségben, hogy csökkentsék a kockázatot.