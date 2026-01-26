Amerika megfázott és már Európát is rázza a hideg – ezért hiba függést cserélni: Brüsszel és Berlin ezt nem látta jönni
Sarki levegő árasztotta el Észak-Amerikát a múlt héten, ami világszerte a feje tetejére állította a földgáz piacát. A cseppfolyósított földgáz (LNG) térnyerése egyre inkább a korábban csak regionális piacok hálózataként leírható földgázpiacot is globálissá teszi. Mivel mára az Egyesült Államok vált a világ legnagyobb LNG-exportőrévé, így az ottani történéseket is megérzi szinte az egész világ, de különösen az amerikai LNG első számú piaca, Európa. Közben nálunk is olyan hideg volt, hogy felszökött a gázfogyasztás: épp ma tudhattuk meg, hogy Magyarországon mennyivel.
El se képzelnénk, mennyivel több gázt faltak a magyarok kazánjai ebben a hidegben – már tudjuk, és jön a segítség
A januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány. A rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn ülésezik.
Nő a fogyasztás a tengerentúlon, miközben befagy a termelés
A sarkvidékről érkező fagyos levegő pedig egyszerre növeli az amerikai fűtési igényeket és hátráltatja a termelést. Az amerikai földgáztermelés jelentős részét képezi a texasi olajmezők melléktermékeként felhozott földgáz, ezek a létesítmények azonban nem feltétlenül vannak felkészülve a mínuszokra. Ez a tengerentúlon is az egekbe lőtte a földgáz árát , a Henry Hubnál kialakult 6,2 dollár per egymillió brit fűtőegység árfolyamra 2022 vége óta nem volt példa. Ez nem meglepő, hiszen a Reuters összefoglalója szerint az amerikai gázfogyasztás a héten elérheti a napi 156 milliárd köblábat (4,3 milliárd köbméter, az éves magyarországi fogyasztás nagyjából fele), miközben a fagyok nehezítik a termelést, aminek már most is vannak jelei.
A palaolaj- és palagáztermelés során a kőzetek repesztéséhez vizet és más folyadékokat is használnak, így a fagypont alatt nehézségekbe ütközik a termelés fenntartása.
2024-ben egy 10 napos fagy 3 százalékkal csökkentette a gáztermelést januárban, ám a 2021-es téli vihar hatása ennél is drámaibb volt, 20 százalékkal csökkent a termelés a vihar alatt, ami 75 százalékos zuhanást okozott az exportterminálokba érkező földgáz mennyiségében. A Kpler adatai szerint ezután a februári export 30 százalékot zuhant.
Az amerikai LNG hiánya Európában is kilövi az árakat
Ezért hiába érkezett meg az enyhülés Európában, a földgázárak a holland TTF-gáztőzsdén is az egekbe szöktek , és közel 50 százalékos drágulás után átlépték a 40 euró per megawattóra szintet. Európában a gázár tavaly április óta nem látott szintre drágult.
Tavaly áprilisban a TTF-gázár emelkedését egyaránt hajtotta az ukrán tranzit lezárása és a tárolókban lévő mennyiség leapadása, így a magas újratöltési kereslet is.
Időközben számos LNG-exportterminál kezdte meg működését, bővítve a kínálatot, ám egy erőteljesebb hidegbetörés gyorsan változtathat a helyzeten. A januári fagyos időjárás ráadásul idén is alaposan leapasztotta a tárolókban lévő készleteket, a Gas Infrasturcture Europe adatai szerint szombaton csak 45,6 százalékig voltak tele, ami közel 10 százalékponttal alacsonyabb érték, mint a tavalyi.
Az európai gázárak így az enyhülés ellenére is tovább drágultak hétfőn is, a nyersanyag ára 5 százalékot emelkedett, és átlépte a 42 euró per megawattóra szintet.
Az előbb Európába, majd Észak-Amerikába betörő sarki levegő azonban rávilágít a gázpiacon továbbra is fennálló ellátási kockázatokra, miközben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pénteki jelentése szerint Európa idén sosem látott mennyiségű LNG-t importálhat, és a bővülés nagy része az Egyesült Államokból érkezhet.
Középtávon ugyanakkor reményt kelthet, hogy 2025 és 2030 között az LNG-exportkapacitás a jelenlegi másfélszeresére nőhet, tehát évente mintegy 300 milliárd köbméter új kínálat jelenhet meg a piacon, főként az Egyesült Államokból és Katarból.