Amerika megfázott és már Európát is rázza a hideg – ezért hiba függést cserélni: Brüsszel és Berlin ezt nem látta jönni

Sarki levegő árasztotta el Észak-Amerikát a múlt héten, ami világszerte a feje tetejére állította a földgáz piacát. A cseppfolyósított földgáz (LNG) térnyerése egyre inkább a korábban csak regionális piacok hálózataként leírható földgázpiacot is globálissá teszi. Mivel mára az Egyesült Államok vált a világ legnagyobb LNG-exportőrévé, így az ottani történéseket is megérzi szinte az egész világ, de különösen az amerikai LNG első számú piaca, Európa. Közben nálunk is olyan hideg volt, hogy felszökött a gázfogyasztás: épp ma tudhattuk meg, hogy Magyarországon mennyivel.

Az amerikai LNG mentőövet jelentett Európának, de nem kockázat nélkül / Fotó: Bartek Sadowski

El se képzelnénk, mennyivel több gázt faltak a magyarok kazánjai ebben a hidegben – már tudjuk, és jön a segítség

A januári hideg miatti többletterheket átvállalja a kormány. A rezsistop megvalósítására egy munkacsoportot is létrehoztak, amely hétfőn ülésezik.

Nő a fogyasztás a tengerentúlon, miközben befagy a termelés

A sarkvidékről érkező fagyos levegő pedig egyszerre növeli az amerikai fűtési igényeket és hátráltatja a termelést. Az amerikai földgáztermelés jelentős részét képezi a texasi olajmezők melléktermékeként felhozott földgáz, ezek a létesítmények azonban nem feltétlenül vannak felkészülve a mínuszokra. Ez a tengerentúlon is az egekbe lőtte a földgáz árát , a Henry Hubnál kialakult 6,2 dollár per egymillió brit fűtőegység árfolyamra 2022 vége óta nem volt példa. Ez nem meglepő, hiszen a Reuters összefoglalója szerint az amerikai gázfogyasztás a héten elérheti a napi 156 milliárd köblábat (4,3 milliárd köbméter, az éves magyarországi fogyasztás nagyjából fele), miközben a fagyok nehezítik a termelést, aminek már most is vannak jelei.

A palaolaj- és palagáztermelés során a kőzetek repesztéséhez vizet és más folyadékokat is használnak, így a fagypont alatt nehézségekbe ütközik a termelés fenntartása.

2024-ben egy 10 napos fagy 3 százalékkal csökkentette a gáztermelést januárban, ám a 2021-es téli vihar hatása ennél is drámaibb volt, 20 százalékkal csökkent a termelés a vihar alatt, ami 75 százalékos zuhanást okozott az exportterminálokba érkező földgáz mennyiségében. A Kpler adatai szerint ezután a februári export 30 százalékot zuhant.