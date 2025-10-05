Nem csak a budapesti gasztropiac tarol: megnéztük a lisszaboni Time Out Marketet – ez a legnagyobb különbség

A portugál főváros ikonikus Time Out Marketje már évek óta a világ egyik legismertebb gasztronómiai helyszíne. Lisszabonban jártunk, ahol megnéztük a nemzetközi brand első, 2014-ben nyílt egységét, így össze tudtuk hasonlítani a budapesti Corvin Palaceban nyílt gasztropiaccal. A kínálat széles spektrumot ölel fel: a hagyományos portugál hal- és húsételektől a modern nemzetközi street food fogásokig minden megtalálható.

A lisszaboni piac egyik slágerterméke a pastel de nata / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A halételek dominálnak Lisszabonban

A helyi identitást leginkább a nemzeti édesség, a pastel de nata képviseli. Az apró, ropogós levelestésztás kosárkába töltött krémes sütemény ára mindössze 1,40 euró (544 forint), ami kedvezőnek számít egy olyan turisztikai központban, ahol

a főételek ára jellemzően 12–18 euró (4660–7000 forint) között mozog.

Nem csoda, hogy a legnagyobb sor is ennél a pultnál állt.

Gazdasági szempontból a lisszaboni piac jelentősége abban rejlik, hogy a helyi tradíciókat prémium szinten mutatja be a turistáknak, miközben árképzésével nem szigeteli el a helyi fogyasztókat sem. A pastel de nata elérhetősége például kifejezetten fontos üzenet: a világmárkává vált piac megőrizte a portugál konyha egyik legfontosabb jellegzetességét, méghozzá mindenki számára elérhető áron.

Szinte minden pultban lehetett kapni napi menüt, ami egységesen 12,5 euróba (4860 forint) kerül. Ezek általában egyszerűbb ételek, a legtöbb hely csirkét kínált valamilyen körettel ezért az árért. Az ország adottságaiból eredendően rengeteg pultnál lehetett halételt kapni, ezeknek valamelyest magasabb az ára.