Hivatalos: elrajtolhat a vidék újabb beruházása, Lázár János két megyeszékhelyt köthet össze egy négysávos úttal

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 4-es főút négysávosítása, miután eredményes volt a Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás – derül ki Papp László debreceni polgármester közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.

A 4-es főút újabb szakasza válhat négysávossá / Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A Dehir a Közbeszerzési Értesítő alapján azt is megírta, hogy öt cég jelentkezett a feladatra, melyek közül a a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. adta a legjobb ajánlatot, a cég nettó 3 milliárd 394 millió forintért végezheti el a munkát. A szerződéskötési moratórium április 7-én jár le, azt követően köthetik meg a kontraktust a felek. A Főmterv dolga az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése lesz.

Két nagyváros között lesz négysávos a 4-es főút

A 4-es főút négysávossá tételét Lázár János építési és közlekedési miniszter még tavalyi nyíregyházi látogatásán jelentette be, és akkor azt is elmondta, hogy

az út kétharmadán új nyomvonalat jelölnek ki, míg egyharmad részben a régi útvonalon halad majd az út.

A tender szerint 35 kilométer hosszan – 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon – kell elkészíteni a terveket, melyen hat külön szintű csomópont, valamint három kétsávos körforgalom, 19 műtárgy is helyet kap. A fejlesztést a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.

Debrecen és Nyíregyháza közgyűlései 2017 végén fogadtak el egy együttműködési megállapodást, melynek az egyik pontja az volt, hogy a felek kezdeményezik a 4-es főút kétszer két sávosra bővítését a két város között, és ezért közösen lobbiznak is, valamint azt is belefoglalták a megállapodásba, hogy megpróbálják elérni a Debrecen és Nyíregyháza közti vasútvonal felújítását.

A két város közös lobbija sikerrel járt. Tavaly év végére elkészültek a Debrecen és Nyíregyháza közti vasútvonal felújításának tervei is, és már folyamatban van a kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárás.