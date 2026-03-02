Deviza
Zelenszkij ebbe belesápad, vita lezárva: itt vannak az első műholdképek a Barátság kőolajvezetékről – kutya baja a csőnek, jönnie kell az orosz olajnak

A miniszterelnök közzétette azokat a műholdfelvételeket, melyek bizonyítják, hogy működőképes a Barátság kőolajvezeték. Orbán Viktor szerint a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért az újraindításának nincsen technikai akadálya. Azért is tették közzé a műholdfelvételeket, hogy mindenki láthassa: a Barátság kőolajvezeték újranyitása az ukrán vezetéstől függ.
VG
2026.03.02, 12:02
Frissítve: 2026.03.02, 13:03

Orbán Viktor nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket , melyek alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes. A miniszterelnök vasárnap este közölte, hogy a hétfői nap folyamán közzé fogják tenni azokat az új információkat, melyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása mögött nem műszaki vagy technikai okok állnak, így Ukrajna megtehetné, hogy újraindítja a vezetéket. A 2026. január 31-ei műholdfelvétel:

A Barátság kőolajvezeték sérült szakasza január végén / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A 2026. február 21-ei műholdfelvétel:

A Barátság kőolajvezeték helyreállított olajszivattyúja február végén / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő hozzátette, támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételek mindezt bizonyítják, ezért is tették őket közzé, hogy mindenki láthassa.

Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg nem indítják újra a vezetéket. Szerinte amit Zelenszkij csinál, az közönséges zsarolás, de Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot a kormány letöri.

Mint ismert, január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután orosz támadás érte a vezeték mellett lévő tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok elzárták az olajcsapot. Ugyan a hivatalos tájékoztatás szerint műszaki okokból nem indítják újra, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy február 7. óta semmilyen akadálya nincs a Barátságon történő szállításnak.

Mindkét fél úgy tudja, hogy a legfelső szinten, Zelenszkijnél született meg a döntés. Ezt azonban az ukránok tagadják, pedig a Mol iparági forrásból szintén úgy értesült, hogy újraindítható a vezeték. Az ukrán vezetés lépésére válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 18-án bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelexport szállítását Ukrajnába, és további válaszlépéseket helyezett kilátásba. Felmerült annak a lehetősége is, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnába irányuló áramexportot, ezt azonban a kormány egyelőre elvetette a magyar kisebbség érdekeit figyelembe véve. Nem úgy Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportort február 23. óta szünetelteti.

