Hétfőn szembe jött a valóság Magyar Péterrel – most feketén fehér látszik, milyen végzetes következménye lenne a Tisza Párt tervének

Az Amerikai Egyesült Államok és Izrael légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra. Amint az várható volt, az iráni háború kitörése után hétfőn eséssel indították a kereskedést az ázsiai tőzsdék, miközben ahogy az várható volt, kilőtt az olajár. A Brent olajfajta több mint 1 éve nem látott csúcsra ért, miután több mint 8 százalékos drágulás után a hordónként 82 dolláros szintet közelíti az árfolyam.

Az olajpiacon nagy áremelkedést okozott az iráni háború / Fotó: Olga Rolenko / Shutterstock

Az ázsiai tőzsdék mellett az amerikai és európai határidős indexek is vesztettek értékükből, ami arra utal, hogy nyitáskor lefelé indulhatnak. A Hormuzi-szoroson keresztül haladó forgalom is szinte teljesen leállt. A Perzsa-öböl kijáratánál található szoroson keresztül halad a globális olaj- és LNG-kínálat mintegy 20 százaléka. Az olaj árfolyama annak ellenére lőtt ki, hogy már a konfliktus kezdete előtt is jelentős dráguláson ment keresztül.

Az olaj és a gáz árát is felverte az iráni háború

A gázpiac is emelkedéssel reagált az iráni harci fejleményekre, a határidős referenciaértékek árfolyama 25 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb kiugrás 2023 augusztusa óta, amikor a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajó-forgalom nagyrészt leállt. A keskeny vízi út kulcsfontosságú energiaszállítási útvonal, amely a világ cseppfolyósított földgázexportjának mintegy 20 százalékát szállítja. Emellett az olajárak is meredeken emelkedtek – számolt be róla az Euronews.

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban rakodni tervezett LNG-szállító tartályhajók többsége elhalasztja útját, vagy újragondolják korábbi terveiket. Ezenkívül Izrael bezárt néhány gázmezőt, ami arra késztette a fő importőr Egyiptomot, hogy további LNG-szállítmányokat keressen.

Bár Irán korábban fenyegetőzött vele, hogy lezárja a Hormuzi-szoros, hétvégé olyan nyilatkozatot is tett, hogy nem szándékozik lezárni a fontos vízi utat. A magas biztonsági kockázatok miatt azonban a hajók mégis szinte azonnal elkezdték elkerülni a szorost, amint elkezdődött a konfliktus. Katar bejelentette a tengeri hajózás ideiglenes felfüggesztését. A bizalmat tovább rontotta, hogy iráni eredeti támadás ért vasárnap egy teherhajót Omán partjainál.