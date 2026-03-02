A Mol még az „Irán előtti" áron gyorsan bevásárolt: már tart a kirakodás – ezt most simán átengedi a Janaf

A piac nagyjából 10 százalékos, hordónként 80 dollár körüli Brent-drágulással árazta be a közel-keletivé szélesedett iráni konfliktus hatását a hétfő reggeli állapot szerint. A lezárt Hormuzi-szoroson keresztül a világon felhasznált kőolaj mintegy 20 százaléka halad át, ám elsősorban az arab térségből könnyebben megközelíthető ázsiai vevők – főleg Kína, India és Dél-Korea felé –, és nem Európa felé hívta fel a Világgazdaság figyelmét egy független piaci szakértő. Magyarázata szerint ezen útvonal lezárása rövid távon már csak azért sem okoz zavart Magyarország ellátásában, mert a Mol aligha éppen egy politikai feszültséggel terhelt térségben nézett alternatív forrás után, amikor a Barátság csapjának január 27-i lezárása miatt gyorsan gondoskodnia kellett a magyarországi szlovákiai finomító ellátásáról.

Hormuzi-szoros: Magyarország más útvonalon importál / Fotó: Photo Magistr / Shutterstock

A Mol még „Irán előtti” áron vásárolt

Mivel pedig az import sürgős volt, a Mol nyilván nem távolról éppen még induló, hanem már a tengeren úton lévő szállítmányokat kötött le. Ilyenből bőven van a Fekete-tengeren. Az általa – még az iráni konfliktus előtti áron rendelt tételek már kirakodásra várnak, illetve van, amelyet ki is rakodtak Omisaljban. Ezeket a Janaf – amelyek egyelőre nem enged orosz olajat a Magyarországra tartó Adria-vezetékbe – folyamatosan továbbíthatja a Mol-finomító felé. Mellesleg északi-tengeri olaj is érkezhet Magyarországra a horvátországi kikötőn át, biztonságosan.

Bőven jön gázolaj tartálykocsin és uszályon is

Nyugodtak lehetnek a hazai felhasználók az üzemanyag-ellátással kapcsolatban is. A szűk keresztmetszet általában a gázolaj, ez azonban eddig is számos irányból érkezett Magyarországra uszályon és vasúti tartálykocsin.

Ismert, hogy az OMV a nyugati országrészt nem a Moltól vásárolt, a saját schwechati finomítójában készült, a Dunán lehajóztatott üzemanyaggal látja el. Az ausztriai finomító nem orosz olajból dolgozik. Múlt heti hírek alapján Magyarország gázolajellátása még bővül is annak alapján, hogy a szerbiai NIS – amelynek megvásárlásáról március 24-ig kell a Mollal aláírnia a megállapodás az oroszországi Gazprom Nyeftynek márciusra 25 ezer tonna gázolajat ígért Magyarországnak.

Derűlátó vélemények szerint hamarosan újraindul a szállítás a Barátság vezetéken is, igaz, az újraindulás időpontját az ukrán rendszer-üzemeltető rendre elhalasztja.

Magyarország emellett háromhavi felhasználásra elég kőolajjal és olajtermékkel rendelkezik. Ebből a Mol felhasználhat a piac ellátása érdekében az erről nemrég rendelet szerint.

Hormuzi-szoros: mi lesz a hazai üzemanyagárral?

A Hormuzi-szoros tartós lezárásának hatását azonban már megérezheti a hazai üzemanyagpiac. Ellátási zavartól ugyan a fentiek szerint nem kell tartani, de az árak emelkedhetnek. A Mol ugyanis az új, alternatív tételek áráról már az iráni konfliktus miatti feszült piaci helyzetben állapodik meg. Ugyanakkor a Brent mostani, 80 dollár körüli ára még nem fenyeget a hazai benzin- és gázolajárak elszabadulásával, elemzők szerint literenként legfeljebb 600 forintos árra kell felkészülni az előző évek tapasztalata szerint.

Emlékezetes, hogy amikor 2022 tavaszán és nyarán, az ukrajnai háború kitörése az olaj ára tartósan 100 dollár felett volt, néha a 120 dollárt is közelítette, akkor a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon 650 és 800 forint között ingadozott volna a lakossági felhasználók számára bevezetett 480 forintos hatósági ár nélkül. Júniusban a piaci gázolajár már a 800 forintot közelítette.

Most azonban 80, és nem 100 dollár körül mozog az olaj ára. Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik a Holtankoljak adatai szerint.