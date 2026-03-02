Ég a nagy orosz olajkikötő, nincs elég baj a világban: mi lesz így az üzemanyag árával? – borzasztó videó
Oroszország kulcsfontosságú fekete-tengeri olajkikötője, Novorosszijszk lángokban áll egy éjszakai ukrán dróntámadást követően – ezt a Bloomberg közölték a regionális hatóságok. Az orosz energiainfrastruktúra elleni támadás híre egyáltalán nem szokatlan, csakhogy ez most azt követi, hogy Kijev elzárta olajcsapot Közép-Európa számára, a világ olajkínálatát pedig az iráni háború szűkíti. Minden rossz hír tovább hajtja felfelé az olaj árát, Európa pedig már eddig is a túl magas energiaáraktól szenvedett – van veszítenivalója, ha már veszített is sokat. A most megtámadott kikötő a magyaroknak is fontos.
Novorosszijszk márpedig jelentős olajexportkikötő, ha a fő hatást nem is ez az eset, vagy az orosz finomítók elleni többi támadás gyakorolja az olajárakra, hanem az iráni konfliktus.
Az olajárak, illetve az orosz olajkivitel szempontjából bolhacsípésnek sem volt elég, hogy Volodimir Zelenszkij brüsszeli és magyar fegyverhordozóival az oldalán lezárta a Barátság olajvezetéket – akinek ezzel árthat, az az Európai Unió, amelyhez Ukrajna csatlakozni szeretne, mégpedig gyorsan.
A világ olajellátásának visszavetésével most globálisan mindenkinek tudnak ártani, persze az olajvállalatokon kívül. Az üzemanyag ára máris elindult felfelé.
A novorosszijszki gyújtogatás a Barátság-botrány folytatása
Számunkra azért is fontos a hír, mert ha a Barátság kőolajvezeték lezárva marad, a tengeri szállítású olaj Magyarországra juttatását pedig a horvátok ellenkezése ellenére sikerül megoldani, ez az az orosz olajkikötő, amely leginkább számításba jöhet.
Természetesen akkor, ha az okozott károk hosszabb távon is fennakadásokat intéznek elő. A tapasztalat eddig az volt, hogy az ukrán támadások okozta károkat az oroszok viszonylag gyorsan képesek voltak helyreállítani.
A novorosszijszki kikötő egyik olajterminálján keletkezett tüzet 120 négyzetméteres területre sikerült lokalizálni – áll a regionális katasztrófavédelem Telegramon közzétett közleményében a hírügynökségi jelentés szerint.
A kikötő a legnagyobb fekete-tengeri olajexport kapu az oroszok és a világ számára:
- itt van a Transznyeft PJSC óriási Seszkarisz terminálja,
- a közelben pedig több kisebb olajrakodó létesítmény is működik.
A Seszkarisz környékén több utat lezártak, ezt Novorosszijszk polgármestere, Andrej Kravcsenko közölte hétfőn.
Az ukrán támadás és az olaj ára: stratégia része, amellyel saját szövetségeseiknek ártanak
Oroszország hónapok óta cirkáló- és ballisztikus rakétákkal, valamint robbanóanyaggal megrakott drónrajokkal támadja az ukrán városokat és energetikai infrastruktúrát, aminek következtében a fagyos időben emberek százezrei maradtak áram és fűtés nélkül – emlékeztet a hírügynökség.
Ukrajna válaszul orosz finomítókat, olajterminálokat, kikötőket és a déli, illetve határ menti régiók villamosenergia-hálózatának egyes részeit támadja
– írják, ez azonban csak félig stimmel: Ukrajna nem erre "válaszul" támadja az orosz energiainfrastruktúrát, hanem ez egy régi stratégia az orosz jövedelmek csökkentésére. A Barátság kőolajvezeték lezárása sem erre volt válasz: a nagy téli fagyok elmúltával történt, amikor már kisebb kockázattal jártak a megzsarolt közép-európai országok energiakivitel-korlátozó intézkedései.
Magát Novorosszijszkot is több alaklaommal érte már ukrán támadás.
Novorosszijszkban rendkívüli állapotot hirdettek
A hétfői csapás során a drónok roncsai a novorosszijszki gabonaterminál területére is hullottak, azonban annak infrastruktúrája nem sérült meg, és a létesítmény zavartalanul működik tovább – jelentette az Interfax hírügynökség a terminál vezérigazgatója, Jurij Medvegyev közlésére hivatkozva.
A helyi hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek Novorosszijszkban, miután nyolc társasház, kilenc magánház és egy óvoda is megrongálódott – közölte a régió kormányzója, Venyiamin Kondratyev a Telegramon. Elmondása szerint öt ember megsérült, és orvosi ellátásban részesülnek. Kondratyev nem kommentálta a kikötő működési állapotát, amely Oroszország egyik kulcsfontosságú exportközpontja a nyersolaj és a gabona kivitele szempontjából.
A nyilvánosságot látott videók elemzése alapján az öböl keleti oldalán elhelyezkedő Seszkarisz rakodóterminálban ütött ki a tűz – írja az oilprice.com szakportál.
A közel-keleti konfliktus káoszt hozhat az olajpiacon. Ha Irán hosszabb időre a lezárja a Hormuzi-szorost, azzal rég nem látott magasságba taszítja az árakat. Kőolajat kétféleképpen lehet szállítani: szárazföldön, csővezetéken vagy tengeren hajóval. Magyarország számára jelenleg mindkettő veszélyben van. Az újabb háború árnyékában a Barátság kőolajvezeték fontossága duplájára nő.