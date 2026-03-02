Ég a nagy orosz olajkikötő, nincs elég baj a világban: mi lesz így az üzemanyag árával? – borzasztó videó

Oroszország kulcsfontosságú fekete-tengeri olajkikötője, Novorosszijszk lángokban áll egy éjszakai ukrán dróntámadást követően – ezt a Bloomberg közölték a regionális hatóságok. Az orosz energiainfrastruktúra elleni támadás híre egyáltalán nem szokatlan, csakhogy ez most azt követi, hogy Kijev elzárta olajcsapot Közép-Európa számára, a világ olajkínálatát pedig az iráni háború szűkíti. Minden rossz hír tovább hajtja felfelé az olaj árát, Európa pedig már eddig is a túl magas energiaáraktól szenvedett – van veszítenivalója, ha már veszített is sokat. A most megtámadott kikötő a magyaroknak is fontos.

Az olaj ára, amely felszökött az iráni konfliktus következtében, a novorasszijszki támadás után nyilvánvalóan nem visszafelé fordul Fotó: AFP

Novorosszijszk márpedig jelentős olajexportkikötő, ha a fő hatást nem is ez az eset, vagy az orosz finomítók elleni többi támadás gyakorolja az olajárakra, hanem az iráni konfliktus.

Az olajárak, illetve az orosz olajkivitel szempontjából bolhacsípésnek sem volt elég, hogy Volodimir Zelenszkij brüsszeli és magyar fegyverhordozóival az oldalán lezárta a Barátság olajvezetéket – akinek ezzel árthat, az az Európai Unió, amelyhez Ukrajna csatlakozni szeretne, mégpedig gyorsan.

A világ olajellátásának visszavetésével most globálisan mindenkinek tudnak ártani, persze az olajvállalatokon kívül. Az üzemanyag ára máris elindult felfelé.

A novorosszijszki gyújtogatás a Barátság-botrány folytatása

Számunkra azért is fontos a hír, mert ha a Barátság kőolajvezeték lezárva marad, a tengeri szállítású olaj Magyarországra juttatását pedig a horvátok ellenkezése ellenére sikerül megoldani, ez az az orosz olajkikötő, amely leginkább számításba jöhet.