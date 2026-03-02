Deviza
EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19% EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67% BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légitársaság
Wizz Air

Wizz Air: ütik-vágják a járatait felfüggesztő légitársaságot

Két tűz közé kerültek az európai légitársaságok. Megugrott az olaj ára, miközben fel kellett függeszteni a közel-keleti járatokat. A Wizz Air is keményen érintett.
Murányi Ernő
2026.03.02, 12:07
Frissítve: 2026.03.02, 12:43

Két tűz közé kerültek hétfőn az európai légitársaságok és utazásiiroda-láncok, miután a közel-keleti légi csapások következményeként egyrészt megugrott a nyersolaj jegyzése, ami a repülőgépek üzemeltetéséhez szükséges kerozin áremelkedése miatt jelentős extra költséget jelenthet a cégek számára, másfelől a háborúskodás éppen a világ egyik leggazdagabb fertályában, az arab olajmonarchiákban csökkentheti az utazási kedvet.

Vilnius/lithuania,August,23,,2020,(ha-lyj),Wizz Air,Airbus,A320-200Wizz Air
Megütötték a Wizz Airt / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A Wizz Air részvényei 14, a német Lufthansáé 11 százalékos mínuszban is jártak kora délelőtt, és a Wizz papírjai Londonban például még 11 óra után is 8 százalékkal estek, egészen 11,22 fontig, míg a Lufthansa árfolyama 6,1 százalékkal csökkenve, 8,53 euróra gyengült.

Nem kegyelmeztek a befektetők az olyan utazási cégeknek sem, mint például az európai piacvezető német Tui (–7,5 százalék), vagy az amerikai Carnival Cruises (–8 százalék Londonban). 

A Wizz egyébként közleményt adott ki, amely szerint a biztonsági kockázatok miatt március 7-ig, tehát szombatig felfüggeszti minden közel-keleti járatát. Szünetelnek tehát az Abu-Dzábiba, Dubajba, Tel-Avivba, Ammanba, Rijadba, Dzsiddába és Dammámba tartó járatok is.

Ráadásul a fapados légitársaság szerint a felfüggesztést a harcok alakulásától függően meg is hosszabbíthatják.

Érthető módon azokat a légitársaságokat sújtja a piac a legkeményebben, amelyek az Európa és Ázsia közötti forgalomban nagyobb súllyal vesznek részt. Ilyen az Air France-KLM is, amelynek kurzusa 8,5 százalékkal, 11,26 euróra zuhant.

A teljes régió elkerülése érdekében a légitársaságok kénytelenek meghosszabbítani az útvonalaikat, ami megnövekedett menetidőt és üzemanyagköltségeket eredményez.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu