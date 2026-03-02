Wizz Air: ütik-vágják a járatait felfüggesztő légitársaságot

Két tűz közé kerültek hétfőn az európai légitársaságok és utazásiiroda-láncok, miután a közel-keleti légi csapások következményeként egyrészt megugrott a nyersolaj jegyzése, ami a repülőgépek üzemeltetéséhez szükséges kerozin áremelkedése miatt jelentős extra költséget jelenthet a cégek számára, másfelől a háborúskodás éppen a világ egyik leggazdagabb fertályában, az arab olajmonarchiákban csökkentheti az utazási kedvet.

Megütötték a Wizz Airt / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

A Wizz Air részvényei 14, a német Lufthansáé 11 százalékos mínuszban is jártak kora délelőtt, és a Wizz papírjai Londonban például még 11 óra után is 8 százalékkal estek, egészen 11,22 fontig, míg a Lufthansa árfolyama 6,1 százalékkal csökkenve, 8,53 euróra gyengült.

Nem kegyelmeztek a befektetők az olyan utazási cégeknek sem, mint például az európai piacvezető német Tui (–7,5 százalék), vagy az amerikai Carnival Cruises (–8 százalék Londonban).

A Wizz egyébként közleményt adott ki, amely szerint a biztonsági kockázatok miatt március 7-ig, tehát szombatig felfüggeszti minden közel-keleti járatát. Szünetelnek tehát az Abu-Dzábiba, Dubajba, Tel-Avivba, Ammanba, Rijadba, Dzsiddába és Dammámba tartó járatok is.

Ráadásul a fapados légitársaság szerint a felfüggesztést a harcok alakulásától függően meg is hosszabbíthatják.

Érthető módon azokat a légitársaságokat sújtja a piac a legkeményebben, amelyek az Európa és Ázsia közötti forgalomban nagyobb súllyal vesznek részt. Ilyen az Air France-KLM is, amelynek kurzusa 8,5 százalékkal, 11,26 euróra zuhant.

A teljes régió elkerülése érdekében a légitársaságok kénytelenek meghosszabbítani az útvonalaikat, ami megnövekedett menetidőt és üzemanyagköltségeket eredményez.