Mol: nőtt a kereslet, de ki tudjuk szolgálni – az ukránoknak ez nem jött be
Jelen helyzetben az a legfontosabb hír, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása fizikai oldalról továbbra is biztosított – szögezte le a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. A MÁSZ tagvállalatainál van elegendő áru, nincs extra sorállás. Az egyes kis kutaknál lokálisan jelentkező átmeneti hiánynak is konkrét oka van: a mezőgazdasági idény beindultával nagyobb tételekben fogy a gázolaj.
Annak alapján pedig, hogy a még az iráni konfliktus előtt, kedvezőbb áron beszerzett olajjal és a felszabadított stratégiai készlettel rendben működik a Mol százhalombattai finomítója, továbbá a piaci szereplők kereskedelmi készletekkel is rendelkeznek, egyelőre nem volt indokolt a jelentősebb üzemanyagár-emelkedés. Kitekintve a nemzetközi piacra, úgy tűnik, hogy a piac beárazta 85 dollár körülire a Brent olaj hordóját, és csillapodva emelkednek a hét elején kilőtt termékárak is.
Megfelelően ellátott a magyar üzemanyagpiac
A benzin és a gázolaj azonban még tovább drágul (most szombaton is a Holtankoljak jelzése szerint), és nemcsak Magyarországon, hanem a térségben, sőt egész Európában. Ezért Grád Ottó szerint hosszú távon aligha marad meg a hazai árakra ható tényezők mostani, viszonylagos egyensúlya, és persze most árcsökkenést sem szabad remélni. Ugyanis
- az olaj tovább drágul,
- a gázolaj nemzetközi ára is erősödik, még ha nem is meredeken,
- a forint pedig gyengülhet a dollárhoz és az euróhoz képest is.
Egyelőre 70 százalékon termel a százhalombattai finomító a tűzeseti javítások miatt, de idővel kifogy az iráni konfliktus előtti áron beszerzett kőolajból, újabbhoz pedig már drágábban juthat. A kereskedőknek követniük kell továbbá a hazai árakkal az európai és a globális ártrendeket.
Emellett az sem tesz jót az áraknak, amit a Világgazdaság most a Moltól megtudott: „az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon, különösen a dízel iránt, ami egy ilyen nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. A hálózat azonban zavartalanul működik, és a megnövekedett keresletet is ki tudja szolgálni” – közölte lapunkkal a társaság.
„A realitás keretein belül meg szeretném nyugtatni az autósokat, hogy drámai áremelkedés nem fenyeget, még a gázolaj esetében sem. Ugyanakkor fontos, hogy továbbra is érkezzen elegendő dízel, fennmaradjon az import megfelelő részaránya – mondta a MÁSZ főtitkára.
Zelenszkij megfenyegette Magyarországot, Szijjártó keményen válaszolt: Ukrajna nem szólhat bele a a magyar választásokba!
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom tüntetést szervezett, hogy felhívja a figyelmet az ukrán beavatkozási kísérletekre. Szijjártó Péter az ukrán nagykövetség előtt kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak. Az ukránok hetek óta nem engedik érkezni az olajat a Barátság vezetéken.