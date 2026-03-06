Mol: nőtt a kereslet, de ki tudjuk szolgálni – az ukránoknak ez nem jött be

Jelen helyzetben az a legfontosabb hír, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása fizikai oldalról továbbra is biztosított – szögezte le a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. A MÁSZ tagvállalatainál van elegendő áru, nincs extra sorállás. Az egyes kis kutaknál lokálisan jelentkező átmeneti hiánynak is konkrét oka van: a mezőgazdasági idény beindultával nagyobb tételekben fogy a gázolaj.

Üzemanyag van elég, csak az ára kérdéses / Fotó: Mol

Annak alapján pedig, hogy a még az iráni konfliktus előtt, kedvezőbb áron beszerzett olajjal és a felszabadított stratégiai készlettel rendben működik a Mol százhalombattai finomítója, továbbá a piaci szereplők kereskedelmi készletekkel is rendelkeznek, egyelőre nem volt indokolt a jelentősebb üzemanyagár-emelkedés. Kitekintve a nemzetközi piacra, úgy tűnik, hogy a piac beárazta 85 dollár körülire a Brent olaj hordóját, és csillapodva emelkednek a hét elején kilőtt termékárak is.

Megfelelően ellátott a magyar üzemanyagpiac

A benzin és a gázolaj azonban még tovább drágul (most szombaton is a Holtankoljak jelzése szerint), és nemcsak Magyarországon, hanem a térségben, sőt egész Európában. Ezért Grád Ottó szerint hosszú távon aligha marad meg a hazai árakra ható tényezők mostani, viszonylagos egyensúlya, és persze most árcsökkenést sem szabad remélni. Ugyanis

az olaj tovább drágul,

a gázolaj nemzetközi ára is erősödik, még ha nem is meredeken,

a forint pedig gyengülhet a dollárhoz és az euróhoz képest is.

Egyelőre 70 százalékon termel a százhalombattai finomító a tűzeseti javítások miatt, de idővel kifogy az iráni konfliktus előtti áron beszerzett kőolajból, újabbhoz pedig már drágábban juthat. A kereskedőknek követniük kell továbbá a hazai árakkal az európai és a globális ártrendeket.

Emellett az sem tesz jót az áraknak, amit a Világgazdaság most a Moltól megtudott: „az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon, különösen a dízel iránt, ami egy ilyen nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. A hálózat azonban zavartalanul működik, és a megnövekedett keresletet is ki tudja szolgálni” – közölte lapunkkal a társaság.