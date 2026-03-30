Bejelentés: új ágazatban hajt végre béremelési programot a kormány, 10-17 százalékkal nő a fizetés – ők járnak jól

A kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít a víziközmű-szolgáltatóknak, hogy 10–17 százalékos béremelést hajtsanak végre az ágazat dolgozóinál.
VG
2026.03.30, 20:31
Frissítve: 2026.03.30, 20:34

Jó hír a víziközmű ágazatban dolgozóknak, a kormány forrást biztosít a szolgáltatóknak a bérfelzárkóztatás végrehajtására – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, V. Németh Zsolt a közösségi médiában.

Fotó: Andrey Popov / Northfoto

Hozzátette: az elmúlt években jelentős lépések történtek ebben az ágazatban, konszolidálták, aztán egy fenntartható pályára állítottuák ezt a szektort és a béreket felemeltük a nemzetgazdasági átlag szintjére. Ismét egy jelentős lépés következik, mivel folytatják a bérfelzárkóztatást.

Ezért a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a 10-től 17 százalékig terjedő bérfejlesztést valamennyi szolgáltatónál végre tudják hajtani.

Hathavi fegyverpénz kapnak a MÁV-csoport biztonsági dolgozói

Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak, hasonlóan a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem kötelékében szolgáló bajtársaik fegyverpénzéhez – közölte a vasúttársaság hétfő délután.

Noha a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV csoport említett munkavállalóira,  Lázár János építési és közlekedési miniszter egyedi döntéssel az extra juttatás kifizetéséről intézkedett. Azzal indokolta a döntését, hogy a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Az extra juttatás – amelyet a MÁV csoport saját forrásaiból biztosít – április elején érkezik a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) szervezet mintegy 370 fős állományához.

Négy év után kaptak a fegyveres és rendvédelmi dolgozók fegyverpénzt

Január 30-án kapták meg az arra jogosult katonák a hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzt. A kormány döntése idén 80 ezer fegyverest érintett. A szolgálati juttatás összege a hathavi alapilletménnyel vagy egyedi illetménnyel egyezik meg.

Azok jogosultak rá, akiknek a szolgálati viszonya 2025. december 31-én fennállt, valamint azok is, akiknek szolgálati viszonya 2025 során szolgálatellátással összefüggő sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg. A kormányrendelet meghatározza a fegyverpénzre való jogosultságot kizáró okokat is. Utoljára 2022-ben fizetett az állam fegyverpénzt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
