Kiderült az igazság, hány kilométerig bírják az elektromos autók akkumulátorai: ez a bűvös határ, fölötte már baj van

Az elektromos autók egyik leggyakoribb kritikája az akkumulátorok gyors elhasználódásával és a hatótáv csökkenésével kapcsolatos aggodalom, különösen a használtautó-piacon. Egy friss, mintegy 50 ezer járművet vizsgáló nemzetközi elemzés azonban azt mutatja, hogy a valós kép ennél jóval kedvezőbb: a legtöbb akkumulátor állapota még évek után is stabil marad, ugyanakkor egy bizonyos futásteljesítmény felett már látványosan felgyorsul az öregedés.

A TÜV Nord és a müncheni Carly közös vizsgálata 2016 és 2026 között gyártott elektromos és plug-in hibrid modellek akkumulátorait elemezte. Az úgynevezett State of Health (SoH) mutató medián értéke 96 százalék volt, ami kifejezetten jó eredménynek számít. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált autók fele ennél jobb, a másik fele ennél gyengébb állapotban volt, így az adat torzításoktól mentes, reális képet ad az akkumulátorok tényleges állapotáról.

Az eredmények alapján az akkumulátorok tartóssága összességében meghaladja a korábbi várakozásokat.

Ebben szerepet játszik az elmúlt évek technológiai fejlődése is: javult a cellakémiák minősége, hatékonyabbá vált a hőmenedzsment, és fejlettebb lett a szoftveres felügyelet. Nem meglepő módon az újabb modellek általában jobb állapotban vannak, de a kép márkák szerint is eltérő.

Az idősebb Hyundai-, Kia- és Mercedes-Benz-modellek esetében gyakori a 90-95 százalék feletti akkumulátorállapot, ami tartósabb konstrukcióra utal. Ezzel szemben néhány régebbi Volkswagen-, Renault- vagy Citroën-modellnél 70-80 százalékos értékek is előfordulnak. A különbség jellemzően 2-10 százalékpont között alakul, ugyanakkor az újabb generációknál ez a rés már szűkül, ami arra utal, hogy a gyártók jelentős előrelépést értek el.

90 kilométer után jön a változás

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása a futásteljesítményhez kapcsolódik. Az első 90 ezer kilométeren az akkumulátor kapacitása átlagosan mindössze 0,7 százalékponttal csökken 10 ezer kilométerenként, ami lassú és egyenletes elhasználódást jelent. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb villanyautó hosszú ideig közel azonos teljesítményt nyújt.

A helyzet azonban 90 ezer kilométer felett érdemben megváltozik.

Ekkor a degradáció üteme 2,3 százalékpontra gyorsul 10 ezer kilométerenként, vagyis az akkumulátor öregedése hirtelen intenzívebbé válik. Ez különösen a használtautó-piac szempontjából lényeges, mivel a 80–120 ezer kilométert futott járművek esetében már jóval nagyobb jelentősége lehet egy részletes akkumulátor-állapotfelmérésnek.