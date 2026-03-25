Újabb hatalmas lépés történt a kínai beruházások bevonzására, "Magyarország regionális központ lehet"
A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy a magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a keleti–nyugati együttműködés számára.
„Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül, és itt hoz létre modern, megbízható és kiszámítható, megélhetést biztosító munkahelyeket.”
A kínai vállalatok beruházásáért mindig óriási verseny van Európában, és mi ezeket a beruházásokért folytatott versenyeket rendre meg is nyerjük
„Magyarországon több tízezer, sőt néhány százezer munkahely is annak köszönhetően jött létre, hogy itt hazánkban a német és az amerikai vállalatok nyugodtan és akadálymentesen együttműködhetnek a kínai vállalatokkal” – húzta alá.
„Mi a kelet–nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként. Szerintünk a világgazdaság munkamegosztásának természetes része az, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködnek egymással” – tette hozzá.
Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kínai Eximbank elnöke világossá tette, hogy továbbra is készek támogatni a kínai vállalatokat abban, hogy Magyarországon hozzanak létre beruházásokat, ezzel Magyarországon teremtsenek modern munkahelyeket.
És készen állnak arra is, hogy egy regionális központot hozzanak létre itt Magyarországon, ami tovább növeli majd Magyarország versenyképességét a nemzetközi piacokon.
„A kínai Eximbank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást, így az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában” – jegyezte meg.
