A Netflix, a Disney, a Warner és a Sony is elbújhat Budapest mögött: Hollywood egyik legfontosabb célja ebben a magyar filmstúdióban teljesül
Budapesten hivatalosan is üzembe helyezte 1418 panelből álló napelemes rendszerét az Origo Studios, amely évente 820 megawattóra tiszta energiát termel, és ipari léptékben kínál megújuló energiára épülő gyártási környezetet a globális filmipar számára. Az ünnepélyes átadón Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és a stúdió vezetése közösen indította el a rendszert.
A beruházás stratégiai válasz a globális piacvezető gyártók – köztük a Netflix, a Disney és a Warner Bros. Discovery – azon vállalásaira, hogy 2030-ra elérik a teljes klímasemlegességet. A filmipar Magyarországon kiemelt ágazat, amely évente közel egymilliárd dollár bevételt generál, a fejlesztés pedig tovább erősítheti Budapest piacvezető szerepét a régióban.
„Az Origo Studios nem követi a trendeket, hanem diktálja azokat. Amikor a Netflix vagy a Disney klímacélokat fogalmaz meg, mi vagyunk azok, akik a fizikai megvalósítást kínálják nekik Budapesten. Ezzel a hazai filmgyártást a világ élvonalába emeltük” – mondta Horváthné Fekszi Márta, az Origo Studios vezérigazgatója.
Zöld innováció számokban
A most átadott rendszer egy komplex energetikai megoldás, amely részleges önellátást biztosít a stúdiónak. A 3-4-es és 7-8-as műtermek tetején elhelyezett 1418 darab napelem évente 820 megawattóra energiát termel, miközben a maximális folyamatos teljesítmény eléri az 500 kilowattot.
A beruházás környezeti hatása is jelentős: évente mintegy 310 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. A rendszer szigetszerű működésre is képes, „visszáramvédelemmel” ellátva, így a megtermelt energia 100 százalékát a stúdió belső rendszerei – informatikai, biztonsági és utómunka-folyamatok – használják fel, függetlenül a közüzemi hálózattól.
Az energetikai számítások szerint a projekt 3–5 éven belül megtérül.
A filmstúdió tudatosan építkezik egy évtizede
A napelempark a stúdió több mint tíz éve épített fenntarthatósági stratégiájának legújabb eleme. A komplex rendszer részeként a stúdió a szomszédos FKF hulladékhasznosító műből származó gőzt hőcserélőkön keresztül használja fel a teljes komplexum fűtésére és melegvíz-ellátására, így a gázfogyasztás minimálisra csökken.
A kiegészítő energiaigényeket kizárólag igazolt zöld távhőből és „Zölderedet” tanúsítvánnyal rendelkező villamos energiából fedezik. A stúdiók 100 százaléka alkalmas alacsony fogyasztású rendszerek kiszolgálására, az alkalmazott LED-technológia pedig 85 százalékos energiamegtakarítást eredményez.
A fenntarthatósági törekvések része a cirkuláris gazdaság is: a saját hulladékudvarban a produkciós hulladék 70–80 százalékát válogatják és hasznosítják újra, a helyben komposztált anyagokat pedig a stúdió zöldterületeinek gondozására használják fel.
Stratégiai előny a nemzetközi versenyben
A magyar filmgyártás éves bevétele elérte az egymilliárd dollárt, ugyanakkor a nemzetközi versenyben
- Prága,
- London
- és Berlin
mellett – egyre fontosabbá válik a környezeti megfelelés. A nagy, tőzsdén jegyzett stúdiók csak olyan helyszíneken forgathatnak, ahol auditált módon igazolható a környezeti lábnyom csökkentése. Az Origo ezzel a beruházással ilyen, ESG-szempontból megfelelő, auditkész helyszínt kínál.
A 3–5 éves megtérülést követően a stúdió jelentős mértékben függetlenedhet az energiaárak ingadozásától, ami hosszú távon kiszámíthatóbb költségszintet biztosít a produkciók számára. A beruházás nemcsak a stúdió működését teszi fenntarthatóbbá, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legmodernebb és legfenntarthatóbb kreatívipari központjává váljon.
A napelempark elindításával az Origo Studios egyszerre reagál a globális iparági elvárásokra és erősíti Budapest, illetve Magyarország pozícióját a nemzetközi filmgyártási piacon. A stúdióban olyan filmek és sorozat készültek, mint például
- a Szárnyas fejvadász 2049,
- a Witcher,
- vagy a Dűne.
Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon
Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre már nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.