A Netflix, a Disney, a Warner és a Sony is elbújhat Budapest mögött: Hollywood egyik legfontosabb célja ebben a magyar filmstúdióban teljesül

Ipari léptékű napelemes rendszert indított el az Origo Studios Budapesten, amellyel részben megújuló energiára állítja át működését. A beruházás erősítheti Magyarország versenyképességét a nemzetközi filmgyártásban, miközben megfelel a globális stúdiók egyre szigorúbb klímacéljainak.
Zováthi Domokos
2026.03.25, 23:08
Frissítve: 2026.03.26, 09:02

Budapesten hivatalosan is üzembe helyezte 1418 panelből álló napelemes rendszerét az Origo Studios, amely évente 820 megawattóra tiszta energiát termel, és ipari léptékben kínál megújuló energiára épülő gyártási környezetet a globális filmipar számára. Az ünnepélyes átadón Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és a stúdió vezetése közösen indította el a rendszert.

LUS_LUS_7547 film Origo studios
Dübörög a filmipar: Gondola Csaba államtitkár és Horváthné Fekszi Márta, az Origo Studios vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A beruházás stratégiai válasz a globális piacvezető gyártók – köztük a Netflix, a Disney és a Warner Bros. Discovery – azon vállalásaira, hogy 2030-ra elérik a teljes klímasemlegességet. A filmipar Magyarországon kiemelt ágazat, amely évente közel egymilliárd dollár bevételt generál, a fejlesztés pedig tovább erősítheti Budapest piacvezető szerepét a régióban.

„Az Origo Studios nem követi a trendeket, hanem diktálja azokat. Amikor a Netflix vagy a Disney klímacélokat fogalmaz meg, mi vagyunk azok, akik a fizikai megvalósítást kínálják nekik Budapesten. Ezzel a hazai filmgyártást a világ élvonalába emeltük” – mondta Horváthné Fekszi Márta, az Origo Studios vezérigazgatója.

Zöld innováció számokban

A most átadott rendszer egy komplex energetikai megoldás, amely részleges önellátást biztosít a stúdiónak. A 3-4-es és 7-8-as műtermek tetején elhelyezett 1418 darab napelem évente 820 megawattóra energiát termel, miközben a maximális folyamatos teljesítmény eléri az 500 kilowattot.

A beruházás környezeti hatása is jelentős: évente mintegy 310 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. A rendszer szigetszerű működésre is képes, „visszáramvédelemmel” ellátva, így a megtermelt energia 100 százalékát a stúdió belső rendszerei – informatikai, biztonsági és utómunka-folyamatok – használják fel, függetlenül a közüzemi hálózattól.

Az energetikai számítások szerint a projekt 3–5 éven belül megtérül.

A filmstúdió tudatosan építkezik egy évtizede

A napelempark a stúdió több mint tíz éve épített fenntarthatósági stratégiájának legújabb eleme. A komplex rendszer részeként a stúdió a szomszédos FKF hulladékhasznosító műből származó gőzt hőcserélőkön keresztül használja fel a teljes komplexum fűtésére és melegvíz-ellátására, így a gázfogyasztás minimálisra csökken.

A kiegészítő energiaigényeket kizárólag igazolt zöld távhőből és „Zölderedet” tanúsítvánnyal rendelkező villamos energiából fedezik. A stúdiók 100 százaléka alkalmas alacsony fogyasztású rendszerek kiszolgálására, az alkalmazott LED-technológia pedig 85 százalékos energiamegtakarítást eredményez.

A fenntarthatósági törekvések része a cirkuláris gazdaság is: a saját hulladékudvarban a produkciós hulladék 70–80 százalékát válogatják és hasznosítják újra, a helyben komposztált anyagokat pedig a stúdió zöldterületeinek gondozására használják fel.

Stratégiai előny a nemzetközi versenyben

A magyar filmgyártás éves bevétele elérte az egymilliárd dollárt, ugyanakkor a nemzetközi versenyben

mellett – egyre fontosabbá válik a környezeti megfelelés. A nagy, tőzsdén jegyzett stúdiók csak olyan helyszíneken forgathatnak, ahol auditált módon igazolható a környezeti lábnyom csökkentése. Az Origo ezzel a beruházással ilyen, ESG-szempontból megfelelő, auditkész helyszínt kínál.

A 3–5 éves megtérülést követően a stúdió jelentős mértékben függetlenedhet az energiaárak ingadozásától, ami hosszú távon kiszámíthatóbb költségszintet biztosít a produkciók számára. A beruházás nemcsak a stúdió működését teszi fenntarthatóbbá, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy Magyarország az Európai Unió egyik legmodernebb és legfenntarthatóbb kreatívipari központjává váljon.

A napelempark elindításával az Origo Studios egyszerre reagál a globális iparági elvárásokra és erősíti Budapest, illetve Magyarország pozícióját a nemzetközi filmgyártási piacon. A stúdióban olyan filmek és sorozat készültek, mint például

  • a Szárnyas fejvadász 2049,
  • a Witcher,
  • vagy a Dűne.

 

Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon

Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre már nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.

