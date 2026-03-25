A Netflix, a Disney, a Warner és a Sony is elbújhat Budapest mögött: Hollywood egyik legfontosabb célja ebben a magyar filmstúdióban teljesül

Budapesten hivatalosan is üzembe helyezte 1418 panelből álló napelemes rendszerét az Origo Studios, amely évente 820 megawattóra tiszta energiát termel, és ipari léptékben kínál megújuló energiára épülő gyártási környezetet a globális filmipar számára. Az ünnepélyes átadón Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és a stúdió vezetése közösen indította el a rendszert.

Dübörög a filmipar: Gondola Csaba államtitkár és Horváthné Fekszi Márta, az Origo Studios vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A beruházás stratégiai válasz a globális piacvezető gyártók – köztük a Netflix, a Disney és a Warner Bros. Discovery – azon vállalásaira, hogy 2030-ra elérik a teljes klímasemlegességet. A filmipar Magyarországon kiemelt ágazat, amely évente közel egymilliárd dollár bevételt generál, a fejlesztés pedig tovább erősítheti Budapest piacvezető szerepét a régióban.

„Az Origo Studios nem követi a trendeket, hanem diktálja azokat. Amikor a Netflix vagy a Disney klímacélokat fogalmaz meg, mi vagyunk azok, akik a fizikai megvalósítást kínálják nekik Budapesten. Ezzel a hazai filmgyártást a világ élvonalába emeltük” – mondta Horváthné Fekszi Márta, az Origo Studios vezérigazgatója.

Zöld innováció számokban

A most átadott rendszer egy komplex energetikai megoldás, amely részleges önellátást biztosít a stúdiónak. A 3-4-es és 7-8-as műtermek tetején elhelyezett 1418 darab napelem évente 820 megawattóra energiát termel, miközben a maximális folyamatos teljesítmény eléri az 500 kilowattot.

A beruházás környezeti hatása is jelentős: évente mintegy 310 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. A rendszer szigetszerű működésre is képes, „visszáramvédelemmel” ellátva, így a megtermelt energia 100 százalékát a stúdió belső rendszerei – informatikai, biztonsági és utómunka-folyamatok – használják fel, függetlenül a közüzemi hálózattól.

Az energetikai számítások szerint a projekt 3–5 éven belül megtérül.

A filmstúdió tudatosan építkezik egy évtizede

A napelempark a stúdió több mint tíz éve épített fenntarthatósági stratégiájának legújabb eleme. A komplex rendszer részeként a stúdió a szomszédos FKF hulladékhasznosító műből származó gőzt hőcserélőkön keresztül használja fel a teljes komplexum fűtésére és melegvíz-ellátására, így a gázfogyasztás minimálisra csökken.