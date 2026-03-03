Elképesztően szeretik ezt a befektetést a magyarok – minden idei csúcs megdőlt a múlt héten

Elképesztő népszerűségnek örvendenek továbbra is a lakossági állampapírok a megtakarítók körében, nem véletlenül döntött a múlt héten rábocsátásról az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) esetében. Az elmúlt héten újabb csúcsra ért a háztartások állampapír-vásárlása az ÁKK adatai szerint, a forgalom minden idei csúcsot jelentősen felülmúlt.

A lakossági állampapírok népszerűsége töretlen / Fotó: Kallus György

A 9. héten a bruttó lakossági állampapír-értékesítés 215,39 milliárd forintot tett ki, ami csaknem duplája az egy héttel korábbi 113,7 milliárd forintos idei csúcsnak . Az év kezdetétől nézve pedig már 909,21 milliárd forint volt a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. A legfrissebb inflációs adatok tükrében a legnépszerűbb lakossági állampapírok óriási kockázatmentes reálhozamot biztosítanak, ami még akkor is jelentős maradhat, ha a drágulás üteme némiképp gyorsul.

Noha a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály a múlt havi kamatvágás után jelezte, hogy nincs szó arról, hogy ezután automatikusan sorban érkeznek az újabb kamatcsökkentések, az alapkamat csökkent, így sokan tarthattak attól, hogy az ÁKK is alacsonyabb kamattal kínálja az újabb állampapír-sorozatokat. Ehelyett a jelenleg futó FixMÁP elérhető készletét emelték meg 200 milliárd forinttal, így a jegyezhető összmennyiség 500 milliárd forintról 700 milliárd forintra nőtt. Erre szükség is volt, hiszen idén a FixMÁP bruttó értékesítése már meghaladta az 500 milliárd forintot.

Ez volt a lakossági állampapírok népszerűségéi sorrendje