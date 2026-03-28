Ezt nem teszi zsebre: visszaszólt a szakszervezeti vezető Kapitány Istvánnak, aki minden állami korlátozást eltörölne – „Vagy nem érti a valóságot, vagy félrevezeti az embereket”

„Az árrésstop, a kiskereskedelmi különadó és az árkorlátozások megszüntetése nem gazdasági reform, hanem egyenes út a dráguláshoz” – így reagált Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu modern szakszervezet vezetője Kapitány István szavaira. Ahogy beszámoltunk róla, a Shell volt alelnöke, aki a Tisza Párt gazdaságiminiszter-jelöltje, egy kampányeseményen a héten azt mondta, hogy kevesebb állami beavatkozásra van szükség. Kapitány István megemlítette az árrésstopokat és mindenfajta árkorlátozó intézkedést, amelyek kivezetése szerinte indokolt lenne.

Visszaszólt a szakszervezeti vezető Kapitány Istvánnak, aki minden állami korlátozást eltörölne – „Vagy nem érti a valóságot, vagy félrevezeti az embereket”

„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” – fogalmazott Kapitány István.

Bubenkó Csaba ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon már láttuk, mi történik, amikor „engedik a piacot működni”: amikor csökkent az áfa, az árak alig mozdultak, a pénz jelentős része a nagy kereskedelmi láncoknál maradt. Most ugyanez történne újra, csak nagyobb tételben.

Aki azt állítja, hogy ezek kivezetése után olcsóbb lesz a bevásárlás, az vagy nem érti a valóságot, vagy félrevezeti az embereket

– mondta a szakszervezeti vezető, aki szerint ha eltűnik az árrésstop, megszűnik az egyetlen közvetlen korlát az alapvető élelmiszerek árképzésén. Ha megszűnik a különadó, a legnagyobb láncok költsége csökken, de semmi nem kötelezi őket arra, hogy ezt a vásárlóknak adják tovább. A kettő együtt: garantált profitnövekedés a multiknak, és garantált bizonytalanság a magyar családoknak.

„Ez nem piac, ez kiszolgáltatottság. És tegyük fel a kérdést, amit sokan megkerülnek: ha megszűnik a különadó, hová tűnnek a milliárdok?”

– vetette fel Bubenkó Csaba, aki szerint a válasz sajnos ismerős. Nem a magyar családokhoz, nem a dolgozókhoz kerülnek, hanem oda, ahol eddig is landoltak: a multinacionális láncok profitjában.