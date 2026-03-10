Az olajsokk semmi, az LNG világpiacát sokkal durvábban megrendítheti a közel-keleti válság
A Hormuzi-szoros zárlata hosszabb távon sokkal súlyosabb hatással lehet a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacára, mint az olajéra, ami Európa számára is rossz hír. Ennek az az oka, hogy az LNG-t nehezebb szállítani, mint a kőolajat, ráadásul a termelése is koncentráltabb a Perzsa-öböl térségében.
A globális LNG-felhasználás mintegy 20 százaléka halad keresztül a világ energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú szoroson, nagyrészt Katarból. Az ország az iráni háború legelején kénytelen volt leállítani a kitermelést, ami megindította az árversenyt Európa és Ázsia között a gázért.
A katari állami energiacég, a QatarEnergy már értesítette vis maiorról egyik európai partnerét, a lengyel Orlen energiavállalatot, hogy az áprilisra, illetve május elejére
tervezett cseppfolyósítottföldgáz-rakományok késhetnek, de akár teljesen el is maradhatnak.
Lengyelország LNG-szükségletének 20 százalékát adja Katar. Bár az Európai Unióban összességében csak 6 százalékos ez az arány, a szervezetnek egyre nagyobb szüksége lesz a katari LNG-re, mert jövőre leállítja az orosz importot, és a transzatlanti feszültségek miatt egyre aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.
LNG csak hajón juthat ki a térségből
Az európai gázárak 63 százalékkal emelkedtek a múlt héten – ez volt a legnagyobb ugrás 2022 márciusa óta. Ázsiában még nagyobb mértékű volt a drágulás, de kedden már csökkentek az árak, miután Donald Trump bejelentette, hogy az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet.
A zavartalan ellátás előtt még mindig tornyosulnak akadályok, a háború miatt leállított óriási katari LNG-üzem, Rasz Laffan újraindítása is heteket vehet igénybe.
Ráadásul az Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette, hogy nem oldják fel a Hormuzi-szoros zárlatát. Bár az olaj számára van kerülő útvonal, az LNG szállítására nincsen vezeték, vagyis csak hajón lehet kijuttatni a térségből.
Komplex folyamat újraindítani a termelést
Külön probléma az is, hogy míg a Közel-Keleten sok ország termel olajat, az LNG-gyártás az egyetlen katari komplexumra koncentrálódik, ami még veszélyeztetettebbé teszi a piacot – emlékeztetett Alex Munton, a Rapidan Energy globális földgáz- és LNG-kutatással foglalkozó igazgatója.
Szerinte
az a fő kockázat, hogy mennyire lesz nehéz újraindítani Rasz Laffant,
ha megnyílik a Hormuzi-szoros. Az azonban biztos, hogy a folyamat komplexitása miatt sokkal hosszabb ideig tart, mint az olajtermelés újraindítása.
A Rapidan előrejelzése szerint az LNG-export a régióból addig nem indul újra, amíg 100 százalékig nem biztonságos a hajók áthaladása a szoroson. Ennek egyik oka a biztosítás: egy LNG-tanker ára 250-260 millió dollár, vagyis nem olcsó mulatság pótolni, ha történik vele valami.
Az újraindítási folyamat annak bonyolultsága miatt hetekbe fog telni, különösen, mivel az egész üzemet még soha nem állították le korábban.
„Nem hiszem, hogy bárki is tisztában van azzal, mennyi ideig áll majd a termelés, és az milyen hatással lesz a globális ellátásra és a piacokra” – mondta Munton a CNBC-nek.
Az amerikaiak nem tudják növelni a termelést
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb LNG-exportőre,
- Ausztrália,
- Katar,
- Oroszország,
- Malajzia,
- Algéria
- és Nigéria
előtt. Az amerikaiak most nagyot kaszálnak, de a termelés gyakorlatilag teljes kapacitáson működik, nincs mód a növelésére.
Világszerte is alig áll rendelkezésre pótlólagos kapacitás, így csak a kereslet csökkenése teremthet egyensúlyt a piacon. Ez magában foglalhatja például a gáz viszonylag olcsó szénre való cseréjét.
Munton szerint a helyzet eszkalálódása, a katari LNG-infrastruktúra elleni további támadások hosszabb távon súlyosabb következményekkel járhatnak. Márpedig a Rapidan szerint Irán korábbi támadásai Rasz Laffan ellen „csak figyelmeztető lövések voltak”.
„Ez egy könnyű célpont – mondta Munton az ipari komplexumról. – Ha Irán súlyos károkat akarna okozni Katar LNG-kapacitásában, akkor megtehetné. Ha elszánja magát az üzem megrongálására, akkor semmilyen módon nem lehetne teljesen megvédeni” – figyelmeztetett.
Máris tolódik az exportbővítés határideje
A szakértő emlékeztetett, hogy egy csomópont lezárása nem tudja kiiktatni az egész közel-keleti olajtermelést, mert túl sok a mező, a kitermelő ország és a létesítmény.
Az LNG esetében azonban egyetlen létesítményről van szó. Hatalmas komplexum, de csak egyetlen létesítmény
– hangsúlyozta.
A Bloomberg tudósítása szerint nem tartható az ország exportkapacitásának idei harmadik negyedévtől ígért bővítésének menetrendje sem. A QatarEnergy ezt 2027 elejére elhalasztja – abban az esetben, ha a legföljebb egy hónap esik ki a termelésből. További csúszás várható, ha eszkalálódik a helyzet, és tovább kell zárva tartani a komplexumot.