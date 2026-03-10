Az olajsokk semmi, az LNG világpiacát sokkal durvábban megrendítheti a közel-keleti válság

A Hormuzi-szoros zárlata hosszabb távon sokkal súlyosabb hatással lehet a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacára, mint az olajéra, ami Európa számára is rossz hír. Ennek az az oka, hogy az LNG-t nehezebb szállítani, mint a kőolajat, ráadásul a termelése is koncentráltabb a Perzsa-öböl térségében.

Az LNG termelését még sosem állították le teljesen a katari üzemben / Fotó: Anadolu via AFP

A globális LNG-felhasználás mintegy 20 százaléka halad keresztül a világ energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú szoroson, nagyrészt Katarból. Az ország az iráni háború legelején kénytelen volt leállítani a kitermelést, ami megindította az árversenyt Európa és Ázsia között a gázért.

A katari állami energiacég, a QatarEnergy már értesítette vis maiorról egyik európai partnerét, a lengyel Orlen energiavállalatot, hogy az áprilisra, illetve május elejére

tervezett cseppfolyósítottföldgáz-rakományok késhetnek, de akár teljesen el is maradhatnak.

Lengyelország LNG-szükségletének 20 százalékát adja Katar. Bár az Európai Unióban összességében csak 6 százalékos ez az arány, a szervezetnek egyre nagyobb szüksége lesz a katari LNG-re, mert jövőre leállítja az orosz importot, és a transzatlanti feszültségek miatt egyre aggasztóbb a túlságosan nagy függés ezen a téren az Egyesült Államoktól.

LNG csak hajón juthat ki a térségből

Az európai gázárak 63 százalékkal emelkedtek a múlt héten – ez volt a legnagyobb ugrás 2022 márciusa óta. Ázsiában még nagyobb mértékű volt a drágulás, de kedden már csökkentek az árak, miután Donald Trump bejelentette, hogy az iráni katonai konfliktus nagyon hamar véget érhet.

A Perzsa-öbölben csak Katar gyárt LNG-t / Fotó: Anadolu via AFP

A zavartalan ellátás előtt még mindig tornyosulnak akadályok, a háború miatt leállított óriási katari LNG-üzem, Rasz Laffan újraindítása is heteket vehet igénybe.

Ráadásul az Iszlám Forradalmi Gárda bejelentette, hogy nem oldják fel a Hormuzi-szoros zárlatát. Bár az olaj számára van kerülő útvonal, az LNG szállítására nincsen vezeték, vagyis csak hajón lehet kijuttatni a térségből.

Komplex folyamat újraindítani a termelést

Külön probléma az is, hogy míg a Közel-Keleten sok ország termel olajat, az LNG-gyártás az egyetlen katari komplexumra koncentrálódik, ami még veszélyeztetettebbé teszi a piacot – emlékeztetett Alex Munton, a Rapidan Energy globális földgáz- és LNG-kutatással foglalkozó igazgatója.