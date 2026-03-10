Orbán Viktor bejelentette: védett üzemanyagárak éjféltől – mutatjuk a részleteket és az árakat

Ma éjfél óta érvényesek a védett üzemanyagárak a magyar benzinkutakon. A kormány ezzel az intézkedéssel kívánja megvédeni a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak további emelkedésétől – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában.

Orbán Viktor: Védett árakat vezet be a kormány az üzemanyagokra / Fotó: Balogh Zoltán

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor: ha szükséges, további eszközökkel is beavatkozik a kormány

Mint ismert, éjféltől a 95-ös benzin literenkénti ársapkája 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint. A védett ár magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, míg a külföldi rendszámú járművek esetén továbbra is a piaci ár érvényesül.

A lépés az állami készletek részleges felszabadításával valósul meg, hogy az árak ne érjék el az elviselhetetlen szintet – ismertette a kormányfő tegnap az intézkedés bejelentésekor. Kiemelte: Magyarországnak az energiabiztonság elsődleges nemzeti érdek, a stabil ellátás védelme pedig a legfontosabb feladat. Hozzátette:

ha szükséges, a kormány további eszközökkel is beavatkozik, amennyiben az árak továbbra is veszélyeztetik a gazdaság egyensúlyát és a háztartások terhelhetőségét.

Az egész gazdaságra hatással vannak az üzemanyagárak

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

Fontos megemlíteni, hogy a magyar gazdaságban különösen érzékeny kérdés az energiapiac helyzete, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlen hatással van az inflációra, a vállalatok költségeire és a lakossági kiadásokra is. A gazdasági elemzők az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek arra, hogy az energiahordozók drágulása könnyen visszafordíthatja az infláció csökkenésének folyamatát.