Orbán Viktor bejelentette: védett üzemanyagárak éjféltől – mutatjuk a részleteket és az árakat
Ma éjfél óta érvényesek a védett üzemanyagárak a magyar benzinkutakon. A kormány ezzel az intézkedéssel kívánja megvédeni a magyar családokat és vállalkozásokat az üzemanyagárak további emelkedésétől – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában.
Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor: ha szükséges, további eszközökkel is beavatkozik a kormány
Mint ismert, éjféltől a 95-ös benzin literenkénti ársapkája 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint. A védett ár magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, míg a külföldi rendszámú járművek esetén továbbra is a piaci ár érvényesül.
A lépés az állami készletek részleges felszabadításával valósul meg, hogy az árak ne érjék el az elviselhetetlen szintet – ismertette a kormányfő tegnap az intézkedés bejelentésekor. Kiemelte: Magyarországnak az energiabiztonság elsődleges nemzeti érdek, a stabil ellátás védelme pedig a legfontosabb feladat. Hozzátette:
ha szükséges, a kormány további eszközökkel is beavatkozik, amennyiben az árak továbbra is veszélyeztetik a gazdaság egyensúlyát és a háztartások terhelhetőségét.
Az egész gazdaságra hatással vannak az üzemanyagárak
A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.
Fontos megemlíteni, hogy a magyar gazdaságban különösen érzékeny kérdés az energiapiac helyzete, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlen hatással van az inflációra, a vállalatok költségeire és a lakossági kiadásokra is. A gazdasági elemzők az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek arra, hogy az energiahordozók drágulása könnyen visszafordíthatja az infláció csökkenésének folyamatát.
Elkezdett betárazni Szerbia – azonnal felfüggesztette az olajexportot, az üzemanyag-ellátás a tét
Rendkívüli lépésről döntött a szerb kormány az energiapiaci bizonytalanság közepette. Szerbia vezetése azonnali hatállyal megtiltotta a kőolaj és a motorüzemanyagként használt kőolajszármazékok exportját. Az intézkedés célja, hogy a szerb olajexport felfüggesztésével biztosítsák a hazai üzemanyag-ellátást, és megelőzzék az árak elszállását.